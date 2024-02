Simply the Bests! – Posebna valentinova predstava v Müpi v Budimpešti

Mamma Mia, Dancing Queen, My Way, Tell Him, Proud Mary, The Best in številni drugi znani naslovi in refreni bodo 17. februarja v Müpi Budimpešta zazveneli v simfoničnih različicah najboljših pesmi največjih zvezdnikov.

Izbor ponuja edinstveno doživetje: najbolj znane pesmi skupin ABBA, Barbra Streisand, Frank Sinatra in Tina Turner bo izvajal velik simfonični orkester ob spremljavi številnih instrumentov lahke glasbe, orkestriral pa jih bo András Vass.

Filharmonični orkester iz Pannona, ki je napovedal koncert, ima dobre izkušnje na področju crossoverja lahke glasbe. Pred kratkim so igrali na novem albumu kultne madžarske pop skupine 30Y, v tem valentinovem tednu pa bodo poslušalcem v prestolnici ponudili redek izbor glasbe. Produkcija ni zastonj stadionski koncert: ekskluzivno in visokokakovostno prizorišče Müpa v Budimpešti ponuja le glasbo dokazano visoke kakovosti.

Eksplozivno uspešne crossover produkcije orkestra Panonske filharmonije so edinstvene: izvajalci pesmi, prirejenih posebej za ta večer, so najvidnejši madžarski pevci, dirigent pa je Péter Illényi, ki je tudi strokovnjak za studijsko snemanje ameriške filmske glasbe. Zamenjala nas bosta Nika Mónika Veres in Bálint Magyar, vendar se jima bomo lahko pridružili v občinstvu in ta večer preživeli z ljudmi, ki jih imamo radi. S partnerjem, prijatelji ali sorodniki, a naše mesto je z najboljšimi, to je gotovo!

Vstopnice lahko kupite na Icemasterju, s klikom tukaj ali osebno na blagajni Müpa Budapest.

Več informacij: pfz.hu