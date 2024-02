Mesto Amorja: 3 budimpeštanske hiše, katerih stene pripovedujejo zgodbo o ljubezni

Ljubezen ni le nit, ki se vleče skozi življenja ljudi, temveč tudi skozi hiše, v katerih živijo – včasih bolj neposredno, včasih bolj posredno. Za valentinovo vam predstavljamo tri stavbe v Budimpešti in njihove ljubezenske zgodbe, da boste lahko na mesto gledali z bolj zaljubljenimi očmi!

Pápai-bérház

Na odseku ulice Thököly út, ki ga obkrožajo veličastne vile in impozantne stanovanjske hiše, stoji hiša, s katere balkona v zgornjem nadstropju slavna kamnita nevesta Zugló že od leta 1912 opazuje mestni vrvež. Štirinadstropno hišo je po naročilu tkalca Manója Pápaja za svojo hčerko Irén zasnoval Lajos Ybl Lajos, nečak Miklósa Ybla.

Legenda o skrivnostni ženski figuri (ki se od takrat širi v različnih različicah) je postala aktualna v 40. letih 20. stoletja: v stanovanju z balkonom je srečno živel mlad par, dokler moškega niso vpoklicali v vojno. Njegova žena se je vsak dan več ur naslanjala na balkonsko ograjo v upanju, da bo zagledala moža, ko se bo vrnil domov. Nekega dne ji je poštar izročil ovojnico z moževim nekrologom. Ženska ni hotela verjeti pismu, zato je še naprej zvesto in vztrajno čakala na svojega moža, dokler je ni ujela bolezen. Novica o njeni smrti se je izkazala za lažno, mož se je iz zapora vrnil domov, izvedel, kaj se je zgodilo, dal postaviti spomenik svoji ljubljeni in nato zazidal balkonska vrata.

Resničnost je bolj prozaična: kip so navdihnile figure palače Jacques Coeur v Bourgesu, ki jih je arhitektov sin Ervin videl na fotografijah, posnetih med študijskim potovanjem v Francijo, ustvaril pa ga je Miklós Ligeti, ki je ustvaril tudi kip Anonymus v mestu Lligeti.

1146 Budimpešta, Thököly út 61.

László-villa

Le streljaj od hiše Pápai-House je ena najbolj edinstvenih stavb v malo znani stanovanjski soseski Zugló, dvonadstropna, gradu podobna studijska hiša, ki jo je zasnoval László Gyalus.

Historicistično vilo, ki spominja na svet viteških zgodb, je naročil veliko zaposleni portretist Philip László, ki je že nekaj časa dvoril Lucy Madeleine Guinness, članici inštituta pivovarne Guinness. Čeprav je umetnik s svojimi slikami dobro zaslužil, so Lucyjini starši menili, da ni dovolj premožen, da bi se poročil z njihovo hčerko, zato sta se njuni poti razšli. Toda Philip se ni pustil: odločen, da bo starše spravil k pameti, je Gyalu, ki je bil na začetku kariere, naročil, naj zanjo zgradi hišo, ki bi omehčala srce njenega tasta. Hiša je bila dokončana leta 1899, starši, ki jih je Filip povabil v Budimpešto, pa so bili nad romantično gesto tako navdušeni, da so takoj blagoslovili poroko.

Mladoporočenca v stavbi s štirimi ateljeji nista živela dolgo, saj sta od leta 1903 živela na Dunaju in v Parizu, leta 1907 pa sta se preselila v London. S poznejšim življenjem hiše niso povezane velike ljubezenske zgodbe, vendar so se v njej znašla velika imena: Ferenc Molnár je tu nekaj let najemal stanovanje, Béla Lajta pa si je tu uredil svoj studio.

1146 Budimpešta, Zichy Géza utca 10.

Pichlerjeva hiša

Gradnja vogalne najemniške hiše s pogledom na trg Szent István, ki nosi ime veletrgovca Ferenca Pichlerja, in sosednje bazilike se je začela približno sočasno, vendar so za gradnjo slednje od leta 1851 do njenega dokončanja leta 1906 delali trije projektanti, medtem ko je trinadstropna draguljnica, zgrajena med letoma 1855 in 1857, izključno delo Hildovega študenta Ferenca Wieserja. Stavba v romantičnem slogu z morenasto gotskimi elementi, skrbno okrašena z zidanimi okni in okronana z vrsto žaluzij, nima primerjave v Pešti, še bolj pa v Benetkah!

Po legendi je bila žena Ferenca Pichlerja, Maria Lechner, strastna ljubiteljica mesta lagun, in da bi jo še bolj spodbudil k bivanju v Pest-Budi, kjer si je skušala opomoči od šoka po porazni revoluciji, je palačo Canal Grande Ca’ d’Oro (Zlata hiša) poimenoval za zgled Wieserju, ki je na svoj način izpolnil želje svoje stranke. Ne vemo, kaj si je žena mislila o svoji zasebni palači, smo pa veseli, da se nam je treba odpraviti le do Léopold Cityja, če se želimo počutiti nekoliko beneško.

1051 Budimpešta, Szent István tér 12.