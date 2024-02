7 edinstvenih vintage in starinskih trgovin v Budimpešti, v katerih lahko najdete dragocenosti

Mesto je polno starinskih in antikvariatnih trgovin, vendar na vsakem vogalu ne boste našli prav posebne skrinje z zakladi. Zbrali smo starinske in retro trgovine v Budimpešti z osupljivimi izdelki, ki jih je vredno obiskati.

Trgovina z retro starinami in starinami

Nekoč znana kot Chikago, majhna trgovina Retro retikule in starine je skrita v zunanjem Erzsebetvárosu, kjer se kakovostnim vintage oblačilom in predmetom pridružujejo nizke cene in neverjetno prijazna postrežba. Ogledate si lahko neverjetno ponudbo nakita, oblačil, torbic, dodatkov za dom, drobnarij in čevljev, in če se boste dovolj potrudili, boste zagotovo našli nekaj pravih zakladov.

1224 Budapest, Dózsa György út 66 (vhod z ulice Dembinszky utca)

Komondors Vintage Shop, Café & Bar

Trgovina z vintage oblačili, kavarna in prostor za zabave v enem – Komondors je retro navdihnjena trgovina v središču mesta. Starinski predmeti in oblačila (večinoma iz 70. in 80. let), dobra glasba, okusna kava in realne cene so značilnosti tega lokala, kjer se lahko ob večerih celo pridružite zabavi.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 21.

Antik Hang

Prav tako na ulici Wesselényi, vendar le čez cesto od Velikega bulvarja, se nahaja trgovina Antik Hang, ki se ukvarja z nakupom, ocenjevanjem in prodajo starin. Koristni in pošteni nasveti ter ustrežljive storitve so tisto, zaradi česar se mnogi po prvem obisku še vedno vračajo. Tudi če iščete edinstvene starine, je vredno obiskati to prodajalno!

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 64.

Antikvariat Talál-Lom

Prava zakladnica, ki se skriva v mirni, ozki ulici v palačni četrti, kjer boste našli vse od knjig do starih razglednic in znamk ter porcelana. Trgovina je majhna, vendar je izbira bogata, prodajalec pa je prijazen in zelo ustrežljiv. Oglejte si jo!

1085 Budapest, Kőfaragó utca 15.

Fordova Antiques

Na ulici Hajós utca v središču mesta ne manjka kakovostnih antikvariatov, kjer domuje že dolgoletna trgovina Fordova Antik, kjer je nakupovanje nepozabno doživetje. Vstop v trgovino je kot vstop v Pandorino skrinjico, v kateri so drug ob drugem razvrščeni številni stari predmeti, porcelan, steklo, ure in pohištvo vseh velikosti.

1065 Budimpešta, Hajós utca 18.

Prodajalna starin Antiklaedle

Prodajalna starin Antiklaedle na trgu Kosztolányi Dezső je polna lepot in skoraj nemogoče je, da bi jo zapustili praznih rok! Poleg čudovitega jedilnega pribora lahko najdete tudi redke predmete, kot so svečniki, kompleti glavnikov, pladnji in celo starinske posode za maslo. Vse to čudovito blago dopolnjuje prijazna postrežba.

1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5.

Anna Antiques

Na ulici Falk Miksa, ki je znana kot galerijska četrt, lahko naletite na draguljarno Anna’s Antiques, ki bi se lahko podvojila kot muzej. Od tal do stropa boste našli čudovite starine, vključno z lestenci, grafikami, namiznimi svetilkami, porcelanom, vezenimi kostumi, ogledali in drugimi posebnimi zakladi.

1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 18.