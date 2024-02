6 zakladov, ki jih lahko odkrijete v okrožju Corvin

V okrožju Corvin je veliko krajev za preživljanje prostega časa. Tukaj je nekaj krajev, ki jih lahko raziščete!

Bistro Turbina

Znameniti bistro Turbina se je novembra lani v sodelovanju z ekipo Domovoj vrnil v novi preobleki, zato se lahko pred/po/med različnimi zanimivimi programi, razstavami in koncerti sprostite ob slastnem prigrizku. Jedilnik bistroja je bil zasnovan s poudarkom na rastlinskih in povsem naravnih jedeh, pri katerih se uporabljajo sestavine lokalnih malih proizvajalcev. Poleg veganskih jedi so na meniju tudi liofilizirane in fermentirane dobrote ter najboljše osvežilne pijače.

1082 Budimpešta, Vajdahunyad utca 4.

Coffee Education Center

V izobraževalnem centru Coffee Education Center se lahko na tečajih profesionalnega usposabljanja za bariste udeležijo tako popolni začetniki kot tudi profesionalci. Poleg različnih tečajev usposabljanja so na voljo tudi super izkustveni programi za ljubitelje kakovostne kave, od enodnevnih domačih tečajev barističnega usposabljanja do nekajurnih delavnic, vodenih degustacij kave in zanimivih programov za team building. Tukaj pridobljeno znanje, pa naj gre za pripravo espressa ali umetnost latteja, lahko dobro uporabite tudi doma. Tečaji so vedno zabavni, poučni in odličen program, ne glede na to, ali pridete sami, s prijatelji ali z družino.

1082 Budimpešta, Vajdahunyad utca 16.

Kavarna in zajtrkovalnica Trafik

Ne glede na to, ali gre za učenje, sestanek, srečanje s prijatelji ali klepet pred sodobno predstavo Trafós, v kavarni in zajtrkovalnici Trafik vas vedno pričakuje osvežujoč meni in bujno, z rastlinami obdano vzdušje. Na meniju pijač je na voljo veliko žejnih pijač za začetek dneva, čez dan pa lahko svoj apetit potešite z obilnim prigrizkom v ulici Lily Street. In če se naslednje jutro po večernem prigovarjanju vrnete v zeleno zelenico, boste prav tako dobrodošli z bagelom, poznim zajtrkom in posebnimi hrenovkami.

1094 Budimpešta, Liliom utca 41.

Bamba Marha Burger Bar

Bamba Marha Burger Bar ima v prestolnici devet lokacij, najnovejša pa se je odprla lani na promenadi Corvin. Burgerji Bamba so bili z razlogom uvrščeni med 50 najboljših burgerjev v Evropi, saj se osredotočajo na vsak dan sveže in izbrane sestavine, ki jih dopolnjujejo okusne domače omake. Notranjost burgerja je dobila čist slog, prijetna lokacija pa bo spomladi dopolnjena z udobno teraso, kjer bodo okusni grižljaji še boljši.

1081 Budimpešta, Corvin sétány 3.

Life1 Fitness Corvin

Life1 Fitness, ena najbolj priljubljenih verig fitnes klubov v prestolnici, se prav tako nahaja v okrožju Corvin. Telovadnica je idealen kraj za tiste, ki razmišljajo o spremembi življenjskega sloga, za tiste, ki se že dolgo ukvarjajo s športom, ali za tiste, ki se želijo naučiti nove oblike vadbe. Ljubitelji skupinskih vadb lahko izbirajo med številnimi zanimivimi skupinskimi vadbami, kot so kung fu, spinning in za bolj izkušene cross trening.

1082 Budimpešta, Futó utca 48-50.

Kino Corvin

Če ste v bližini, je vredno obiskati znameniti budimpeštanski kino, katerega stene so dom neštetih posebnih zgodb. Stavba je svoja vrata odprla leta 1922, od leta 1996 pa na veliko veselje prebivalcev prestolnice deluje kot kino multipleks. Oglejte si film in do začetka filma občudujte vsako podrobnost stavbe, saj je vsak kotiček stavbe poln zanimivosti. In če boste imeli res srečo, boste sedeli v veliki dvorani, ki je resnično impresivna, zgrajena v slogu art nouveau-Bauhaus.

1082 Budimpešta, Corvin köz 1.