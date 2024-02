5 izjemnih fotografskih razstav v Budimpešti za ljubitelje umetnosti

Letošnje leto ponuja ljubiteljem fotografije veliko zanimivih razstav, mi pa smo zbrali nekaj najznamenitejših v Budimpešti. Uživajte v kulturi!

Jiří Thýn: Kačji objem // Trafó (do 25. februarja 2024)

Do 25. februarja si lahko na razstavi Trafó ogledate dela enega najvidnejših fotografov sodobne češke umetnosti. Posebnost Jiříja Thýna je, da se ne ustavi pri dvodimenzionalni obdelavi fotografij, temveč uporablja tudi različne tehnike (neonske luči, mavčne predmete, poteze čopiča, animacije) in tako ustvarja resnično edinstvena dela.

1094 Budimpešta, Liliom utca 41.

Resnične vizije – Imre Benkő, subjektivni dokumentarist // Kunsthalle (23. februar – 7. april 2024)

Šest desetletij dolg fotografski opus Imreja Benkőja je prvi vrhunec programa Műcsarnok 2024. Gradivo, ki zajema dvajset držav na treh celinah in se razteza v prostoru in času, prikazuje raznolikost človeških razmer od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Na razstavi je izbran celoten spekter njegovega ustvarjanja: od nagrajene fotografije na World Press Photo iz leta 1975, prek ikonične serije fotografij iz Oza, Budimpešte in tujine, do slik, posnetih med potovanjem po Kitajski leta 2019.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 37.

Jean-François Lepage: brezčasno potovanje // Galerija TOBE (13. marec – 20. april 2024)

Za fotografijo Jeana-Françoisa Lepagea je že od vsega začetka značilno podaljševanje fotografskega trenutka. Od leta 2014 umetnik za ustvarjanje novih umetniških del uporablja surovine in odtise iz lastnega arhiva. Brezčasno potovanje, razstava gradiva, predstavljena na Paris Photo 2023, je kompleksen pregled Lepageovega dela. V galeriji TOBE je na ogled od 13. marca do 20. aprila, obiskovalci pa si lahko ogledajo Lepageova dela od črno-belih želatinastih srebrnih starinskih odtisov iz osemdesetih let prek ročno poslikanih polaroidnih slik 8×10″ do njegovega najnovejšega projekta Genèse.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 36.

globina/ostrina – Velika dela iz zbirke Madžarskega muzeja fotografije // Hiša Millenium (do 12. maja 2024)

Razstava javnosti predstavlja najbolj dragocena dela iz zbirke Madžarskega muzeja fotografije v najnovejšem razstavnem prostoru v Budimpešti, prostoru za sodobno umetnost NEO v Hiši tisočletja. Vsako od del ponuja vpogled v zgodovino madžarske fotografije, v sedmih tematskih sklopih pa predstavljajo spreminjajoči se odnos fotografov do fotografskih zvrsti od 19. stoletja do danes. Poleg tega bomo spoznali ustvarjalne pristope, kot so sociofotografija, dokumentarizem in razmislek o fotografiji kot mediju. Razstava, ki bo na ogled do 12. maja, vključuje ključna dela Andréja Kertésza, Lászla Moholyja-Nagya, Brassaïa, Martina Munkácsija in Roberta Cape.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 1.

Robert Capa, dopisnik // Robert Capa Centre for Contemporary Photography (do 31. decembra 2024)

Center, ki nosi ime slavnega fotografa, je edini kraj na svetu, kjer lahko odkrijete razstavo Robert Capa, dopisnik, posvečeno življenjskemu delu madžarsko-ameriškega fotografa. Edinstvena razstava predstavlja približno 138 fotografij iz serije, ki pokriva najpomembnejša obdobja fotografovega življenja. Razstava, ki bo na ogled do 31. decembra, je pomembna, ker so podobe in odnos Roberta Cape močno vplivale na javnost in za vedno spremenile norme fotožurnalizma ter prispevale k razumevanju zgodovine.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 8.