13 čarobnih pravljičnih predstav in družinskih dogodkov v Budimpešti v februarju

Februarja družine v Budimpešti čakajo rokodelske delavnice, glasbeni in plesni nastopi, interaktivne družinske dejavnosti in živalske pustolovščine. Tukaj so naši najljubši!

Ustvarjalni prostor // Madžarska narodna galerija (7., 14., 21., 28. februar 2024)

Bodite ustvarjalni, se sprostite in si napolnite baterije na tedenskih ustvarjalnih delavnicah Madžarske narodne galerije. Mesečni tematski projekti vas bodo popeljali v svet pravljic, drame, animacije in narave. Na februarskih delavnicah se lahko naučite skrivnosti vezave knjig in pisanja pravljic. Imate najljubšo pravljično knjigo? Vas zanima, kako je nastala? Preizkusite se lahko v zgibanju in šivanju knjig, nato pa si izmislite lastne pravljice.

Vadak ura // Živalski vrt v Budimpešti (10., 11. februar 2024)

Muzikal “Vadak ura” obljublja družinsko zabavo, in to ne na katerem koli drugem prizorišču, temveč prvič v biodomu budimpeštanskega živalskega in botaničnega vrta. Živalski vrt bo v dveh dneh pripravil štiri predstave tega vznemirljivega plesno-glasbenega spektakla, polnega vpadljivih pesmi, neverjetnih vizualnih prizorov in srce parajočih zgodb. V tem nepozabnem večeru se pred našimi očmi odvije nevarno življenje Velikega gozda, ki ga vodi osem klanov. Priporočamo za otroke od 6. leta dalje.

MAMA JUICE – ko imajo otroci v lasti KIOSK (10, 17, 24 februar 2024)

Vsako soboto od 9. do 12. ure vas KIOSK vabi na vrsto dogodkov, namenjenih otrokom. Izobraževalne, igrive in zabavne otroške dejavnosti ter okusna hrana za vso družino. 10. februarja bodo otroci lahko uživali tudi v pustnem okraševanju krofov in izdelovanju klovnov.

Palača Czifra – interaktivni družinski programi v muzeju Müpa v Budimpešti (11., 18., 25. februar 2024)

Če je nedelja, je Cifra Palota! Raznovrstni družinski cikel Müpa Budapest ponuja polno dopoldne navdihujočih kulturnih, ustvarjalnih in umetniških dejavnosti za otroke in odrasle v vseh kotičkih stavbe.

Babica Magic // Atrij (11., 24. februar 2024)

Neke noči se deklica zbudi in ne more zaspati zaradi vseh misli v svoji glavi. Žal ne verjame v čudeže, zato si nima s čim krajšati časa. Potem pa se nenadoma pojavi njena babica, njene plišaste igrače oživijo in deklica ugotovi, koliko magije obdaja njeno življenje. In ni ji treba niti sanjati. Otroška predstava v Atriju je namenjena vsej družini, z veliko znane glasbe, ki jo izvajajo Réka Farkasházi in Ink Rabbit Orchestra.

Dan ljubezni do živali // Park divjih živali Budakeszi (17. februar 2024)

Nismo edini, ki smo lahko zaljubljeni, ampak so ljubezen, naklonjenost, privrženost in parjenje prisotni tudi v živalskem svetu. Številne vrste živali ostanejo z istim partnerjem do konca življenja in živijo monogamno življenje. Če vas zanimajo trendi parjenja generacije Z živalskega kraljestva, se 17. februarja odpravite v Park divjih živali Budakeszi na razburljiv program.

Paár Julcsi in družba Fitos Dezső: krožišče – pravljična igra // Hiša tradicij (18. februar 2024)

Od vsakega od njih se lahko nekaj naučite, nekaj, kar vas bo vodilo skozi tisoč kotičkov krožišča. Kajti vas, ki zaživi v pisanem vrtincu glasbe in plesa, ter dogodivščine, ki se pletejo med hišami, bodo v trenutku postale del vsakega gledalca, poslušalca, pevca in plesalca. Krožišče ni le o Vargi Julči in Basi Pisti, temveč o vseh nas, otrocih in odraslih, o medčloveških odnosih.

