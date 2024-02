Gábor Krausz se je ujel za kravato: zgodba o edinstveni secesijski hiši v Budimpešti

Lani obnovljena očarljiva stavba ni pomembna le zato, ker je eden najprestižnejših primerov madžarske secesije v Budimpešti, temveč tudi zato, ker njeni zidovi pripovedujejo zgodbo.

Dvonadstropna stavba s štrlečimi balkoni in edinstvenimi vzorci na fasadi izstopa iz množice, ko se sprehajate po ulici. Hišo je navdihnil István Medgyaszay, eden najbolj znanih arhitektov madžarskega secesijskega obdobja, in ima njegove značilne cvetlične motive.

Po nekaj menjavah lastništva sta stavbo leta 1903 kupila Ignác Lustig, predstavnik ministrstva, in njegova žena, ki sta takoj začela oddajati stanovanja v stavbi, ki je veljala za moderno in inovativno stavbo. Za najem je bilo na voljo več enosobnih garsonjer in štiri dvosobna stanovanja z balkoni, vsa stanovanja pa so bila po dobri lokaciji stavbe in njeni razširitvi leta 1910 hitro zasedena.

Takratni stanovalci se niso zavedali, da bo stavba zaradi kriminalnih primerov, ki so bili povezani z njo, kmalu postala stalna tema časopisov.

Prvi grozljiv dogodek je bil poskus umora mlade hčerke lokalnega računovodje Williama Oppensteina leta 1911. Ta se je nekega jutra zganil svoji mladi služkinji Mariji Schulz, ki je iz maščevanja hčerki v mleko za zajtrk dodala živalski strup.

Na srečo je dekličina mati postala sumničava, ker se ji je pijača zdela čudne barve, in ko jo je poskusila, se je kmalu izkazalo, da je imela prav, saj jo je strup takoj ugriznil v jezik. Policija je Mary hitro aretirala, vendar je ves čas zanikala, da bi si zamislila tako podel načrt.

Kmalu zatem, leta 1927, se je hiša vtisnila v spomin javnosti zaradi drugega zločina, ko je Gábor Krausz, ki je oropal več stanovanj v Budimpešti, izropal tudi eno od zgornjih stanovanj v stavbi na ulici Retek. Iskanega torbarja so nazadnje ujeli za kravato, saj je prodajalec med ogledovanjem modne trgovine opazil, da ima na sebi ukradeno oblačilo.

Deset let pozneje, leta 1938, je mir prebivalcev pretresel še en poskus vloma: premožni uradnik, doktor Röchel Waldemar, se je vračal domov iz službe in na svojem hodniku naletel na dva neznanca. Moška sta ga v strahu pred razkritjem napadla, eden je izstrelil iz pištole z raketo, drugi pa ga je udaril po glavi, in hitro zapustila območje. Na srečo je žrtev napad preživela, vlomilcev pa niso ujeli.

Stavba s pustolovsko zgodovino je bila po drugi svetovni vojni poškodovana in čeprav je bila obnovljena, nekdaj legendarnemu pročelju ni bil povrnjen prvotni sijaj. Obnova se je zavlekla do leta 2022, ko je bilo ulično pročelje obnovljeno v prvotno podobo.