Zaljubljena Budimpešta: Skrivna sprehajalna pot za romantičen sprehod

Ob valentinovem ne priporočamo katerega koli tematskega sprehoda. Območje, znano kot Budimpeštanske Benetke, zaradi svojih ozkih ulic ponuja široko paleto programskih možnosti. Na 8 postajah hoje boste imeli priložnost odkriti zanimiv program in znamenitosti.

Tržna dvorana Fővám tér

Sprehod se začne s Fővám tér, preden pa se odpravite na pot, obiščite tržnico, kjer lahko poskrbite za razpoloženje dneva z odličnim deseturnim obrokom. Stavba, okrašena s keramiko Zsolnay in dom velike tržnice ter še boljših trgovin, je od leta 1977 spomenik. Če še niste bili tam, je zdaj pravi čas! Hrana je okusna, lokacija pa je edinstvena, tam preživeti čas bo zagotovo nepozabno doživetje.

Három Szerb Kávéház

Po prijetnem zajtrku se z roko v roki sprehodite od tržnice proti Veres Pálné utca, vse do vogala Szerb utca. Če si želite za začetek dneva s skodelico okusne kave, jo lahko uživate v elegantnem okolju prijetne srbske kavarne Három. Ob lepem vremenu lahko posedite tudi na notranjem dvorišču, imenovanem mestni otok miru. Kavarna ponuja rajske torte, zato je tudi ta lokal dobra izbira, če si želite posladkati dan.

A Képíró utca kincsei

Po tem manjšem ovinku nadaljujemo po Szerb utca. Naslednja postaja je Királyi Pál utca, ki spominja na ozke ulice majhnih italijanskih mest, nato pa se od tam odpre nekoliko skrita Képíró utca. Na tem območju vas čaka več kultnih točk: vinski bar Gepárd in Śrhajó na Szerb utca je odlična točka za zmenke, všeč pa vam bo tudi Dynamo Bike & Bake na Képíró utca, ki deluje kot izposojevalnica koles in pekarna. Če želite potešiti svojo kulturno lakoto, obiščite umetniško galerijo Foton, ki se prav tako nahaja na ulici Képírá.

Literarni muzej Petőfi in vrt Károlyi

Ko zapustite ulico Képíró utca, pridete do ulice Kecskemét utca, znane po svoji gastronomski raznolikosti, od katere je literarni muzej Petőfi na ulici Károlyi utca le streljaj stran. Če prečkate njeno dvorišče, se znajdete v vrtu Károlyi, kot nalašč za romantične sprehode. Park, obdan z mogočnimi stavbami, je skriti zaklad tega območja, lep in ne preveč obljuden, kar kliče po potepanju!

Book yard & Manu+

Iz ozke uličice, obdane z visokimi meščanskimi hišami, sem v nekaj minutah prišel do Muzejskega bulvarja, ki je potekal vzporedno z njo. Med sprehodom se včasih ustavite in občudujte okrašena pročelja stavb na bulvarju. Morda ste ga že večkrat videli med sprehajanjem, a do zdaj ste pogrešali Book Yard, ki prodaja nove knjige za drobiž, kamor bi lahko vstopili z Magyar utca ali Realtanoda in celo izbrali kaj zase. Če ste lačni, poskusite rajsko, tradicionalno neapeljsko pico Manu+, ki je nekoliko bolj na samem. Bodite pozorni na table, picerijo boste našli na dvorišču stanovanjske hiše.

Univerzitetna knjižnica in arhiv Elte

Na ulici Realtanoda se nahaja nekdanja palača Kincsem, poimenovana po legendarnem dirkalnem konju, ki so ga takrat obiskovali vladarji in aristokrati. Sprehodite se mimo nje, vse do neorenesančne stavbe Univerzitetne knjižnice in arhiva ELTE na vogalu, ki si jo lahko od znotraj ogledate v času obratovanja (od ponedeljka do sobote med 10.00 in 22.00). ). Knjižnica hrani več kot 2 milijona zbirk, ki so jih zbirali več kot 400 let. Obisk se splača ne le zaradi doživetja, ampak tudi zaradi nekaj ukradenih trenutkov.

Pilvax köz

Cesta se nadaljuje na trgu Ferenciek, ki slovi po ikoničnih stavbah, in mimo razkošnega Párisi udvar, proti tlakovani ulici Petőfi, kjer se izmenjujejo klasične in moderne zgradbe. Sprehodite se do sredine Pilvaxa, tam zavijte desno in se skupaj spomnite, kako je bilo, ko je Sándor Petőfi gradil te ceste. Pred vami je nekdanje pesnikovo prebivališče, to je kavarna-restavracija, ki je delovala na mestu zgodovinske kavarne Pilvax in se še danes imenuje Pilvax. Če se vam zahoče, se lahko tudi usedete med dobro vidne stene.

Kavarna Gerlóczy

V križišču Városház utca nadaljujte s hojo v smeri Vitkovics Mihály utca. Sprehodite se mimo Gerlóczy Kávéház, opremljenega s pariškim vzdušjem, z usnjenimi fotelji, nato pa raziščite nekatere vijugaste ulice mestnega središča, na primer zavijte na Semmelweis utca. Pred tem zavijte na Gerlóczy utca Károly krt. koncu in si oglejte zgodovinsko stavbo V. okrožnega gasilskega zavoda ter relief sv. Florijana, zavetnika gasilcev.

Kino Puškin

Zadnja postaja našega tematskega sprehoda je kino Puškin, katerega predhodnik, Fórum Film Theatre, je leta 1926 odprl svoja vrata filmoljubnemu občinstvu. Ne glede na to, ali ste tam že bili ali ne, boste zaradi posebnega vzdušja del nepozabnih trenutkov. Usedite se ob filmu s kino menijem! Preden se projekcija začne, občudujte impresivno notranjost.

kino Puškin

Če ste razpoloženi za kulturna in gastronomska doživetja, pred odhodom preverite odpiralni čas izbranih krajev!