Eszter Bíró – Pustni koncert z Józsefom Wunderlichom // Marczi (18. februar 2024)

Eszter Bíró in njena skupina vabijo družine na pustno zabavo. Za to priložnost bodo izvedli izbor svojih najljubših pesmi, vključno z najbolj priljubljenimi pesmimi iz televizijskih serij Napsoroló, Animal Musical ABC, The Adventures of the Time Elf in The Adventures of the Time Elf, pa tudi pesmi, ki jih še nikoli niso igrali. Na veselje družin bo gostoval tudi József Wunderlich, priljubljeni igralec iz serije Vígszínház, s katerim bo Eszter prvič zapela v duetu, kar bo za očeta dveh otrok prvenec kot nastopajočega na koncertu za otroke.

Marék Veronika: Boribon in 7 balonov – češnja na torti! serija zgodb // Jurányijeva hiša (18. februar 2024)

Medvedka Veronike Marék že 60 let obožujejo malčki po vsem svetu. Veselje, neobvladljiva jeza in skleda toplih štrukljev so del zgodb o Boribonu prav tako kot življenja majhnih otrok. O prvi izkušnji izgube in neskončne sreče govori knjiga 7 balonov, ki jo Judit Rezes in Győző Szabó s pomočjo najstarejšega sina zdaj pripravljata v okviru serije “Hab a tortán!”.

Družinska joga // Marczi (24. februar 2024)

Joga staršev in otrok ali družinska joga je tečaj, v katerem skupaj sodelujejo otroci in njihovi starši ali bratje in sestre. To je izjemna priložnost, da se družinski člani globlje povežejo ali celo ponovno povežejo med seboj. Idealna starost za tečaj je 5 let in več, vendar se lahko pridružijo tudi nadvse spretni bratci in sestrice ali nadobudni jogiji.

Festival Kalandra Fül // Budapest Music Center (24. februar 2024)

24. februarja bo Glasbeni center v Budimpešti gostil edini madžarski festival klasične glasbe, namenjen posebej otrokom. Med celodnevnim programom se bodo obiskovalci lahko potopili v svet Mozarta, Beethovna, violin, ljudskih pesmi, pravljic in otroških pesmi, preizkusili pa se bodo lahko tudi v glasbi in celo skladanju. Udeležijo se lahko tudi rokodelske delavnice in si celo ogledajo predstavo Čudež in kozarec. Poleg festivala bo orkester Danubia Orchestra skozi vse leto izvedel tudi več otroških koncertov v okviru cikla Adventure Ears!

Tuner Junior – Kateri instrumenti so na voljo? – zabavna oddaja za otroke // Madžarska hiša glasbe (24. februar 2024)

Glasbenik in glasbeni pedagog Mátyás Sőnfeld, ustvarjalec programa Zenebatyu, bo kmalu dokazal: v pravih rokah je lahko vse instrument! V četrti oddaji zabavne družinske oddaje Hangadó Junior se bodo zato lotili tega velikega izziva, pri čemer se bodo veliko in veliko smejali! Oddajo bo vodil Feri Tarr, koncertni učitelj v Hiši glasbe. Oddaja je priporočljiva za otroke od 6. leta starosti dalje.

Kaj se dogaja, otroci? // Puskin Kuckó (25. februar 2024)

Kako je, fantje? nas ponovno popelje v z grmovjem poraslo neskončnost zapuščenega Reta. Zödön je še vedno najbolj zelen, Pofánka najbolj rdeča, Titus najbolj rumen, Hilda najbolj svetla, Valér najbolj modra, Bélabá najbolj rjava in Fityirc najbolj siv, ker… no, ker nekdo mora biti! Kaj je, fantje? je pravi družinski film, ki bo zabaval mlade, mlade po srcu in celo stare!