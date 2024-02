Čez vikend lahko na industrijski lokaciji v Budimu poskusite neomejeno kavo

Zadnji vikend v februarju Millenáris gosti odločilni dogodek v svetu domače kave in barov, štirinajsti KávéBár Bazaar.

Velika dvorana stavbe Millenáris B bo 24. in 25. februarja med letošnjim vikendom KávéBár Bazarja brnela od posebnih kav, profesionalnih razstavljavcev in navdušenih ljubiteljev kave.

Seveda bodo tudi letos espresi, filter kave in različni mlečni napitki pripravljeni iz posebnih kav iz najboljših pridelovalnih območij sveta. Zvesti tradiciji lahko obiskovalci tudi letos z nakupom enkratne vstopnice uživajo v neomejenih degustacijah izdelkov skoraj petdesetih razstavljavcev iz sveta kavarn in barov.

Neomejeno degustacijo dopolnjuje množica programov, od ekskluzivnih degustacij Tasting Table prek profesionalnih prvenstev in turnirja v namiznem tenisu do popoldanskega kviza KávéBár. Na letošnjem sejmu KávéBár Bazar, na katerem se je zvrstilo več razstavljavcev kot kdaj koli prej, lahko stroka in kavni navdušenci spoznajo najnovejše aparate in kavno opremo ter najnovejše novosti na področju pražarn kave.