Družina restavracij VakVarjú išče domače izdelke madžarskih malih proizvajalcev

Družina restavracij VakVarjú, ki ima v Budimpešti že šest restavracij, je objavila natečaj za madžarske sestavine in izdelke lokalnih proizvajalcev. V vsaki restavraciji VakVarjú si prizadevajo ponuditi čim več jedi in peciva iz lokalnih sestavin.

Cilj programa VarjúGazda Food Pantry je dodatno povečati število madžarskih sestavin in končnih izdelkov ter število madžarskih dobaviteljev proizvajalcev.

Podjetje VakVarjú – kot podjetje v 100-odstotni madžarski lasti in podjetje, zavezano trajnosti, okoljsko ozaveščeni prihodnosti in etični gastronomiji – pripisuje velik pomen madžarskim vrednotam in v zadnjih letih v svojih kuhinjah uporablja vse več madžarskih sestavin ter jih prodaja v okviru programa VakVarjú Manufaktúra.

Program se oglašuje v kategorijah proizvodov sadje in zelenjava, meso, mlečni izdelki, druge dvoriščne dobrote, žita ali zrnje, pri čemer se zanaša na dolgoročno sodelovanje s proizvajalci. Tako lahko še naprej zagotavljajo, da je vsaka jed, ki jo postrežejo svojim gostom, pripravljena iz najbolj svežih in okusnih sestavin ter jim tako ponudijo najboljši možni izdelek.

Uporaba domačih surovin zanje ni le zagotovilo svežine in kakovosti, temveč tudi pomemben korak k zmanjšanju ekološkega odtisa in doseganju trajnostnih ciljev, saj lahko z uporabo domačih surovin in izdelkov znatno zmanjšajo vpliv prevoza na okolje.

Shema išče partnerje dobavitelje za obdobje najmanj 6 mesecev (spomladansko-poletni meni ali jesensko-zimski meni) ali male proizvajalce, ki se sicer ne morejo zavezati k 6-mesečni dobavi, vendar so pripravljeni ponuditi svoje izdelke v 4-6-tedenskem obnovljenem meniju.

Natančne podrobnosti in pogoje razpisa najdete tukaj: vakvarju.com/varjugazda-programme/