12+1 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za februarsko iskanje zakladov

Februarja bodo v prestolnici in njeni okolici potekali vintage in retro sejmi, bolšji sejmi in garažne razprodaje, na katerih boste lahko rešili in vdihnili novo življenje neštetim zakladom.

Gardrobe Community Fair // ELTE Gömb Aula (10., 24. februar 2024)

Februarja bo Gömb Aula kampusa ELTE Lágymányosi gostila še dva dogodka izjemno priljubljenega sejma skupnosti v prestolnici. Sejem skupnosti Garderoba bo 10. in 24. februarja kraj, kjer bodo navdušeni osveževalci garderobe našli nov dom za svoje zimske stvari, ki so obrabljene ali nikoli nošene, ter kupili prva oblačila prihajajoče pomladi.

Vintage srečanje // Szimpla Kert (10. februar 2024)

Eden najbolj kul in največjih budimpeštanskih sejmov vintage in upcycled oblačil ter dodatkov se bo seveda vrnil tudi leta 2024. Vintage Légy-Ott se bo letos vsak mesec preselil na Szimpla Kert, zato se bodo ljubitelji trajnostne mode, edinstvenih zakladov, vintage in streetweara v soboto, 10. februarja, želeli odpraviti na Kazinczy utca.

Menjava obleke v Vili Lívia // Villa Lívia (10. februar 2024)

Morda vsi poznamo ta občutek, predvsem pa tisti kotiček v naši omari, kjer se kopičijo oblačila, ki smo jih oblekli le nekajkrat ali pa jih sploh nismo oblekli. Prav ta kakovostna in nezaželena oblačila bodo 10. februarja v Vili Livia v ospredju tretje izmenjave oblačil.

Record Market | Budapest izmenjava plošč // ELTE Gömb Aula (11. februar 2024)

Največji madžarski sejem plošč bo 11. februarja ponovno osvojil dvorano ELTE Gömb Aula. Na ta februarski dan bo v obeh nadstropjih aule v ospredju glasba. Na voljo bo kar 90 prodajalcev, ki bodo ponujali široko paleto LP plošč, CD-jev, DVD-jev, MC-jev, majic, plakatov, revij, knjig, priponk in spominkov.

Bolhapiac // Tündérkert, Molnár-sziget, Soroksár (11. februar 2024)

Letos se bo tradicija nadaljevala, prav tako kot bolšji sejem na otoku Molnár v Soroksárju, v pravljičnem vrtu. Če ste v nedeljo, 11. februarja, razpoloženi za brskanje, lahko v zaprtih prostorih in na prostem lovite za zastarelimi ali neuporabljenimi zakladi.

Sejem starin // Esztergom (11. februar 2024)

11. februarja se lahko odpravite v Esztergom, saj bo ta dan na tržnici potekal sejem starin. Medtem ko boste brskali in iskali, bo zaživela preteklost, saj bodo na mizah razporejene starine in predmeti z edinstveno zgodovino. Če boste imeli srečo, vam bodo njihovi prodajalci med iskanjem zakladov morda celo pripovedovali o njih.

Tržnica in razkladanje // Esztergom (17. februar 2024)

17. februarja bo tržnica v Esztergomu v znamenju iskanja zakladov in okoljske ozaveščenosti. To soboto bodo na mizah poleg klasičnih tržnih pridelkov, sveže zelenjave, mesa, medu, peciva, mlečnih izdelkov in svežega štrudlja na voljo tudi številni spominki, tehnični predmeti, tekstil, okraski, knjige in otroške igrače.

Vintage sejem // Garažna razprodaja v Nyolckerju (18. februar 2024)

V nedeljo, 18. februarja, od 10. do 17. ure bo v 7. nadstropju osem in pol v 8. nadstropju še ena garažna razprodaja. Glede na zimsko vreme boste lahko po zakladih brskali v ogrevanem prostoru v središču mesta. Pričakujete lahko dekorativne predmete, pohištvo, stare knjige, svetilke, gospodinjske predmete ter poseben porcelan, keramiko in risbe. Pri tem ne sme manjkati dobra glasba, za tiste, ki so lačni zakladov, pa bo poskrbljeno s samopostrežnim bifejem.

Starinski in bolšji sejem // Szentendre (18. februar 2024)

Če ste z nakupovanjem končali v soboto, si velja v nedeljo, 18. februarja, vzeti prosto dopoldne. To nedeljo se bodo v Szentendru prodajalci na kmečki tržnici umaknili starim stvarem, obrabljenim zakladom, spominom iz otroštva in predmetom, ki iščejo nov dom.

Spomladanska izmenjava oblačil // Kreativni center Habitat (22. februar 2024)

Društvo Habitat for Humanity Madžarska bo 22. februarja organiziralo še eno priložnost za osvežitev garderobe. Če želite svojo garderobo osvežiti s spomladanskimi kosi in se aktivno vključiti v krogotok oblačil, je tu vaša priložnost! Organizacija bo oblačila, ki bodo ostala po izmenjavi oblačil, razdelila tistim, ki jih potrebujejo.

Veliki budimpeštanski sejem kulture // Szimpla Kert (24. februar 2024)

Vsako četrto soboto v mesecu vas Szimpla Kert vabi na kulturno zabavo. Ulica Kazinczy bo 24. februarja polna prodajalcev in lovcev na zaklade. Pravila igre so enaka: vstop je prost, lahko pa iščete, najdete, ugodno kupite ali prodate tudi tisto, česar ne potrebujete več!

Garažni sejem Ládafia // Budakalász (24. februar 2024.)

Če nameravate obiskati Budakalász in ste razpoloženi za iskanje zaklada, morate vedeti, da bo 24. februarja v kulturnem centru Kós Károly ponovno potekal sejem garaž Ládafia. V plesni dvorani kulturnega doma lahko od 8. do 12. ure lovite zaklade in dajete novo življenje kakovostnim predmetom, ki so se jih drugi naveličali.

+1 Bazar Buda (vsako soboto in nedeljo)

Navdušenim lovcem na zaklade verjetno ni treba predstavljati lova na smeti v Budah, ki poteka vsako soboto in nedeljo, pozimi in poleti. Za tiste, ki iz nekega razloga še niste slišali zanj, pa velja ob koncu tedna obiskati bolšji sejem na cesti Budaörsi, kjer lahko najdete vse od oblačil in dekoracije za dom do najrazličnejših dodatkov.