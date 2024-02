7 brezplačnih in poceni dejavnosti na prostem v Budimpešti in njeni okolici, ki si jih morate ogledati

Z vse bolj milim vremenom lahko spet začnemo razmišljati o dejavnostih na prostem in morda ne bo škodilo, če si ogledate brezplačne in cenovno ugodne možnosti v Budimpešti in njeni okolici.

Razgledišče Guckler Károly

Raziskovanje razgledišča Hármashatárhegy je dobra izbira v vseh letnih časih, saj vam ni treba ničesar porabiti, kljub temu pa ponuja cel dan dejavnosti in celo nekaj trajnih spominov. Razgledna ploščad Guckler Károly je visoka le nekaj metrov, vendar lahko na 495 metrih nadmorske višine z vrha uživate v čudoviti panorami Budimpešte. Od tu lahko vidite vse mostove čez Donavo in ob jasnem vremenu celo Tatre v daljavi. In če želite nadaljevati pohod, ne spreglejte učne poti Guckler Károly nedaleč od razgledne točke!

1037 Budimpešta, Hármashatárhegyi út 3.

Japánkert in Zugló

Japonski vrt v Zuglóju, skrit za vogalom ulice Mogyoródi v okrožju XIV, je čarobna zakladnica. Enega prvih japonskih vrtov na Madžarskem je leta 1928 zasnoval in zgradil istoimenski vrtnar in učitelj na vrtnarski in geodetski tehnični šoli Márton Varga. Park, ki je spominjal na vrtove daljnovzhodnih palač, sta nekaj let pozneje obiskala člana japonske cesarske družine, princ Takamacu in njegova žena, in bil jima je tako všeč, da sta številne rastline podarila japonskemu vrtu v Zuglóju. Odrasli lahko kupijo vstopnico za 1000 HUF, otroci pa za 600 HUF.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Kolodkovi kipi

V zadnjih letih je v prestolnici vse več majhnih bronastih kipov priljubljenega kiparja Mihályja Kolodka. Ta domiselna dela si lahko ogledate brezplačno, saj so že nekaj časa del Budimpešte, lahko pa se celo dogovorite za celoten ogled in si jih ogledate, kolikor jih želite. Ker se bližajo hladni dnevi, vas vabimo, da storite enako!

Igrišče s toboganom na hribu Gellért

Pravi raj za otroke na hribu Gellért, na promenadi Dezső Szabó. Sodobno otroško igrišče, prenovljeno leta 2017 in postavljeno v zeleno okolje, se ponaša z različnimi tobogani, vključno z dolgimi, kratkimi, vijugastimi, dvojnimi in cevnimi tobogani. Na voljo so tudi varen, z gumo prevlečen hrib, gnezdilna gugalnica, gugalnica, trampolin, razgledni stolp ter mize za piknik za otroke in odrasle.

Fairy Rock

Idealen kraj za poznozimske in zgodnje spomladanske izlete je Pravljična skala, do katere se lahko pripeljete skozi gozdni obroč Normafa. S priljubljene razgledne točke, ki je bila nekoč kamnolom, lahko občudujete celotno Budimpešto. 383 metrov visoka dolomitna skala je zdaj priljubljena destinacija za pohodnike, zaradi izjemne flore in favne pa je od leta 1977 naravni rezervat.

Želvja naravna pot, Dunakeszi

Lani avgusta je bila v Dunakeszi odprta najnovejša naravoslovna pot, katere namen je obiskovalcem predstaviti zadnje preostalo šotno barje, ki je nekoč prekrivalo dolino Donave, in jim omogočiti vpogled v divje živali, ki živijo na tem območju. Štiri informacijske točke ob sprehajalni poti skozi divje barje ponujajo številne informacije in edinstven pogled na območje iz ptičje perspektive s paviljonov, ki služijo tudi kot razgledne točke.

2120 Dunakeszi, Nádas utca 6.

Živalski vrt na otoku Margaret (od 15. marca 2024)

Na sprehodu po otoku Margaret se morate odpraviti v Mali živalski vrt, ki obstaja že od 50. let prejšnjega stoletja, od leta 2002 pa je v pristojnosti budimpeštanskega živalskega vrta. Na ograjenem območju na eni strani živijo damjaki in zajci, na drugi strani vodne ptice in okrasne ptice, v notranjosti vrta pa poniji. Sprehod je brezplačen in odprt sedem dni na teden od 10. do 18. ure.