8 prijetnih salonskih lokalov in umetniških barov v Budimpešti za popolno sprostitev

Pripravili smo seznam krajev, kjer lahko po dolgem dnevu v sproščujočem okolju izpustite paro.

Kiadó Kocsma

Ta pub, ki se nahaja v središču mesta, je s svojo prijetno opremo in edinstvenim vzdušjem nepričakovano postal redno zatočišče domačinov. Na meniju pijač je na voljo izbor vin, koktajlov, limonad in kave, medtem ko ponudba okusnih jedi vključuje juhe, glavne jedi, burgerje, solate in sladice.

1061 Budimpešta, Jókai tér 3.

Kamara Café & Bistro

Kamara Café & Bistro, znan tudi kot kavarna in pivnica, se skriva na ulici Dohány in je zaradi svojega mirnega vzdušja pravi mali dragulj v središču zabaviščnega okrožja. Čez dan priljubljena gostilna ponuja okusne jedi, pecivo ter tedenske in vikend menije, zvečer pa so glavna atrakcija pijače, med katerimi lahko izbirate.

1074 Budimpešta, Dohány u. 1/A

Café Zsivágó

Café Zsivágó na ulici Paulay Ede je pravi skriti dragulj v mestu, odličen kraj za prijateljski klepet ali prvi zmenek. Srkajte okusno vročo čokolado ali čaj iz mirnih skodelic, medtem ko sedite na udobnem kavču v galeriji, ali pa izbirajte med ponudbo vrhunskih vin. Tudi priboljškov ne bo manjkalo, saj vam bodo na voljo domači kruhki, topli sendviči in zelenjavne kreme, če pa pridete pred poldnevom, lahko izbirate med jedilnikom za zajtrk.

1061 Budimpešta, Paulay Ede u. 55.

Fahéj Café

V manj prometnem delu četrti V., le streljaj od trga Ferenciek, Astorije in trga Deák, se nahaja majhna kavarna Fahéj Café. Pijače so glavna atrakcija tega edinstvenega in očarljivega lokala, vendar ne skrbite, da boste ostali lačni: slasten retro topli sendvič, na primer, vas bo zagotovo navdušil.

1052 Budimpešta, Semmelweis utca 19.

Hintaló Iszoda

Nekaj minut hoje od trga Blaha Lujza se nahaja eden najbolj atmosferičnih podzemnih lokalov v Józsefvárosu, Hintaló Iszoda, ki spominja na svetlo osvetljen salon. Poleg širokega izbora džinov, rumov in vodk je vsekakor vredno obiskati tudi edinstven čar lokala: lokal, v katerem ne manjka gugalnih konjev, krasijo tudi številne retro specialitete. Vredno je preveriti tudi najnovejše dogodke na strani na Facebooku, saj so dnevnemu programu pogosto dodani didžeji in zabave.

1088 Budimpešta, Bacsó Béla utca 15.

Cafe Unplugged

Nekaj minut hoje od trga Széll Kálmán je ta sedežni lokal odlična izbira za dolg klepet s prijatelji, hitro kavo ali celo čas, ki ga preživite sami, saj razmaknjene mize zagotavljajo intimno vzdušje. Seveda pa ne smete zamuditi tudi zabav, saj za zabavo ob večerih pogosto poskrbijo didžeji.

1012 Budimpešta, Várfok u. 15b

Café Ponyvaregény

Ta prikupna kavarna se nahaja v središču mestne četrti Újbuda, v bližini ulice Móricz Zsigmond körtér, in je vredna obiska ne le zaradi okusnih pijač in prigrizkov, temveč tudi zaradi osamljenih prostorov, kjer se lahko sprostite sami ali v družbi. S police lahko vzamete katero koli knjigo za branje, na voljo pa je celo družabna igra.

1111 Budimpešta, Bercsényi utca 5.

Gyöngy Presszó

Na ulici Lövőház, ki jo obkrožajo številni gostinski lokali, lahko nad vhodom v časopisno sobo opazite neonski napis, ki že 15 let oglašuje kultni vogalni lokal. Ta lokal, ki podnevi deluje kot retro kavarna, ponoči pa kot retro pivnica, daje prisrčen občutek, zato ni čudno, da je priljubljen med tistimi, ki imajo radi podobno vzdušje.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 24.