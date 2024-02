Obiskali smo legendarni hotel Gellért, ki je zaprt za javnost

Novi sprehod Imagine Budapest vas vabi na posebno pustolovščino: tokrat vas popelje med zidove hotela, ki je od leta 2021 zaprt, kjer lahko spoznate številne skrivnosti in zgodbe o kultni stavbi in njenem vsakdanjem življenju.

Stavba, ki je trenutno prazna, se danes večinoma uporablja kot prizorišče snemanja domačih in tujih filmov, zdaj pa si lahko edinstveno stavbo ogleda tudi širša javnost.

Ta vznemirljiv ogled vas bo popeljal skozi različne prostore hotela, od recepcije, kavarne in restavracije do različnih sob in apartmajev, kjer boste z originalnim pohištvom začutili vzdušje preteklosti.

Seveda boste izvedeli vse o vsakdanjem življenju nekoč gostov polnega hotela in celo odkrili skrivnosti, kot so okusne jedi, ki so jih postregli v restavraciji, ki jo je vodil Gundel, in ugledni gostje, ki so bivali v najelegantnejših apartmajih. Nenazadnje bomo lahko občudovali čudovito panoramo Budimpešte s še nikoli videne perspektive.

Poleg spominov na preteklost bo govora tudi o sedanjosti hotela in njegovi načrtovani prenovi, ki nam bo omogočila, da bomo v prihodnosti spet uživali v legendarni stavbi v vsem njenem sijaju.