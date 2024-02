Najbolj vplivna velikanska stavba na trgu Nyugati: zgodba o metroju Scale

Danes si panorame trga Nyugati tér ne moremo predstavljati brez robustnega, z rjavim dimljenim steklom obloženega metroja Skala, vendar še ne tako dolgo nazaj to ni bilo več kul mesto. Znamenita stavba je leta 1984 odprla svoja vrata navdušeni javnosti kot takrat druga največja veleblagovnica v državi.

Podjetje, uradno znano kot Skála-Coop Vállalat, je pod vodstvom Sándorja Demjána začelo delovati z novo poslovno filozofijo: na različnih lokacijah v mestu in nato v državi je želelo ustvariti veleblagovnice, ki bi desetletja ponujale široko paleto izdelkov in visoko kakovost.

Prva trgovina, Skála Budapest Wholesale, je bila odprta 3. aprila 1976 na ulici Fehérvári út, na današnji ulici Allee, njena druga podobna trgovina v Pešti pa je bila dokončana aprila 1984 na takratnem Marx tér (zdaj Nyugati tér). Trgovine Skála so hitro osvojile srca kupcev, pri čemer je poleg neprekosljive ponudbe izdelkov pomembno vlogo odigral tudi reklamni lik verige, Skála Kópé. Njegov soimenjak je bil Béla Jarolics, vodja marketinga v podjetju Skála, njegov značilni oglaševalski slogan „Jaz sem Kópé Skála, moje srce pripada kupcem!” pa so poznali vsi.

Skála Kópé je povezan tudi s prvim madžarskim animiranim oglasom, v katerem je tudi pesem „Prihajam, odhajam” znana reklamna pesem.

Gradnja veleblagovnice je bila del prenove in modernizacije trga Nyugati tér, ki je vključevala gradnjo podhoda, podzemne železnice, cestnega nadvoza in seveda podzemne železnice Scala, poimenovane po novo odprtem delu vozila.

Prostor in veleblagovnico je zasnoval dobitnik nagrade Ybl György Kővári, ki je stavbo zasnoval z uporabo vrhunske tehnologije: dvoslojne fasade z zunanjo stekleno steno, ki filtrira svetlobo. V spodnjem pritličju trgovine, ki je bila odprta leta 1984, je bil velik supermarket, v zgornjih nadstropjih pa pisarne družbe MÁV z ločenimi vhodi.

Pravi uspeh pa so bile galerijske etaže, povezane s tekočimi stopnicami, kjer je bilo mogoče kupiti široko paleto ekskluzivnih oblačil in tehnične opreme iz osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Do konca osemdesetih let je bilo na Madžarskem že približno 60 trgovin Skala, vendar je bila med vsemi po prihodkih presenetljivo na drugem mestu trgovina Skala Metro, v kateri je približno 30.000 kupcev na dan pustilo precejšnjo vsoto denarja za posebne izdelke.

Propad podjetja Skála Metro, skupaj z velikimi veleblagovnicami, ki so cvetele v Kádárjevem obdobju, lahko datiramo v čas po spremembi režima, ko so bila po zahodnem vzoru zgrajena vedno večja nakupovalna središča in nakupovalni centri, vključno s pravim izzivalcem podjetja Skála Metro, WestEnd City Center.

Zaradi stalnih menjav lastnikov je bila potrebna prenova, vendar je bila šele leta 1996 izvedena delna prenova z nekaterimi manjšimi spremembami. Tudi po tem je zaradi nenehnega propadanja stavbe in zastarelosti zalog blaga nekoč s strankami polna trgovina postajala vse bolj obrobna, zato sta se v njej poleg majhnih butikov dolgo časa nahajala tudi otroški igralni center in nočni klub.

V privlačni in nenavadni stavbi so zdaj telovadnica, športna trgovina ter trgovine in kavarne v pritličju, in čeprav je bila celovita prenova in čiščenje načrtovana že od prenove Nyugati tér leta 2015, je na njo še treba počakati. Leta 2022 bo ulica Nyugati tér dobila novega prebivalca: po zaslugi priljubljenega kiparja Kolodka Mihalnyja bo nad mimoidočimi bdela majhna skala Kopé.