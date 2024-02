6 skrivnih krajev v Budimpešti za romantične in intimne zmenke

Poleg živahnih točk v prestolnici, ki jih obiskujejo številni, vam tokrat predstavljamo 6 krajev v Budimpešti, kjer se lahko v intimnem okolju pogovarjate in romantizirajte.

Srečanje nad mestom: travnik Baby Gül in vrtnic

Če želite pustiti mestni hrup za seboj, še raje pa bi ga opazovali od daleč in od zgoraj, se odpravite v 2. okrožje. Zaradi očarljivih, ozkih ulic s katedralo vrtnic, ki so dostopne iz več smeri, je türbe pravi skriti dragulj. Kompleks, v katerem se odvijajo programi, dogodki in razstave, je obdan z vrtnicami, kjer se lahko pozimi in poleti sprehodite, ustavite in občudujete prestolnico.

1023 Budimpešta, Mecset u. 14.

Kava v vrtnem mestu: Café Calmo

Za prijetno in domače vzdušje vam ni treba iti daleč, le v okrožje XVI. Tu je kavarna Calmo, polna šarma, prijaznosti in božanskih prigrizkov. Tu je posebna kava tako osnovna kot prijetno vzdušje, kjer je dobro poklepetati in preživeti nekaj časa. Če nimate časa za obisk ob delavnikih, so na veliko povpraševanje odprti dve soboti na mesec, ko si lahko privoščite bagete, pecivo in seveda kavo.

1161 Budimpešta, Rákosi út 98.

Skupni izlet: Tündér-szikla

Če iščete mir in tišino ter nekaj intimnosti stran od mestnega vrveža, vam bo skupni izlet ob koncu tedna ponudil veliko priložnosti. Pravljična skala, ki je dostopna z železniške postaje Lebegő, otroške železnice, postajališča Szépjuhászné avtobusov 22, 22A, 222 in Normafa, je vredna vsakega koraka in vsakega truda. Na 383 metrov visoki dolomitni skali je vredno preživeti nekaj časa: skupaj lahko uživate v panorami, medtem ko se sproščate od utrujenosti pohoda.

Skrivnostni čaj v središču mesta: čajnica Rdeči lev

Čajnica Rdeči lev, ki jo je navdihnil roman Marie Szeper, je edinstvena čajnica v središču mesta, kjer lahko uživate v družbi drug drugega ob srkanju okusnih in včasih posebnih čajev. Poleg tradicionalnih miz ponuja čajnica Rdeči lev tudi različne sedežne kotičke z zavesami, kjer lahko sedite na blazinah in vrečkah za fižol, se pogovarjate, zmenkate in se za nekaj časa napolnite z energijo v središču mesta.

1061 Budimpešta, Jókai tér 8.

Sprehod po osamljenem arboretumu Buda

Buda Arboretum je nedaleč od bulvarja Móricz Zsigmond in le streljaj od jezera Feneketlen mirna mestna oaza, ki ponuja intimne sprehode pozimi in poleti. Arboretum, ki ga lahko obiščete brezplačno, je prepreden z neštetimi potmi, po katerih se lahko sprehajate z roko v roki, ne da bi vas kdo motil. Na sprehodu v zadnjih tednih zime se lahko celo odpravite iskat znanilce pomladi, saj boste zagotovo opazili snežinke, metuljčke in krokuse.

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Priložnostna večerja in pivo: Macska

Če se nahajate v predelu Rákóczi tér ali na večernem zmenku, ne iščite drugega kot Macska z odprtimi vrati, točenim pivom, odličnimi veganskimi in veganskimi jedmi ter svežimi in hrustljavimi toplimi sendviči. V podzemeljsko urejeni Koči se lahko usedete za mize v pritličju ali v fotelje v galeriji, v kateri so tudi razstave, vzdušje pa bo popolno za neprekinjene pogovore ter intimne in priložnostne zmenke.

1084 Budimpešta, Bérkocsis u. 23.