Najmanjši junaki Budimpešte: 7 mini kipov, ki vas vabijo na sprehod in raziskovanje mesta

Izbrali smo najbolj ljubke in prikupne izmed številnih mini kipov v Budimpešti. Pridružite se nam na sprehodu za raziskovanje mesta, kjer vas bodo drobni risani in pravljični junaki popeljali nazaj v nostalgično otroštvo.

Vuk

Januarja 2023 je siv, zaspan in zimski delovni dan polepšala takrat najnovejša stvaritev Mihályja Kolodka. Nova mini skulptura z malim Vukom v glavni vlogi je bila vklesana v skalno steno jame Vodnjak za zdraviliščem Rudas, za nabrežjem Svetega Gellérta. Lik iz romana Istvána Feketeja in malega junaka iz risanega filma, ki je nastal na podlagi tega romana, že od njegovega prvenca leta 1981 obožujejo generacije otrok, od najmlajših do najstarejših.

1016 Budimpešta, na pobočju pečine za zdraviliščem Rudas

L’ecsó

Avgusta 2021 se je na budimpeškem nabrežju ob vznožju Elizabetinega mostu pojavil simpatičen lik, znan iz Pixarjevih animiranih filmov. Želodec Remy, eden od glavnih likov v filmu L’ecsó, ki je bil premierno prikazan leta 2007, je bil zdaj po zaslugi Mihályja Kolodka spremenjen v mini skulpturo in prestavljen na nabrežje. Protagonista večkrat nagrajenega animiranega filma označuje tudi razpoznavni znak L’ecsó, zato se mu je mogoče zlahka približati in ga najti, tudi če se sprehodite po nabrežju.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér na nabrežju

Bombažni zajec

Ko smo za nekaj časa zapustili nabrežje, smo se odpravili iskat glavnega junaka televizijske risane serije, le da tokrat na grad Buda. Na grajskem zidu na koncu Buda Castle Slide z daljnogledom v roki najdemo glavnega junaka serije v produkciji filmskega studia Pannónia, zajca z zavitimi ušesi, ki s te visoke točke opazuje prestolnico. V zgodbi o Zajcu s kurjimi ušesi, ki je bila neločljivo povezana s sobotnimi večeri v letih 1977-79, so gledalci uživali dve sezoni. Desetletja pozneje, poleti 2018, je bila predstavljena tretja sezona, novembra letos pa se je mini skulptura preselila na grad.

1014 Budimpešta, končna postaja Budavári Sikló

Glavni vhod

Po majhni pustolovščini v budimpeškem gradu se spet vrnemo na nabrežje, saj nas na pol poti med Verižnim mostom in trgom Batthyány čaka še en risani junak. Ena prvih mini skulptur Mihályja Kolodka na Madžarskem je Főkukac, znan iz priljubljene madžarske risane serije Veliki ribič Ho Ho Ho, ki na nabrežnem zidu občasno opazuje Donavo. Televizijska risana serija je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja dve sezoni zabavala televizijske gledalce s 26 epizodami po 8 minut.

1011 Budimpešta, Bem rakpart

V Budi je bil nekoč pasji sejem

Če si želite nekaj folklore z nabrežja, se sprehodite po ulici Battyhány preko trga Battyhány in med ulicama Hattyu in Battyhány boste našli majhen trg. Maja 2022 so se na trg preselili psi v obliki mini kipcev, in to ne samo eden, temveč cela skupina. O njihovi ljudskosti ali, natančneje, mitičnosti kralja Matjaža v neposredni bližini kipov priča spominska plošča kralja Matjaža, prav tako v miniaturni obliki.

1015 Budimpešta, ulica Batthyány in ulica Hattyu

Mekk Elek

Trg Széll Kálmán, ki je zlahka dostopen z ulice Batthyány, je naslednja postaja, kjer se ob stopniščni ograji nahaja sam miniaturni Mekk Elek. Protagonist serije lutkovnih filmov, ki je leta 2018 našel dom na trgu, se je prvič dotaknil src mladih in starih leta 1974. Nerodni rokodelec drži tablo, na kateri je napisano staro ime trga, Moskovski trg. Morda ni tako naključje, da je oblikovalec lika sam skoraj vse življenje živel na tem trgu.

1024 Budimpešta, Széll Kálmán tér

Medvedek Pujsek

Če se želite posloviti od Mekk Elek, se s tramvajem ali podzemno železnico zapeljite do zadnje postaje na sprehodu. Najnovejša od doslej naštetih mini skulptur je Medvedek Pujsek, ki se bo junija 2023 preselil na Damjaničevo ulico. Opredeljevalni medvedji junak našega otroštva neprestano visi na nekdanji rojstni hiši Frigyesa Karinthyja, ki je pomagal pri madžarskem prevodu, na njegovem najljubšem medenem satovju. Vredno je tudi vedeti, da je medvedek iz zgodbe, ki je v madžarskem prevodu izšla leta 1935, podedoval ime po Emiliji Karinthy, ki je bila znana tudi kot Miki, avtorici grobega prevoda.

1071 Budimpešta, Damjanich u. 27.