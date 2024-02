Na edinstveni razstavi v Budimpešti se bo vse vrtelo okoli potovanj

Travel+, ki bo od 22. do 25. februarja ponudila neizčrpno paleto zabavnih dejavnosti in navdiha za vso družino.

Največja turistična predstavitev na Madžarskem bo potekala od 22. do 25. februarja 2024 skupaj z budimpeštanskim navtičnim sejmom, salonom počitniških prikolic ter testom in razstavo e-koles, kar bo omogočilo vikend dejavnosti in aktivnosti za vse popotnike.

Pravi vodni svet, večnamenski skupnostni prostor in VR ter žive živali bodo zagotovili zabavo v paviljonu A sejma Hungexpo, letos pa bodo na voljo tudi Blogger Corner, Festival Island, festival Uncharted Roads in Africa Expo.

Zakladi Bolgarije, Gyula in Békés

Častna tuja gostja razstave bo Bolgarija s svojo slikovito naravo, vročimi vrelci, zgodovinskimi zakladi in raznolikimi športnimi dejavnostmi.

Leta 2024 bo domači častni gost županija Gyula in Békés, kjer zakladnica regije hrani stoletne spomine na družine Almasy, Wenckheim in Tisza ter zdravilišča, doživetja v naravi, mir poplavnih gozdov in vrvež gastronomskih festivalov.

Zadnji konec tedna v februarju lahko obiskovalci sejma Hungexpo črpajo navdih iz več kot 50 destinacij na Madžarskem in v tujini, se udeležijo brezplačnih zdravstvenih pregledov in osvojijo dragocene nagrade.

