Biser promenade mestnega parka: preteklost in prihodnost vile Klösz

Eden od skritih draguljev veličastnih vil v Mestnem parku je hiša, zgrajena za slavnega mestnega fotografa Györgyja Klösza, ki bo leta 2025 postala sedež Nacionalnega muzeja fotografije. Preberite več o zgodovini te osupljive vile!

Pritlična stanovanjska hiša na naslovu Városligeti fasor 49, ki sta jo leta 1853 prvotno zasnovala trgovec János Mitterdorfer in Lőrinck Zofahl, je bila vila v obliki črke L. Po lastnikovi smrti je gospa János Mitterdorfer leta 1868 dodala pralnico in vrtno stavbo, ki sta stali do leta 1894, ko je zemljišče kupil svetovno znani mestni fotograf György Klösz in ga preuredil.

Eden najpomembnejših fotografov svojega časa je s približno 1200 slikami dokumentiral spreminjajočo se podobo prestolnice 19. stoletja.

Neoklasicistično vilo, ki jo vidite danes, sta zasnovala Ármin Schubert in Lajos Hikisch, sprva kot počitniško vilo, kmalu zatem pa je bila v drugem nadstropju dvonadstropne stavbe zgrajena majhna delavnica Györgyja Klösza.

Družina se je kmalu preselila v razkošno stavbo kot v življenjski prostor: medtem ko so bili v pritličju pisarne, salon in prostori za služinčad, je prvo nadstropje postalo življenjski prostor družine, zgornje nadstropje s stekleno streho in stekleno fasado pa je bilo uporabljeno kot fotografski studio, ki je za tisti čas veljal za zelo profesionalnega.

György Klösz and Son Graphic Arts Institute Ltd., ki je bil takrat ustanovljen, ni bil le fotografsko podjetje, temveč tudi velika tiskarna, kar je zahtevalo razširitev stavbe. Okoli 40 ljudi, ki so tam delali, je lahko uporabljalo tudi resnično sodobno rešitev, saj je bilo med prenovo stavbi dodano dvigalo.

Stavba je končno dosegla svojo končno površino in današnjo podobo leta 1938 in je ostala v lasti družine Klösz do nacionalizacije leta 1948. Leta 1948 je stavbo zasedlo podjetje Ofsetni tisk Nacionalno podjetje (iz leta 1974, ofsetni tisk in tiskanje igralnih kart), ki se je leta 1956 razširilo in pridobilo sosednjo nepremičnino na naslovu Városligeti fasor 47.

Pred kratkim je nekdanji kultni napis na pročelju stavbe György Krösz and Son of Krösz zamenjal napis, ki označuje sedanjo funkcijo pisarniške stavbe Fasor.

Dolgoletno uveljavljeno vilo impozantnega videza čakajo velike spremembe, saj bo po prenovi od leta 2025 v njej domoval novi Nacionalni muzej fotografije, nova podružnica Muzeja lepih umetnosti z več kot 700.000 umetniškimi deli.