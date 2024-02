Gastronomska pustolovščina ob koncu tedna: 4 odlični kraji v Budimpešti, ki jih ne smete izpustiti s svojega seznama

Če želite pozno v zimskem vikendu raziskati najljubše gastronomske točke v prestolnici, si privoščiti dober zajtrk, poskusiti veganski burger ali se prepustiti vzdušju koče, vam predstavljamo štiri odlične kraje, ki jih morate uvrstiti na svoj gastronomski seznam.

Keksz

Keksz, ki je stalnica na trgu Madách, je že več kot 10 let priljubljeno zatočišče za celodnevne zajtrke in klasične brunche. Vredno se je ustaviti ali naročiti iz udobja doma, če ste razpoloženi za omleto, pogačo z lososom in jajčno kremo, še bolj pa, če ste razpoloženi za vznemirljiv pozni zajtrk, benediktinsko pečenko na žaru z narezano govedino, ameriške palačinke ali vaflje. Burgundski goveji polžki, postreženi z grenivko, solato Cezar, papriko in zelenjavo z žara, v restavraciji Keksz spominjajo na večno klasiko, medtem ko briljantni burgerji in mastne deske osvetlijo večerno pivo.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

Las Vegan’s

Las Vegan’s z dvema lokacijama v Budimpešti je odlična izbira, če ste vegan, vegan, fleksitarist ali mesojedec in iščete okusen prigrizek. Zaradi njihovih raznolikih dnevnih menijev, okusnih burgerjev z veganskimi ploščicami, mehiških jedi, zvitkov in riževih beljakovinskih koščkov za pomakanje je prehranjevanje zanimivo tako za tiste, ki ne jedo mesa, kot za tiste, ki jedo meso. Če skrbite za okolje in sebe tako, da se nekaj dni na teden odločite za brezmesno prehranjevanje, je pomembno vedeti, da ne le njihovi obroki, temveč tudi njihovi browniji, puding iz chie in ploščice Snickers niso narejeni iz njihovih lastnih sestavin in vam jih pripeljejo do vrat, če bi raje ostali doma.

2 lokaciji v Budimpešti

Miamor Rómaim

Miamor Romaim, zasluženo priljubljeno zbirališče na obrežju Donave, ponuja ogrevan zimski vrt in igluje za tiste, ki se želijo v hladnejših mesecih po zimskem sprehodu ob Donavi sprostiti, ogreti in napolniti z energijo. Pozimi lahko nazdravite s številnimi klasičnimi pijačami, pri čemer je v hladnem vremenu najboljša izbira vroča čokolada. Od februarja naprej bo Miamor spet prizorišče zanimivih dogodkov, do takrat pa se med odštevanjem dni obvezno ustavite na sočnem burgerju in vroči piščančji ali goveji juhi pho ali ju naročite s seboj!

1031 Budimpešta, Római part 47.

Restavracija in gostilna Kis Tirol

Če bi letošnjo smučarsko sezono raje preživeli doma, vam za alpsko in tirolsko vzdušje ni treba iti daleč. Restavracija in gostilna Kis Tirol, ki je v predmestju Budimpešte odprta vsak dan v letu, s svojo notranjo in zunanjo podobo ter celo s hrano spominja na avstrijske planinske koče. Sem lahko pridete res kadar koli po sveže pripravljen bavarski prepečenec, tradicionalno bavarsko juho z jetrnimi cmočki ali hrustljavo jagnječje stegno. Restavracija seveda ponuja domače vzdušje in domače okuse, vključno s parjenim cmokom, ki se kopa v vanilijevi omaki in je polnjen z rumovimi slivami.

1161 Budimpešta, Batthyány utca 74.