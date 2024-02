7 odličnih muzejev po vsej državi, v katerih je vse v znamenju glasbe

V muzejih naše države so na ogled zanimive razstave, posebna glasbila in relikvije, na razstavah, ki se vrtijo okoli glasbe, pa so včasih predstavljene tudi izjemne zgodbe.

Hiša madžarske glasbe, Budimpešta

Hiša madžarske glasbe, najsodobnejša in najbolj dih jemajoča stavba v mestnem parku, je eden najlepših primerov, kako se lahko zabrišejo meje med naravo in arhitekturo. Stavba, ki jo je zasnoval Sou Fujimoto, je nekakšna glasbena iniciacijska ustanova, namenjena seznanjanju obiskovalcev z raznolikostjo glasbe. V ta namen bodo v impresivnih koncertnih dvoranah in koncertnih prostorih z odlično akustiko potekale najrazličnejše dejavnosti, pa tudi knjižnica, glasbeno igrišče, prostori za glasbeno izobraževanje, ustvarjalni zvočni prostor in zvočna kupola ter razburljive razstave za mlade in stare.

1146 Budimpešta, Olof Palme stny. 3.

Liszt Ferenc Memorial Museum, Budimpešta

Ferenc Liszt je med letoma 1881 in 1886 živel v stanovanju v prvem nadstropju Stare glasbene akademije, v katerem je zdaj urejen muzej z umetnikovimi izvirnimi instrumenti, pohištvom, knjigami, glasbo in osebnimi predmeti. Ko vstopite v preddverje Lisztovega zadnjega budimpeškega stanovanja, lahko vidite umetnikovo nekdanjo sprejemnico. Nato se premaknemo v jedilnico, kjer med drugim najdete klavir Chickering, ki je na svetovni razstavi v Parizu leta 1867 prejel zlato medaljo.

Poleg tega si lahko ogledate Lisztovo natančno rekonstruirano delovno sobo in spalnico, kjer boste našli tudi pravo posebnost: skladateljevo pisalno mizo. V salonu – kjer je Liszt nekoč vodil pouk na glasbeni akademiji – nas klavir Chickering, izdelan za umetnika, in relikvije Lisztove umetniške kariere popeljejo v 19. stoletje. Iz salona pa vodijo le ena vrata v koncertno dvorano, kjer zdaj redno potekajo koncerti.

1064 Budimpešta, Vörösmarty u. 35.

Beethovnov spominski muzej, Martonvásár

V gradu Brunszvik v Martonvásárju ne zaman domuje tudi Beethovnov spominski muzej, saj je umetnik v 19. stoletju večkrat obiskal grad in bil v tesnih stikih s člani družine Brunszvik. Njuno osebno poznanstvo se je začelo leta 1799, ko je na Dunaju poučeval klavir Tereso in Josephino Brunszvik. Kasneje je brat deklet postal umetnikov prijatelj in mecen, medtem ko si je redno dopisoval s Tereso in gojil globoka čustva do Josephine.

Muzej gradi na teh odnosih in pripoveduje zgodbo o družini Brunšvik in Beethovnovem prijateljstvu prek Beethovnove korespondence z ženskami iz družine ter prek dokumentov, ki razkrivajo življenje umetnika in družine. Prav tako omogoča vpogled v Beethovnova dela, povezana z Madžarsko, in druge povezave z Madžarsko.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Muzej zgodovine glasbe, Budimpešta

Muzej za zgodovino glasbe od leta 1969, ko je bil ustanovljen, zbira glasbene spominke na Madžarskem: posnetke, fotografije, glasbila in umetniška dela, povezana z glasbenim življenjem. Baročna stavba, zgrajena v 18. stoletju, je bila z leti spremenjena v koncertno dvorano in razstavni prostor na več sto kvadratnih metrih, poleg tega pa ima tudi veliko skladišče. Ena od trenutnih razstav je posvečena 170. obletnici budimpeštanske filmske harmonije in tako pripoveduje o zgodovini orkestra. Na razstavi, ki bo odprta do septembra, so na ogled tudi umetniška dela, ki jih je navdihnil Béla Bartók.

1014 Budimpešta, Táncsics Mihály u. 7.

Muzej Beatlov na Egrijevi cesti

Edina zbirka Beatlov v Srednji in Vzhodni Evropi se nahaja v Egerju, v kleti hotela Korona Eger. Muzej sta leta 2015 ustanovila dva oboževalca Beatlov iz Egerja, ki sta z javnostjo delila skoraj 2 500 spominkov Beatlov. Obiskovalci se lahko zdaj približajo skupini prek filmskih posnetkov, zvočnih posnetkov, knjig, fotografij, oblačil in relikvij. Razburljivi muzej, ki meri 450 kvadratnih metrov, ima trenutno zimski premor, vendar bo znova odprt od 3. februarja.

3300 Eger, Csiky Sándor u. 30.

Muzej rocka – Madžarska rock dvorana slavnih, Budimpešta

V kulturnem centru Radnóti Miklós v Budimpešti oživlja zgodovino madžarske rock glasbe od šestdesetih let prejšnjega stoletja do leta 1989. Plakati, fotografije, instrumenti, rock slike, relikvije glasbenikov in interaktivni prikazi nas popeljejo na potovanje skozi pop-rock kulturo šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Med njimi so zakladi, kot so majica s samurajsko glavo Béle Radicsa, prva in zadnja kitara Leventeja Szörényija, prvi dimni stroj Omega ali celoten originalni studio Radia Svobodna Evropa. Oder komorne dvorane je hkrati uporaben in razstavni prostor, saj so vsi predmeti na odru dobovni instrumenti.

1133 Budimpešta, Kárpát u. 23.

Zbirka instrumentov Leskowsky, Kecskemét

V kraju Kecskemét se skriva največja interaktivna zbirka glasbil na Madžarskem, ki jo je leta 1979 ustanovil lutnjar Albert Leskowsky. Danes si lahko obiskovalci ogledajo več kot 2000 instrumentov z vsega sveta. Med njimi so ljudski, klasični, eksperimentalni in povsem edinstveni instrumenti, ki tvorijo resnično raznoliko paleto tako z vidika klasifikacije instrumentov kot geografske razporeditve. Poleg zbirke Lesowskyja so na ogled tudi instrumenti Marianna Bána z vsega sveta in zbirka kmečkih violin Vladimirja Péterja. Na večino eksponatov lahko tudi zaigramo in se celo udeležimo osebnega vodenega ogleda pod vodstvom strokovnjaka.

6000 Kecskemét, Rákóczi út 15.