12 filmov, ki jih je navdihnila resnična ljubezen po resnični zgodbi

Za valentinovo smo izbrali 12 romantičnih filmov, ki jih navdihujejo resnične ljubezenske zgodbe.

Odlomek iz filma Teorija vsega

Stavim

Ko se mladoporočenka po prometni nesreči zbudi z amnezijo, jo mora njen predani mož negovati in si pridobiti nazaj njeno ljubezen. Srce parajoča zgodba Kima in njegove žene Krickitt Carpenter je ganljiva resnična zgodba (Netflix)

Strani naše ljubezni

Ljubezen Allie (Rachel McAdams) in Noaha (Ryan Gosling), ki se je začela v najstniških letih, hitro obrodi sadove. Vendar ju razdvoji nasprotovanje njenih bogatih staršev. Ko se čez nekaj let ponovno srečata, njuna ljubezen znova vzplamti, Allie pa se mora odločiti med sorodno dušo in družbenim statusom. Njuno zgodbo, ki je zanjo zelo pomembna, starejši gospod (James Garner) vedno znova bere dami podobne starosti (Gena Rowlands). Film, ki temelji na istoimenski knjižni uspešnici Nicholasa Sparksa, bo navdušil vse gledalce (Netflix).

Impromptu Love

Film Impromptu Love raziskuje resnično ljubezensko zgodbo v Pakistanu rojenega Kumaila Nanjianija in Emily Gordon, ki se zaljubita, vendar se spopadata z različnimi kulturami. Ko Emily zboli, se je Kumail prisiljen soočiti z njenimi razdražljivimi starši, pričakovanji svoje družine in lastnimi čustvi.

Vdihnite si

Robin (Andrew Garfield) je lep, pameten in pustolovski moški, ki ljubi življenje, vendar se njegovo življenje dramatično spremeni, ko zaradi otroške paralize postane invalid. Drama, ki temelji na resnični zgodbi, govori o trajni ljubezni.

Daleč od Afrike

Eden največjih ljubezenskih epov v zgodovini kinematografije, Daleč od Afrike, je ganljiva resnična zgodba o Karen Blixen, ženski z močno voljo, ki okoli leta 1914 s svojim izdajalskim možem (Klaus Maria Brandauer) vodi plantažo kave v Keniji. Na svojo grozo se zaljubi v podeželje, domačine in skrivnostnega lokalnega lovca. (Apple TV)

Teorija vsega

Leta 1963 se na prestižni univerzi v Cambridgeu na znanstveno pot poda mladi kozmolog Stephen Hawking (Eddie Redmayne), ki je odločen, da bo našel „preprosto in prepričljivo razlago” vesolja. Njegov svet se mu odpre, ko se do ušes zaljubi v študentko filozofije Jane Wilde (Felicity Jones). Toda po nesrečni nesreči se ta zdrav in dejaven mladenič pri 21 letih sooči s šokantno diagnozo.

Zasebno življenje Jane Austen

V angleški družbi leta 1795 je poroka iz ljubezni veljala za neumnost. Gospod in gospa Austen sta za svojo najmlajšo hčerko želela dobrega moža, vendar je bila Jane Austen trmasta in neodvisna. Njene narave nista vodila ponos in predsodki, temveč razum in čustva. Pri dvajsetih letih je spoznala nadarjenega, nadobudnega odvetnika Toma Lefroya in se zaljubila. Njuna ljubezen je bila iskriva, resnična in romantična. Vprašanje je bilo: ali bo preživela intrige in težave?

Beneška kurtizana

Ko se v Benetkah 16. stoletja meščanka zaradi pomanjkanja dote ne more poročiti s svojim plemenitim ljubimcem, ima dve možnosti: vstopiti v samostan ali postati kurtizana. Zgodba spremlja življenje slavne beneške kurtizane. Veronica Franco, ki je bila več kot le kraljeva ljubica, se je borila tudi za enakopravnost žensk (Netflix, HBO Max, Apple TV)

Southside with You

Na platnu oživi precej zanimiva podrobnost iz Obamovega življenja. Zgodba uokvirja dogodke enega samega popoldneva, ko sta se Barack in njegova žena Michelle odpravila na prvi zmenek. Pobožna odvetnika sta se spoznala v južnem delu Chicaga, kjer sta se odpravila na dolg sprehod po parku, nato pa sta odšla v kino. Predsednika ZDA igra Parker Sawyers, prvo damo pa Tika Sumpter (Apple TV).

Okusi, molitve, ljubezni

Liz ima vse, o čemer ženska lahko sanja: moža, hišo, uspešno pisateljsko kariero. Vendar je še vedno nesrečna. Nenadoma se odloči, da bo zapustila dom, odide od zakona in začne afero z Davidom, igralcem, ki je veliko mlajši od nje. Ker še vedno ne najde ravnovesja in potrebuje spremembo okolja, potuje po svetu: v Italiji odkriva radosti življenja, v Indiji neguje svojega duha in dušo, dokler na otoku Bali ne najde notranjega ravnovesja, ki ga že dolgo išče.

50 prvih zmenkov

Malokdo ve, da najbolj smešna romantična komedija vseh časov temelji na medicinskem primeru, ki se je zgodil. Henry živi sladko življenje zdolgočasenega plejboja na rajskih Havajih. Nekega jutra pa spozna lepo Lucy, ki ima odličen smisel za humor, očarljiv nasmeh in na svojem krožniku iz palačink gradi pravljično hišo. Skratka, popolnoma se zaljubi vanjo. Vse gre odlično, toda naslednji dan se izkaže, da se Lucy ne more spomniti ničesar o zabavnem zmenku, saj je bil njen kratkoročni spomin nepopravljivo poškodovan v prometni nesreči. Zato Henry nima druge izbire: vsak dan si prizadeva osvojiti Lucy.

Prisega

John Brighton in njegova žena Ellen se spopadata z njeno neusmiljeno boleznijo. Prišla sta do prelomnega trenutka in takrat se bosta odločila, ali bo njun zakon razpadel ali pa se bosta ljubila kot še nikoli prej. Takrat bo John razumel pravi pomen zaobljube, ki jo je dal pred mnogimi leti.

