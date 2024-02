15 zanimivih novih serij kriminalk in trilerjev na Netflixu in drugod v letu 2024

Zbrali smo več kot ducat novih vznemirljivih kriminalnih in triler serij, ki se bodo začele predvajati leta 2023 ali 2024 in bodo na voljo v madžarskem jeziku ali s podnapisi v pretočnih storitvah (Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+).

Berlin (Netflix) (IMDb: 7,0)

Berlin se v svojih najboljših časih s svojo mojstrsko ekipo zbere v Parizu, da bi izpeljal enega svojih največjih načrtov, da bi v eni sami noči oropal dragulje v vrednosti 44 milijonov evrov.

Ljubezen in smrt (HBO Max) (IMDb: 7,5)

Dva cerkvena para uživata v užitkih mirnega družinskega življenja v teksaškem mestecu, dokler eden od njiju ne vzame v roke sekire.

Griselda (Netflix) (IMDb: 7,3)

Dramatizirana serija, ki temelji na resničnih dogodkih, spremlja pot Griselde Blanco od Medellina v Kolumbiji do vodenja največjega imperija mamil v Miamiju.

Dobre mame (Disney+) (IMDb: 7,6)

Serija, ki temelji na resnični zgodbi, spremlja življenje treh pogumnih žensk, ki so odraščale znotraj mafije ‘ndrangheta in se odločile sodelovati s tožilko Anno Colace, ki je pred kratkim prispela v Kalabrijo. To je zgodba o treh ženskah, ki tvegajo svoja življenja in prihodnost svojih otrok, da bi oslabile kriminalno mrežo.

Don’t Fool Me (Netflix) (IMDb: 6.8)

Ko nekdanja vojakinja Maya prek skrite otroške kamere zagleda svojega brutalno umorjenega moža, se razkrije smrtonosna zarota, ki ima korenine globoko v preteklosti.

Otroci zla (HBO Max) (IMDb: 8.3)

Zamaskirani morilec umori uglednega politika, v njegovih rokah pa ostane star zlati kovanec. Zagovornik Nikola Bobić se zaplete v nevarno igro.

Dragoceni otrok (Netflix) (IMDb: 7,3)

Pobeg skrivnostne ženske iz grozljivega ujetništva preiskovalcem ponudi nov namig k temačnim resnicam o nerešenem izginotju izpred 13 let.

The Killer Panacea (Netflix) (IMDb: 7.3)

Vzroki in posledice ameriške epidemije opioidov se razkrivajo v tej dramski seriji, ki spremlja njene storilce, žrtve in odvetnika, ki išče pravico.

Criminal Records (Apple TV+) (IMDb: 7,2)

V središču Londona anonimni telefonski klic postavi dva odlična detektiva – mlado žensko na začetku kariere in dobro obveščenega veterana, ki je odločen za vsako ceno ohraniti svoj ugled – v boj za popravo stare krivične obsodbe.

The Sun Brothers (Netflix) (IMDb: 7.6)

Ko je njegova družina tarča skrivnostnega sovražnika, se član tajpejske triade odpravi v Los Angeles, da bi zaščitil svojo trmasto mater in nič hudega slutečega brata.

Navidezno normalen (Netflix) (IMDb: 6.9)

Svet navidezno popolne družine se sesuje, ko šokanten umor dokaže, da so sposobni grozljivih dejanj, da bi zaščitili drug drugega.

Odštevanje v Marseillu (Netflix) (IMDb: 7.0)

Medtem ko poskuša zlobni preprodajalec mamil prevzeti Marseille, prevarantski policijski kapitan in njegova ekipa trdakov najameta novinca z lastnimi načrti.

Bodies (Netflix) (IMDb: 7.3)

Štirje detektivi. Štiri zgodovinska obdobja. Eno truplo. Da bi rešili prihodnost Velike Britanije, morajo razrešiti umor, ki je prvič spremenil tok zgodovine.

The Brainiac (Disney+) (IMDb: 8.0)

Jack Dawkins je čvrst možakar, ki svoje žeparsko izurjene prste uporablja kot kirurg. Izbrati mora med nemogočo ljubeznijo in objektom svoje skrivne želje, kriminalnim podzemljem. Toda za to potrebuje možgane.

Kodeks časti (Netflix) (IMDb: 7.2)

Da bi dosegli preboj v preiskavi velikega ropa, se morajo zvezni agenti zateči k ustvarjalnim metodam.