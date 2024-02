5 čudovitih vasi v aglomeraciji Budimpešte za prijeten oddih na podeželju

Le streljaj od Budimpešte je toliko idiličnih vasic, kjer lahko raziskujete njihove skrite lepote, slikovite znamenitosti in mirne ulice. Tukaj je le nekaj izmed njih, za primer, da se želite umakniti od vrveža prestolnice.

Kletna vasica Páty

210-360 metrov visoki grebeni, ki obdajajo obrobje kotline Pátyi, ustvarjajo slikovito okolje okoli naselja, ki je skrito v jugovzhodnem delu kotline Zsámbék. Prve kleti so se v Pátyju pojavile v začetku 19. stoletja, do danes pa se jih je na hribu Pátyjskih kleti razmnožilo kot gob več kot 200. Danes so prava zanimivost, saj ima vas eno najbolj enotno ohranjenih pravljičnih kletnih vrst v kotlini Zsámbék. Ob prihodu v vas lahko odkrivate okuse očarljivih vinskih kleti po vijugastih ulicah, obkroženih z drevesi, lipo, orehom, jesenom in akacijo, če pa vam je všeč pohod, vas čaka več pohodniških poti v gozdovih, ki obkrožajo vas.

Csobánka

Csobánka, skrita v hribovju gorovja Pilis, med Dolgim hribom, Csobánkai-nyeregom, Kis-Kevélyjem, Csúcs-Hillom in vrhom Oszoly, je osvežujoč kraj s subalpskim podnebjem. Ob prihodu v to idilično vasico, poseljeno že od prazgodovine, vas bodo osupnili številni čarobni naravni zakladi. Iz vasi je speljanih 5 poti, od katerih vsaka razkriva naravno in kulturno zgodovino ter zanimivosti Čobanke. Morda je eden najlepših panoramskih razgledov viden na poti, ki vodi na vrh Oszoly. Poleg naravnih čudes lahko med sprehodom po ulicah vasi občudujete tudi pravljično zgradbo, grad Margaret Lake, vendar le od zunaj.

Tahitótfalu

Tahiti in Tótfalu, ki sta bila združena leta 1980, ločuje Donava, tako da je most Tildy Zoltán edina cesta, ki povezuje otok s celino. Zaradi tega ima vas zelo razgiban teren, saj Tahi leži ob vznožju višegrajskih hribov, Tótfalu pa na pobočjih otoka Szentendrei. To pomeni, da se lahko raziskovalci, ki si želijo več pustolovščin, podajo na pohod po poteh, ki vodijo na hribe Visegrád ali Pilis. Če pa si želite bolj sproščujočih počitnic, sta vasica in njen poplavni gozd popoln kraj za romantične sprehode.

Pilisszentkereszt

V idiličnem vaškem vzdušju se lahko kopate v dolini Pilis, od koder vodijo čudovite pohodniške poti do najbolj priljubljenih pohodniških točk v državi. Začnemo z eno od najznamenitejših znamenitosti, ruševinami cistercijanskega samostana in kapele na Pilisu, kjer je pokopana Gertrudis iz Bánk bána. Ne smemo pa izpustiti niti Železnih vrat ali 4 jam v vasi, ki jih je treba raziskati. Če ste na tem območju, ne smete zamuditi spomeniško zaščitene apnenice in slovaške krajnske hiše, prav škoda pa bi bilo, če se ne bi odpravili na pohod po veličastni soteski Dera. Poleg številnih zanimivih in dih jemajočih znamenitosti naj bi imel Pilisszentkereszt zaradi kamna Szentkút in kamna Dobogókő, ki prav tako pripadata naselju, tudi neke vrste zdravilni, čudežni učinek.

Remeteszőlős

Najmanjše naselje na Madžarskem s površino približno 2,89 kvadratnega kilometra se skriva med 400-500 metrov visokimi apnenčastimi in dolomitnimi gorami Buda Hills. Vas je na 342 metrih nadmorske višine, obkrožena z gozdovi in okrašena z linijami Remetovega hriba. Če pa pustite ulice vasi za seboj in se podate na eno od pohodniških poti v bližnjih gozdovih, lahko odkrijete še bolj zanimive in slikovite pokrajine. Med zaklade vasi spadata Puščavnikova soteska in Puščavnikova jama, pa tudi divja dolina potoka Hudičev rov. Poleg tega je ena najbolj znanih znamenitosti telefonska govorilnica, zgrajena v spomin na 100. obletnico rojstva Istvána Örkényja, katere lupina obiskovalcem pripoveduje enominutne Örkényjeve novele.