9 senzacionalnih pustnih kostumskih zabav in dogodkov v Budimpešti februarja letos

Pustna sezona uradno traja do 13. februarja 2024, a tudi po tem datumu je v Budimpešti veliko maškarnih plesov, pustnih zabav in festivalov krofov. Načrtujte enega ali dva v februarju!

Dnevi krofov v Piskoti (8. in 9. februar 2024)

Zadnji konec tedna pustne sezone, 8. in 9. februarja, bo Mentes Piskóta v kraju Újbuda privoščil sladokuscem dan krofov. Samo ta dva dni bodo poleg običajnih brezplačnih dobrot na voljo tudi krofi brez glutena in mleka, ki bodo postregli s številnimi dobrotami za tiste, ki so občutljivi na hrano.

Fiesta de Carnaval // Tereza (8.-11. februar 2024)

Pokopljite zimo in pozdravite pomlad s štirimi dnevi karnevalske zabave v Terezi. Od 8. do 11. februarja vas čakajo nepozabne noči barv, glasbe, hrane Tex-Mex, posebne ponudbe koktajlov, karnevalsko vzdušje in seveda mehiške vibracije.

Karnevalska zabava v Chikki Pub and Restaurant (9. februar 2024)

Praznični meni, kakovostna piva in neokrnjeno vzdušje Székelyja vas 9. februarja pričakujejo v lokalu Csíki Söröző és Étterem. Okusite lahko tudi kremno pivo Csíki, račjo juho, domačo svinjsko pito in žemljice Kossuth. Ne zamudite!

Pustna tržnica v Hunyadi (10. februar 2024)

10. februarja ste vabljeni na nenavadno tržnico na trgu Hunyadi, kjer boste poleg tradicionalnih izdelkov in dobrot lahko uživali v pustnem rajanju! Okusili boste lahko tradicionalne pustne krofe, za otroke pa bodo na voljo brezplačna glasba, ustvarjalne dejavnosti in poslikava obraza.

360 BAR PRESENTS: THE ROOFTOP CARNIVAL (10. februar 2024)

Rio, New Orleans, Benetke – karneval, maškarada. V 360 Baru bo v soboto, 10. februarja, od 17. ure dalje nad oblaki vladalo karnevalsko vzdušje. Za to posebno priložnost so si zamislili koktajl, ki ga bodo pripravili v višini neba, imenovan „Masquerade Mirage”. Rum Don papa, ki je 7 let zorel v ameriških hrastovih sodih na Filipinih, daje temu koktajlu posebne izdaje sladek okus po vaniliji. Sladkost lepo uravnotežita kislost jabolčnega soka in grenak okus citrusov. Poleg vznemirljivih koktajlov bo ta večer za pustno vzdušje poskrbel eden najbolj vsestranskih budimpeštanskih nočnih didžejev, Ratkay, ki bo poskrbel za zvočno kuliso.

Karneval Karaoke Party // Why Not Budapest (17. februar 2024)

Radi pojete in morda znate peti? Si želite stopiti iz kopalnice in to pokazati drugim? Potem pridite 17. februarja v Why Not Budapest, izberite svojo najljubšo pesem, zgrabite mikrofon in svobodno prepevajte! Oblecite se za njihovo karnevalsko zabavo karaok in prejeli boste bon v vrednosti 2500 HUF!

TILOS KARNEVAL // Dürer Kert (24. februar 2024)

Radio Tilos bo svojo pustno zabavo 24. februarja priredil na Dürer Kert na obrežju Donave, in sicer ne na eni, ampak kar na treh lokacijah! Na odrih se bodo izmenjevali vedno boljši bendi in didžeji, priljubljena zabava Tilos Party pa bo seveda trajala do jutra.

Gatsby Night // Haris Park (24. februar 2024)

Če vas navdihujejo Gatsbyjev omamni svet in njegove razkošne zabave, lahko odletite nazaj v preteklost in izkusite navdušenje iz prve roke na dogodku Gatsby Night v parku Haris. Na večerji boste poleg obveznega “gatsbyjevskega” načina oblačenja lahko izbirali tudi hrano in pijačo, ki prav tako kot celotna notranjost spominja na to obdobje. Seveda se bosta igrala charleston in jazz, na sporedu pa bo tudi presenečenje.

Haccacacáréjev maškaradni ples (24. februar 2024)

Ekipa HACCACÁRÉ vam bo tudi letos 24. februarja pripravila najbolj kul maškaradni ples v mestu! Skratka, vse od beneških pustnih mask do Freddyja Kruegerja. Poskrbite le, da boste v maski! Večer bo potekal v enem izmed morda najbolj edinstvenih in vznemirljivih prostorov v prestolnici, KIOSK Budimpešta.