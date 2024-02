9 posebnih dogodkov v Budimpešti, ki vam bodo pomagali poskrbeti zase

Nikoli ni prepozno, da poskusite nekaj novega ali izberete program, ki vas bo odvrnil od vsakdanje rutine in vam napolnil baterije, tako da se upočasnite in poskrbite zase. V tem članku vam priporočamo 9 dejavnosti v Budimpešti, kjer si lahko namenite pozornost, ki jo potrebujete.

Brezplačni tečaj joge obraza z Lauro Döbrösi // Konnektor (16. februar 2024)

Enkrat mesečno se lahko udeležite brezplačne vadbe joge obraza v skupnostnem prostoru Konnektor v okrožju IX. Kot veleva tradicija, vam bo 16. februarja Laura Döbrösi 60-70 minut pomagala poglobiti um, medtem ko boste lahko sprostili napetost z akupunkturno masažo, dihanjem, treningom obraznih mišic in sproščanjem. Za udeležbo na programu je potrebna predhodna prijava.

Brezplačni začetni dan dihanja in pretočne joge // Karuna Yoga Studio (17. februar 2024)

Če boste konec tedna začeli v duhu upočasnitve in poslušanja sebe, je brezplačni dan odprtih vrat v studiu Karuna Yoga Studio vreden način za začetek sprostitve. 17. februarja prebudite svoje telo ter napolnite svoje duševne in telesne zaloge z dihalnimi vajami, ki se začenjajo s soncem, ter gibi in asanami tekoče joge.

Cosmic Brunch // Turbina (17. februar 2024)

V soboto, 17. februarja, bo v Turbini potekal poseben in nič manj polnilni program. To jutro bo razstavni prostor odprt za jogo in brunch. Začetnike in praktike bo pozdravila dinamika hatha joge, medtem ko bodo za tiste, ki si bodo po jogi zaželeli brunch, pripravili posebne, večinoma rastlinske jedi in dobrote.

Projekcija filma Moj dom in pogovor // Štorklja (19. februar 2024)

Gólya in Kinedok Madžarska vas 19. februarja vabita na projekcijo filma in pogovor. V Dokreál Filmklubu bo na sporedu projekcija filma romunskega režiserja Radu Ciorniciuca Otthonom (Moj dom), ki mu bo sledila razprava s povabljenimi strokovnjaki in med vami.

Zvočna kopel // Újbuda (22., 29. februar 2024)

Ob četrtkih, 22. in 29. februarja od 18. ure dalje, se boste lahko sprostili in pobegnili od vsakdanjega vrveža v mestu Újbuda v zvočni kopeli. Meditacija ob spremljavi tibetanskih pojočih skled je odličen način za polnjenje baterij, poglobitev introspekcije in zmanjšanje stresa.

Analízis (družba) – Literarna srečanja s samim seboj // Center za umetnost in kulturo K11 (23. februar 2024)

23. februarja se bo cikel pogovorov Analízis (družba) vrnil v svoji peti izdaji. V tematskem literarno usmerjenem pogovoru bosta literarna kritičarka Anna Juhász in psihologinja Lili Rácmolnár obravnavali določeno temo. Na odru Kulturno-umetniškega centra K11, kjer bo tokrat v ospredju tema bolezni, bosta med drugim obravnavali dela pisateljev, kot so Antal Szerb, Miklós Radnóti, László Németh in Péter Esterházy.

Skupna meditacija // MANYI (23. februar 2024)

Ni boljšega načina, da se po dolgem tednu sprostite, kot da zavijete na bulvar Margaret, vstopite v Manyi in za dve uri pustite vse drugo za seboj. Vsak petek od 17. ure dalje lahko na meditaciji prisluhnete sebi, svojim mislim in se naučite osnov meditacije.

Zgodbe in rastline // ELTE Füvészkert (25. februar 2024)

25. februarja se lahko na prav posebnem in nenavadnem sprehodu potopite tako v svet pravljic kot v botanično znanje. Na 1,5-urnem vodenem sprehodu se bodo prepletale ljudske pravljice in zgodovina rastlin v botaničnem vrtu ELTE, kjer se boste obogatili tako z znanjem o rastlinah kot s pravljicami. Na sprehodu boste odkrili, kaj imajo skupnega nebesni fižol, retorogovo žrebičkovo jajce in solo trto, obiskali pa boste tudi namišljene in resnične bambusove gozdove.

Potovanje s fermentacijo | Delavnica Kimcsi // MANYI (25. februar 2024)

Fermentacija je vse bolj priljubljena praksa, vendar le redki vedo, da izvira že iz antičnih časov. 25. februarja lahko v Manyi na Margaret Boulevardu spoznate vse skrivnosti fermentacije in z njo najbolj znano fermentirano jed v korejski kuhinji, kimči, ki ga lahko okusite po svojem okusu.