7 super nasvetov za darila za Valentinovo, ki presegajo rdeče vrtnice

Tokrat smo za vas zbrali nekaj idej za valentinova darila v različnih cenovnih razredih, za primer, da boste za valentinovo kupili lepotni izdelek ali parfum.

Notino ima za vas veliko uporabnih daril za valentinovo, zato vas bo zagotovo presenetil, ne glede na to, ali ste obdarovanec ženskega ali moškega spola. Še več, za draga darila vam ni treba zapraviti celega premoženja, saj lahko najdete izdelke za manj kot dva tisoč forintov, ki bodo vaši ljubljeni osebi narisali nasmeh na obraz.

Yankee Candle – Sveča iz voska Warm Cashmere

Sveča za tiste, ki želijo valentinovo večerjo preživeti doma in si pozneje skupaj ogledati film. Sveča Yankee Candle Warm Cashmere s svojo čudovito aromo ustvari intimno vzdušje v domu, zaradi katerega se bo obdarovanec vedno počutil odlično in osvobojeno. Sveče Yankee Candle ves čas gorenja oddajajo čudovit, dolgotrajen in čist vonj, ki odlično dopolnjuje vzdušje vsakega interierja. Sveče vsebujejo visok delež aromatičnih olj in izvlečkov naravnih snovi.

Catrice – Secret Garden matirna šminka

Matirna šminka Catrice Secret Garden, ki jo je navdihnila lepota rastlin, ustnicam daje vznemirljiv spomladanski videz, njen izjemno mat učinek pa jih poudari pri vsakem ličenju. Visoko pigmentirana, masleno mehka tekstura je dolgotrajna, dizajn pa je zelo markanten. Poleg tega se ne suši, je enostavna za nanašanje in nenazadnje je izdelek popolnoma veganski.

Victoria’s Secret – Love body spray za ženske

Če iščete prijetno, lahkotno, vsakodnevno dišavo, je pršilo za telo za ženske Victoria’s Secret Love idealna izbira. Zagotavlja dolgotrajen občutek svežine, njegovi pudrasti, cvetlični toni pa ustvarjajo romantično, zapeljivo razpoloženje, ki bo uporabnico spremljalo ves dan. Losjon v spreju kožo osveži in naredi svežo, vonj pa je tako nevsiljiv, da ga lahko kombinirate z drugimi parfumi.

Sol de Janeiro – Brazilski potovalni set Bum Bum Jet Set

Vse, kar potrebujete za lepo kožo, v enem paketu. Vrhunski kozmetični set Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set ne vsebuje enega, temveč več izdelkov, ki vam bodo pomagali ustvariti ali obogatiti vašo vsakodnevno lepotno rutino in navdušili ne le vas, temveč tudi kot darilo za vaše najdražje. Izdelek je primeren za vse vrste kože!

Komplet vsebuje:

Brazilian Bum Bum Cream krema za učvrstitev in pomlajevanje zadnjice in bokov 50 ml

Brazilian 4Play kremni gel za prhanje 90 ml

Brazilian Crush Cheirosa ’62 parfumiran sprej za telo in lase za ženske 30 ml

Calvin Klein – CK One Eau de Toilette unisex

Dišava Calvin Klein Eau de Toilette unisex se razvije z omamnimi notami mandarine, papaje, bujne bergamotke in limone. V njenem cvetličnem srcu zaživi aromatična harmonija vijolice, jasmina, konvalinke in vrtnice, ki se preliva z nežno pikantno noto muškatnega oreščka. Hkrati dišava temelji na čutni kombinaciji živalskega mošusa, cedre in ambre, zato je odlična za vsakodnevno nošenje.

Crystallove – Rose Quartz Beauty Set

Nega kože niso le kreme, serumi, toniki, geli in pilingi. V svojo vsakodnevno rutino lahko vključite tudi različne posebne lepotne dodatke. Kakovostni komplet Crystallove Rose Quartz Beauty Set je odlično dopolnilo k izdelkom, ki jih uporabljate vsak dan, da bo vaša koža še lepša. Izdelke lahko uporabljate tako za obraz kot za telo.

Komplet vsebuje:

1 masažno orodje za nohte Gua Sha Plate

1 masažni valjček za obraz

1 roll-on s kristali, ki ga je mogoče ponovno napolniti, 10 ml

High on Love – DARK CHOCOLATE BODY PAINT za čokoladno poslikavo telesa

Barva za telo DARK CHOCOLATE BODY PAINT podjetja High on Love je odlična unisex barva za telo z okusom čokolade, s katero je tudi vsakodnevna nega telesa resnično vznemirljiva izkušnja, ne le na valentinovo.

Če že imate izbrano darilo, lahko v košarici zahtevate darilno embalažo, če pa ste izbrali parfum, je na voljo tudi graviranje. Tako lahko svoje presenečenje v celoti prilagodite, ne glede na to, ali želite skupno osebno sporočilo ali graviranje monograma.

In če želite, da obdarovanec sam izbere, kaj želi, kupite darilno kartico pri Notinu!