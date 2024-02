6 prijetnih živilskih tržnic v Budimpešti za zgodnja pomladanska jutra

Na stojnicah najboljših živilskih tržnic v Budimpešti so na voljo pridelane dobrote in omamni okusi. Še posebej ob prihodu pomladi so to mesta, ki jih morate obiskati zaradi vse večje izbire in številnih skupnih kosil ter slastnih grižljajev!

Tržnica Czakó in Raclette (vsako soboto)

Če je sobota, potem je to Czakó Piacz! Na družinski tržnici v Budi lahko kupite zelenjavo, sadje, mlečne izdelke, meso in druge dobrote lokalnih proizvajalcev. 17. februarja lahko med 8. in 14. uro poskusite tudi sir raclette, stopljen na francoski bageti.

Ulica Tigris 62, 1016 Budimpešta

Dr.Market // Dr BBQ, Soroksár (dvakrat tedensko ob nedeljah)

Po prijetnem sprehodu ob Donavi se lahko napolnite z nebeškimi prigrizki na sobotnih dogodkih Dr.Market, kjer lahko izbirate med ameriškimi hot dogi z več dodatki, ocvrtimi piščančjimi prsmi s pečenim krompirjem in vecsési kumaricami ter sladkim domačim štrudlom za sladico. V koledarjih si označite naslednji tržni dan: 17. februar.

1238 Budimpešta, Meder utca 2.

Budaörs Trgovina z ribami – The Fishmonger

Trgovina z ribami je trgovina na debelo za najboljše restavracije v državi, ki vsak dan v tednu ponuja izbor svežih rib. Dobra novica je, da vam ni treba biti lastnik restavracije, da bi okusili dobrote budaörsove ribje tržnice, saj lahko na ribjem pultu v The Fishmongerju izberete svojo najljubšo ribo in vam jo pripravijo na kraju samem. Sveže ocvrte ribe lahko uživate tudi v bifeju Dokk Büfte s pristaniškim vzdušjem.

2040 Budaörs, Törökbálinti utca 23.

Szimpla kmečka tržnica (vsako nedeljo)

Vsako nedeljo na vrtu Szimpla kuha kosilo drugo civilno združenje, z nakupom kosila pa lahko ne le jeste okusno hrano iz lokalnih sestavin, temveč tudi spoznate in podprete delo združenja. Društvo Rügy bo 18. februarja v okviru programa Skupne noge zgrabilo leseno žlico. Medtem ko čakate na kosilo, si oglejte ponudbo malih in obrtnih proizvajalcev, ki svoje izdelke prodajajo na tržnici!

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 14.

Rimska obalna tržnica (vsako soboto)

Na dvorišču Nánási udvar (Nánási udvar), ki je le streljaj oddaljeno od bregov reke Roma, lahko poleg svežih sezonskih pridelkov dobite tudi okusno kosilo, ki vam bo polepšalo sobotno jutro. Naročite lahko lokalno pečene klobase in narezke, lángos, rogovila, fižolov golaž in celo občasno piščanca s papriko. Spremljajte spletno stran rimske obalne tržnice na Facebooku, kjer boste našli vse ponujene dobrote.

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.

Pancs – gastroplake (vsako nedeljo)

Vsako nedeljo od 9. ure dalje so v Hiši kvasa na mizah pridelovalcev na voljo domače pecivo, štruklji, sirupi, med, marmelada, slanina, kruh, sir ter seveda sveže sadje in zelenjava. Na prireditvah Pancs redno organizirajo tudi skupnostno kuhanje, zato vam ni treba skrbeti za kosilo!

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22.