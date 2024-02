Pometanje ljubi: 7 novih romantičnih romanov, ki jih ne smete zamuditi

Oboževalci razgibanih, zapletenih romantičnih romanov bodo zagotovo uživali v naslednjih romantičnih knjigah, ki so med najbolj priljubljenimi branji zadnjih izdaj. Od srca jih priporočamo!

Rebekka Eder: Družina Stollwerck – Apotekarjeva hči

1838, Köln. Anna Sophia z veseljem pomaga očetu v lekarni. Ker se je učila od babice, razvije lasten recept in kapljice proti kašlju so v lekarni kmalu zelo iskane. Ko se August, lekarnarjev vajenec, zaroči, se veseli varne prihodnosti. Toda njen oče nenadoma zboli. Zdi se, da mu ne morejo pomagati niti zdravniki, Augustovo vedenje pa postaja vse bolj nenavadno. Medtem se sin trgovca z začimbami Franz Stollwerck vrne iz Pariza, kjer je leta preživel kot lakač, zdaj pa je diplomirani slaščičar, da bi v mestu odprl pekarno. V otroštvu je bil prijatelj Ane Sofije in od takrat je zaljubljen vanjo. Ko jo zaprosi za roko, se znajde pred težko odločitvijo: izpolniti dolžnost do družine ali slediti svojemu srcu? (Central Könyvek)

Shelley Read: Kot reka

Sedemnajstletna Victoria Nash živi na breskovi kmetiji v Ioli v Koloradu, kjer je edina ženska v družini in mora voditi gospodinjstvo, obkrožena s težavnimi moškimi. Wilson Moon, mladi potepuh s skrivnostno preteklostjo, je bil prisiljen zapustiti svojo domovino in se prebiti drugam. Victoria na ulici po naključju sreča Willa. Neustavljiva privlačnost med njima obrne njun svet na glavo, vendar je njuno strastno razmerje polno nevarnosti … Ko se zgodi tragedija, Victoria zapusti svoje življenje in se skrije v okoliških gorah, kjer se bori za preživetje in ne ve, kaj jo čaka v prihodnosti. Zbrati mora vse svoje moči, da se opomore od izgube in gre naprej. Še posebej, ko reka Gunnison poplavi njen dom, sadovnjak in vse, kar je že več generacij pripadalo njeni družini. (Central Könyvek)

Boo Walker: Pojoča drevesa

Maine, 1969. Annalisini starši umrejo v prometni nesreči. Živi pri babici v veliki italijanski družini in želi postati slikarka. Da bi uresničila svoje sanje, se preseli v Portland, kjer spozna Thomasa, ki obiskuje prestižno, ugledno univerzo. Kljub nepričakovani ljubezni skuša Annalisa vztrajati pri svojih umetniških ambicijah, vendar ji neodpustljiva laž celotno življenje obrne na glavo. Ljubezen jo naredi ranljivo – njena čustva jo ogrožajo. Toda morda ji bo prav sprememba pomagala najti sebe in svojo umetniško izpolnitev. (Next21 Kiadó)

Leonora Mörk: Sonata mesečine (nova izdaja)

Alexander Thiemann je svetovno znani avstrijski pianist in prava zvezda klasične glasbe – z oboževalci, na katere bi bil ponosen tudi pop zvezdnik. Eszter Bodrogi je madžarska zdravnica, ki pianistove posnetke posluša že od najstniških let. Včasih obišče njegove koncerte, a čeprav ima glasbenika zelo rada, trezno ocenjuje, da se njun svet nikoli ne more ujemati. Vendar se njune poti nepričakovano prekrižajo, ko se zaradi dramatičnega dogodka njegova kariera sesuje, ona pa se zdi edina, ki mu lahko pomaga. Toda da bi to storila, se morata vrniti v preteklost, v temne dni druge svetovne vojne, ko je človeško življenje viselo na nitki, ura ljubezni in smrti pa je lahko nastopila istočasno. Alexander in Esther začneta iskati Mozartov rokopis, za katerega sta mislila, da sta ga izgubila, in ker preteklost skriva skrivnost, odkrijeta, da je svet v nevarnosti. (Jaffa Kiadó)

Daisy Wood: pozabljena pariška knjigarna

Pariz, 1940. Jacquesova žena se je prisiljena skrivati, on pa je prisiljen opazovati, kako nacisti jemljejo vse, kar mu je drago. Edino, kar mu ostane, je njegova ljubljena knjigarna La Page Cachée. Nato pa na vrata potrka mlada ženska z otrokom. Prosita za zatočišče – Jacques ve, da bo moral tvegati vse, da bi jima rešil življenje.

Danes sta Juliette in njen mož končno prispela v Francijo na sanjske romantične počitnice. Vendar Juliette ugotavlja, da sta se z leti razšla. Želi si nove pustolovščine. Ko po naključju naleti na majhno zapuščeno trgovino z napisom „naprodaj” zunaj, začuti, da je pred usodno odločitvijo. A pozabljena knjigarna skriva več, kot se zdi na prvi pogled… (21. Század Kiadó)

Christina Lauren: Ljubezen in druge besede

Macy se vživi v hektičen, a nemoten urnik: je pripravnica na otroški kliniki, načrtuje poroko s starejšim, premožnim moškim. Ne gleda na to, kar ji govori srce, in se drži sklonjenih glav. Toda ko po naključju naleti na Elliota – prvo in edino ljubezen svojega življenja – se mehurček, ki ga je skrbno ustvarjala, razpoči. Elliot je Macy pomenil svet – skupaj sta odraščala, od slabotnega dečka, ki se je vedno skrival v knjigah, do moškega, ki je Macy ukradel srce. Stal ji je ob strani, ko je izgubila mamo. Elliot je takrat Macy izpovedal ljubezen, vendar ji je še isti dan zlomil srce. Spomin nanj je tudi po več letih še vedno tako boleč – jima ga bo uspelo preboleti? Sta lahko še vedno srečna skupaj? (21. Század Kiadó)

Heather Webb: Tujci v noči – burna ljubezenska zveza Ave Gardner in Franka Sinatre

Ena od njiju je iz malomeščanske lepotice postala hollywoodska boginja ljubezni. Druga je bila legendarna pevka, katere glas je očaral svet. Ava Gardner in Frank Sinatra sta posamezno neustavljivi osebnosti, skupaj pa tvorita eksploziven duet. Sredi 20. stoletja Avin zvezdniški vzpon, Frankova kariera pa je v zatonu – njuno ljubosumje narašča, hrepenenje se spreminja v jezo, njuna sreča pa je ogrožena. Medtem ko se zaljubljenca vozita po toboganu uspeha in neuspeha, strasti in jeze, se sprašujeta, kateri obrat dogodkov bo končal njuno kariero in življenje, ki si ga delita. (Central Könyvek)