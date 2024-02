5 očarljivih umetniških kavarn v Budimpešti, kjer si lahko napolnite baterije z malo kulture

Na srečo v prestolnici ne manjka prijetnih umetniških kavarn, kjer si lahko po napornem delovnem dnevu napolnite baterije. V teh krajih gresta okusna kava in kultura z roko v roki!

Kastner Kommunity

Trg papeža Janeza Pavla II. je priljubljen prostor ustvarjalne skupnosti, ki je hkrati kavarna, pisarna skupnosti, prostor za dogodke, delavnica in razstavišče sodobne umetnosti. Ni nikogar, na katerega ne bi pozitivno vplivalo to navdihujoče okolje, v katerem tudi delovni čas hitreje mine. Kastner Kommunity sprejema ljudi, ki pridejo na kavo, ljudi, ki pridejo na razstavo, in nenazadnje ustvarjalne strokovnjake in umetnike, ki verjamejo v moč sodelovanja in prostega pretoka ustvarjalne energije.

1081 Budimpešta, Trg papeža Janeza Pavla II. 8.

Galerija K

Galerija K ima neskrito željo približati sodobno madžarsko umetnost in umetnike ljudem ter jih predstaviti javnosti. V ta namen ponujajo široko paleto vznemirljivih, nenehno spreminjajočih se razstav, obiskati pa jo je vredno tudi, če želite uživati ob kavi v prijetnem vzdušju, saj galerija služi tudi kot kavarna. Poleg fantastičnih razstavljenih del se lahko udeležite tudi zanimivih tečajev usposabljanja ali izberete eno od knjig, ki jih ponuja galerija K.

1053 Budimpešta, Magyar utca 44.

Asterisk, The live in gallery

Asterisk, The live in gallery, je eden najbolj zanimivih krajev v središču mesta, kjer lahko srkate pristno italijansko kavo v neposredni bližini porcelanskih malenkosti, japonskih lesorezov, starinskih vaz, umetniških tiskov in originalnih pripomočkov v slogu art deco. V baru z odlično ponudbo celodnevnih poznih zajtrkov in panmediteranske kuhinje vam postrežejo s skrbno izbrano zbirko džinov, viskijev in posebnih koktajlov, zaradi česar se je vredno ustaviti ob katerem koli času dneva.

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 8.

Szerkesztőség

Szerkesztőség je prijetno večnamensko stičišče v središču Bude, kjer lahko brez težav najdete razstavni prostor, nekaj delovnih mest, kavarno in celo brskate po oblikovalski trgovini. Prostor, ki ga je ustvarila revija Új Művészet, pozdravlja vse, ki so odprti za učenje in pridobivanje novih perspektiv. S trenutnim programom se lahko seznanite s klikom TUKAJ.

1024 Budimpešta, Keleti Károly utca 11/A

Kavarna Montázs Art Café

Letos obeležujemo deseto obletnico odprtja umetniške kavarne Montázs, prostora skupnosti Kelenföld. V tem času se je razvil v prostor, kjer lahko vsakdo najde, kar išče, z razstavnim prostorom za ljubitelje umetnosti, koncerti za ljubitelje glasbe in izjemno bogato ponudbo kave za ljubitelje kave. Postanite del izkušnje Montague, kjer lahko spoznate vse vrste ljudi!

1119 Budimpešta, Etele út 55.