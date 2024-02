Ena najbolj edinstvenih budimpeških naravnih poti vas popelje v čudovito pokrajino

Neskončno razgibana pot, ki ji lahko sledite tudi z majhnimi otroki, vas vabi na sprehod v naravo v osrčju XVII. okrožja.

Močvirje Merzse, ki se nahaja tik ob letališču Ferihegy, je zanimiva destinacija ne le zato, ker je eno najpomembnejših neokrnjenih mokrišč v Budimpešti, temveč tudi zato, ker je eno zadnjih preostalih močvirij, ki so nekoč pokrivala peščansko stran mesta.

Mokrišče je bilo leta 1977 razglašeno za zaščiteno območje. Leta 1999 je bilo območje razširjeno na 40 hektarjev, leta 2012 pa je bila zgrajena učna pot z informacijskimi tablami, ki obiskovalcem pomagajo pri spoznavanju lokalne flore in favne.

Bogata flora območja je značilna za močvirne habitate, favna pa vključuje več zaščitenih vrst ptic, kot so rjava uharica, trstni strnad in vodomec. Zaradi značilnosti območja je tu veliko tudi dvoživk in plazilcev, najdemo pa lahko tudi najpogostejšo vrsto močvirske sklednice v mestu.

Favno in floro močvirja in njegove okolice lahko raziskujete na približno 6 kilometrov dolgi učni poti s 15 postajami, na kateri se izmenjujejo ozke, a dobro označene in vzdrževane poti s širšimi gozdnimi potmi. Na enostavni poti sta dve postajališči za počitek.

Do enega najbolj zanimivih delov vodi majhna pot od vhoda, kjer se lahko z večnadstropnega lesenega razglednega stolpa ozrete na razgibano pokrajino. In če imate veliko sreče in ste pozorni, si lahko ogledate tudi vsakdanje življenje ptic.