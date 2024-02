Francoski filmi, dokler se ne zadušiš: 9+1 lahka in zabavna romantična komedija

Romantične francoske komedije so kot nalašč za ustvarjanje prijetnega večera. Tukaj je 10 filmov Cinego, ki jih ne smete zamuditi, ki so smešni, lahkotni, zabavni in romantični hkrati. Naročnikom so na voljo vsi filmi razen enega.

Dnevnik bežne romance

Svobodomiselna in neodvisna mati samohranilka Charlotte in zaskrbljeni poročeni Simon začneta strastno afero. Že na začetku se strinjata, da bo njuno razmerje le fizično. Strinjata se, da nimata skupne prihodnosti, a se začneta vedno bolj povezovati. Dnevnik bežne romance je komična drama s pristnim francoskim vzdušjem, postavljena v Pariz, z veliko solz in smeha, v kateri se izmenjujejo radostni trenutki z bolečino, a poleg zlomljenih src, bolečine in melanholije, humorja, življenjske potrditve in optimizem se vedno pojavi.

Gemma Bovery

Mirno življenje idilične normandijske vasice zmoti prihod posvetne Gemme Bovery (Gemma Arterton) in njenega moža. Nenavadno lepa ženska že s svojo pojavo pritegne pozornost Martina (Fabrice Luchini), ki vodi lokalno pekarno, zanimanje moškega srednjih let pa počasi preide v zaljubljenost, ko odkriva vse več podobnosti med žensko in Flaubertovim likom. v romanu Madame Bovary. Martin postane obseden z rešitvijo ženske, ki jo bo zagotovo doletela usoda tragične junakinje, če on ne posreduje. Situacijo zaplete pojav Gemmine nekdanje ljubezni. In Martinova dejanja imajo pogosto nasproten učinek od tistega, kar je nameraval.

Nora poroka

Max, organizator dogodkov z veliko rutino, je vodil že na stotine veličastnih dogodkov, a niti on ni pripravljen na to, kar bo v XVII. dogaja se v francoskem gradu iz 19. stoletja in njegovem parku. S svojim ogromnim kadrom vse dobro načrtuje vnaprej, saj mora popolno praznično vzdušje vladati v vsakem kotičku gradu in parka, več sto gostom in seveda maksimalističnemu, bogatemu ženinu pa je treba zagotoviti večer, ki si ga bodo zapomnili do konca življenja. Po nekaj manjših napakah pa se večer začne podirati kot hiša iz kart. In Max si le beli glavo, kako lahko prepreči popoln kaos in reši poroko. Nora poroka dogajanja ne predstavlja skozi oči mladoporočencev, družine in prijateljev, temveč skozi oči tistih, ki delajo v ozadju.

Pridi sonček

Isabelle (Juliette Binoche) je privlačna ženska z močno spolno avro, ki živi v Parizu, začne novo življenje kot ločena slikarka in poskuša najti pravo ljubezen. To pa ni vedno lahko, zato najprej pride v stik z bankirjem izjemnega stila, kasneje s čednim, a težavnim igralcem, nato z občutljivim in nežnim umetnikom ter nazadnje z resnično zapeljivim moškim. Toda kdo je pravi? Bo Isabelle našla tisto, kar si želi vsaka ženska?

Srečni časi

Starejši francoski par doživlja krizo v odnosih. Žena je glasna in samozavestna, mož pa vse bolj tone v obup in samopomilovanje. Eden od prijateljev njegovega sina vodi uspešno in posebno podjetje: svojim strankam ponuja potovanje skozi čas. Z vključevanjem igralcev in scenografij ustvarja atmosfero in razmere izbrane dobe, časovni popotnik, ki plača previsoko ceno, pa lahko uživa v odlično poustvarjenem ambientu 18. stoletja ali celo druge svetovne vojne, dokler mu zmore denarnica. ravnaj s tem. Mladenič vedno bolj zlomljenemu človeku ponudi, da se lahko za en dan vrne v preteklost na dan po lastni izbiri … Kateri dan bo izbral? Se želite vrniti v sedanjost? Ali lahko to potovanje skozi čas reši vaš zakon?

Govor

35-letni Adrien se na družinski večerji nasmrt dolgočasi: tudi nocoj se vse dogaja tako, kot že tisočkrat. Njen dolgčas se nenadoma spremeni v paniko, ko jo njen bodoči svak prosi, naj ima govor na njuni prihajajoči poroki. Adrien ni v stanju, da bi imel poročni govor. Njegovo dekle se je pred kratkim razšlo z njim in skrbi le, da jo dobi nazaj.

Knjigarna v Parizu

Vincenzov vsakdan je enak: čas si deli med prijetno starinarnico v Parizu in skrbjo za hčerko, ki je zaradi nesreče že leta zaprta v stanovanju. Nekega dne pa se v knjigarni pojavi sijoče energična, posebna in lepa ženska Yolande. Pod vplivom njene čarobne osebnosti moški znova odkrije svoja dolgo potlačena čustva in njegovo življenje se nepričakovano obrne.

Težki zaljubljeni fantje

Ljubezen se pojavi na najbolj nepričakovanih mestih. V supermarketu, v mestnem plesnem studiu, na neokusnem kavču ali celo na odru. Mafijski vodja, ki živi v pristaniškem mestu v severni Franciji, se zaljubi v blagajničarko. Posveča se pisanju poezije, da bi lahko svoji izbranki izpovedal čustva, vendar se aleksandrinke bolj upirajo njemu kot razpečevanju pošiljk mamil, ki prihajajo ponoči. Eden od njenih zaročencev gre ubijat s sekiro, a je zapeljiv amater Igralka ji prekriža načrte: moški se zaljubi v očarljivo žensko, zato namesto svojih običajnih programov začne vaditi za vlogo Sartra v prihajajoči samostojni predstavi. Najstnica ne želi, da bi kdo prišel na njeno rojstnodnevno zabavo, a nekega dne se njena skrivna ljubezen nenadoma pojavi na vratih. Vsak lik vodi želja po ljubezni v tej absurdno humorni, do smeha vzbujajoči komediji, ki je oda poeziji, gledališču in umetnosti.

Nekdo me lahko sliši

Petdesetletni pariški učitelj zgodovine Antoine mora ugotoviti, da je naglušen, zato začne živeti odmaknjeno življenje. Claire je pred kratkim ovdovela in ni slišala za svojo hčerko Violette, odkar je njen oče umrl. Ženska se začasno preseli k sestri z otrokom, kjer jo vse bolj moti glasna glasba, ki prihaja iz sosednjega stanovanja Antoina. Vendar se po začetni močni nenaklonjenosti začneta bolje spoznavati in njuno srečanje vsem trem odpre nova vrata v svet.

+1 Narava ljubezni

Sophia, štiridesetletna profesorica filozofije, je že deset let v zanesljivi zvezi s Xavierjem, s katerim na svet gledata podobno. Njun vsakdan je okrog otvoritev razstav, bralnih večerov in neskončnih prijateljskih večerij. Ko je Sylvain, privlačni mojster, zadolžen za prenovo njune nove počitniške hiše, se ženski svet obrne na glavo in znajde se v strastnem razmerju s spolno neustavljivim moškim. Kako fizični delavec z vsakim tresljajem v metropolitanskem okolju sprejme navidezno dobrodošlico, a v resnici nakazuje superiornost? In ali bo Sophia našla skupni jezik s Sylvainovimi prijatelji? Ali lahko novo razmerje preživi nastale izzive?