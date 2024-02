Kot da niste v Budimpešti: 5+1 zgodnje spomladanskih sprehodov v predmestju milijona

Videli smo že številne živahne obraze Budimpešte, zdaj pa vas bomo popeljali na predmestne lokacije, kjer lahko vsrkate pristno primestno vzdušje, od vaškega vzdušja do meščanske idile.

Potovanje skozi čas v stanovanjskem naselju plinarne Óbuda

Eno najbolj romantičnih stanovanjskih naselij v Budimpešti se nahaja med večpasovnico Szentendrei út in nežno tekočo Donavo. Delavsko stanovanjsko naselje plinarne Óbuda, sestavljeno iz medenjakov, je bilo dokončano hkrati s tovarniškimi stavbami, med letoma 1913 in 1914. V času svojega razcveta je bilo delavsko naselje pravo mesto v mestu, z lastno igralnico, športnim igriščem in kinodvorano (tu je mladi Lajos Koltai posvojil svojo ljubezen do filma). Z zaprtjem plinske tovarne leta 1984 se je ta zgodba končala: mehurčkasto idilo je zamenjala tišina predmestja, polnega ptičjega petja, na mestu nekdanje tovarne pa so zgradili številne stanovanjske in poslovne stavbe, ki so na srečo ohranile prvotno arhitekturno dediščino.

Delovna idila v čarobnem Wekerletelepu

Wekerletelep, zgrajen med letoma 1908 in 1930 na pobudo madžarskega finančnega ministrstva, je nastal v Kispestu zaradi slabih stanovanjskih razmer v hitro rastoči Budimpešti. Stanovanjska soseska, poimenovana po Sándorju Wekerleju, odraža duh gibanja vrtnih mest angleškega urbanista Ebenezerja Howarda, v katerem so red in raznolikost, arhitektura in narava enako pomembni. Harmonična enotnost sevalne strukture naselja, gozdnih vrtov in vernakularnih secesijskih stavb, ki jih je navdihnila Transilvanija, je zgled socialne občutljivosti v največjem merilu iz obdobja pred stoletjem.

Vas v mestu Békásmegyer

Ena najtemnejših epizod v zgodovini mesta Békásmegyer je bil izgon Švabske leta 1946, ko je bila večina avtohtonega nemško govorečega prebivalstva, ki je tu živelo in delalo, izgnana v Zahodno Nemčijo. Njihove prazne hiše so zasedle družine iz Češkoslovaške, Transilvanije in Mezőkövesda, in čeprav je bil manjši del vasi porušen, ko je bilo zgrajeno stanovanjsko naselje, ulica, vrtovi in hiše v preostalih delih vasi še vedno ohranjajo vzdušje švabskih časov. Ena najstarejših stavb v stari vasi je cerkev svetega Jožefa, zgrajena med letoma 1754 in 1764 v baročnem slogu, z orglami iz petdesetih do osemdesetih let 19. stoletja.

Raziskovalni pohod na Rózsadombo v Rákosmezőju

Visoki platani, veličastne palače, meščanska idila: to je Mátyásföld, priljubljeno počitniško letovišče peščanske elite s preloma stoletja. Okrožje XVI je manj znano po svojih impozantnih vilah, v njem pa se nahajajo številne čudovite stavbe iz preloma stoletja z zanimivo zgodbo. Dolg sprehod po Rožnem griču Rákosrendező ponekod razkriva eklektično in švicarsko arhitekturo, drugod pa secesijo. Eno je gotovo, ob sprehodu pod lesenimi križnimi hodniki se boste počutili, kot da bi se vrnili v preteklost.

Sprehod po mirni železniški postaji

Območje okoli trikotnika Hungária körút-Salgótarjáni út-Zách utca je, kot da bi stopili v drug svet: majhno družinsko naselje ima res edinstven čar, zato se je vsekakor vredno sprehoditi. Ko je območje postalo pomembno središče, se je konec 19. stoletja s podeželja vse več ljudi preselilo na delo za lokalno železnico, zato se je podjetje MÁV odločilo zgraditi stanovanjsko sosesko s pritličnimi in 1-2 nadstropnimi hišami, da bi v njih nastanili svoje delavce. Tako se je rodil Jancsi-telep, ki je deloval skoraj kot majhna izolirana vas: poleg stanovanj je bilo vse, kar so prebivalci potrebovali, od restavracije in trgovin do pralnice.

+1 Izkušnje z ladjo na edinstvenem otoku Bauhaus v Budimpešti

Majhen košček zemlje, ki je stisnjen med otokoma Szentendrei in Budakalász, nosi ime po politiku Péterju Luppi, ki se je rodil v srbski družini. Otok, ki je še vedno dostopen le po vodi, je v zgodnjih tridesetih letih 20. stoletja razparceliralo podjetje Helvétia Construction and Real Estate Ltd., ki je ustvarilo tudi veliko bolj znano poskusno stanovanjsko naselje na ulici Napraforgó. Podjetje je zgradilo tudi vzorčno hišo in vsem novim lastnikom zemljišč dalo podpisati kodeks sobivanja: do leta 1941 je bilo predanih 33 stavb z ravnimi strehami in betonskim okvirjem ter nogami, ki so ustvarile edinstven modernistični mikrokozmos daleč od hrupa sveta.