Skrivnostna zgodovina: 5 preteklih dogodkov na najbolj motečih mestih v Budimpešti

V našem izboru posebnih krajev in programov, ki razkrivajo skrite dogodke teh obdobij, vam ponujamo izbor krajev in programov, ki vam bodo pomagali odkriti skrite dogodke teh obdobij.

Dvanajst tednov v peklu – podzemno potepanje v jami budimpeškega gradu

Dvanajst tednov v peklu je naslov novega programa Buda Vaults, ki nas popelje na potovanje v temačno obdobje madžarske zgodovine. Od sredine februarja dalje vas bodo sprehodi popeljali skozi obleganje budaškega gradu med drugo svetovno vojno. Pot vas bo vodila po krajih, kjer so ljudje pred 80 leti iskali zavetje, hrano in vodo, iskali svoje bližnje, poskušali najti les za kurjavo ali krste. En del programa vas bo popeljal skozi podzemno grajsko jamo, kjer vas bo vodnik sprehoda v takratnem zaklonišču spomnil na boj obleganih za preživetje.

Skalna bolnišnica, muzej jedrskega bunkerja – Potovanje skozi čas v pekel 20. stoletja

Globine gradu Buda so še vedno zavite v tančico skrivnosti, saj se tu skriva bolnišnica iz druge svetovne vojne in nato iz leta 1956 ter skrivno protiatomsko zaklonišče, muzej protiatomskega zaklonišča Rock Hospital. V jedrski bunker so ga razvili šele med hladno vojno, do takrat pa je imelo pomembno vlogo kot objekt v sili, zanimivo pa je tudi zato, ker je bil njegov obstoj do leta 2002 popolna skrivnost. Voden ogled je edini način ogleda razstave, ki spominja na vsakdanje junake, ki so v daleč najtežjih časih 20. stoletja pričali o svojem junaštvu.

1012 Budimpešta, Lovas út 4/c

Obsojeni na pozabo – Narodni park žalovanja

Malokdo ve, da vas ekipa pokopališča Fiumei út vsak mesec povabi na več posebnih brezplačnih vodenih sprehodov. Od poldrugo do dveurni tematski sprehodi so po predhodni prijavi brezplačni. 25. februarja bo v središču ogleda zgodovinsko ozadje parcel 298, 300 in 301 novega javnega pokopališča v kraju Rákoskeresztúr, kjer bo skozi osebne zgodbe nekaterih mučencev, ki tam počivajo, predstavljen pregled Madžarske med letoma 1945 in 1959.

Novo javno pokopališče Rákoskeresztúr.

Muzej Terror Háza

Hiša groze na aveniji Andrássy se nahaja v isti stavbi, v kateri je nekoč delovala komunistična tajna policija, potem ko je Ferenc Szálasi stavbo „podedoval” od svoje stranke Strelski križ. Stalna razstava spominja na madžarske žrtve fašizma in komunističnega režima, obiskovalci pa se lahko o dogodkih iz preteklosti poučijo s pomočjo videoposnetkov, predmetov in interaktivnih orodij. Razstavo še posebej spominjajo osebne zgodbe in prvoosebna pričevanja, s sprehodom po stavbi pa lahko obiščete tudi zapore v pritličju.

1062 Budimpešta, Andrássy út 60.

Park Memento

Edinstvena budimpeštanska znamenitost je park Memento, ki se nahaja na planoti Tétényi in se ukvarja s komunistično-socialistično diktaturo in njenim padcem. V parku, ki ga obkroža naravni rezervat, se nahaja 41 umetniških del, v katerih se med sprehodom med monumentalnimi kiparskimi velikani in poslušanjem pionirskih pesmi nehote prikliče napetost tistega obdobja. Muzej kiparstva na prostem je odprt vse leto, vodeni ogledi pa ponujajo ekskluzivne informacije o zgodnjih javnih spomenikih.

1222 Budapest, Balatoni út – Szabadkai utca corner | Website