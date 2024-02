7 odličnih restavracij v Budimpešti, kjer lahko praznujete valentinovo z romantično večerjo

Najboljše budimpeške restavracije pripravljajo posebne in enako romantične valentinove večerje za zaljubljene. Če že dolgo razmišljate o 14. februarju, vam priporočamo naslednje restavracije.

Restavracija Halászbástya

Vsako priložnost za praznovanje ljubezni je vredno izkoristiti, in ker se valentinovo neizprosno približuje vsak dan, je to odličen čas za romantičen večer v dvoje. Ko ste pripravljeni, le poiščite popoln kraj za večerjo in se prepustite čutom, da vas vodijo vse do restavracije Halászbástya. Restavracija Halászbástya, ki se nahaja v grajskem okrožju Buda, ponuja čudovit panoramski razgled, vzdušno glasbo v živo in kulinarične mojstrovine kuharskega mojstra Barna Szabója.

Valentinov meni, ki ga proslavljata šampanjec in vino, seveda vključuje jedi, pripravljene iz najboljših sestavin. Ostrige, tartufi, govedina Angus in sladka, čokoladna krivda za sladico bodo na vsakem krožniku. Če si torej s svojo drago želita privoščiti razvajanje z roko v roki, lahko v restavraciji Fisherman’s Bastion poskrbita, da bo letošnji februar nepozaben dan.

1014 Budapest, Halászbástya – Északi Híradástorony

InterContinental Budapest

V hotelu InterContinental Budapest lahko svojemu partnerju privoščite prav posebno valentinovo večerjo. Meni s petimi hodi, ki je na voljo z vinskim parjenjem, bo vključeval izbor privlačnih in slastnih jedi, ki se bodo potegovale za pozornost romantičnih gostov. Na ta poseben večer bodo za nepozabne trenutke poskrbeli foie gras s profiteroles in malinovimi hrustljavimi pongami, breskov macaron z mehkim kozjim sirom, pa tudi steak carpaccio, jastogov biskvit, telečja krača in rdeče žametno cannolo za sladico. Če želite rezervirati mizo, pokličite +36 1 327 6392 ali pišite na arz.restaurant@ihg.com.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János utca 14.

Pompás Bistro, Cafe & Bar

Štiri dni med 14. in 17. februarjem praznujte ljubezen z romantično in mladostno večerjo v Pompás Budapest. V praznično rožnati restavraciji bodo intimna svetloba sveč, nežna glasba in najboljša vina poskrbeli, da bo teh nekaj dni nepozabnih. Poleg à la carte menija si lahko privoščite poseben izbor specialitet: valentinovo pašteto, roza kačico, postreženo z jasminovim rižem in zelenim jabolkom z brusnicami, pistacijev rose mousse ter valentinov koktajl Poljubi vrtnic. Za rezervacijo mize pokličite na telefonsko številko +36 70/431-9442 ali obiščite njihovo stran na Facebooku.

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán u. 52.

Tapas Fino

Restavracija Tapas Fino, ki vse leto ponuja barvite in ustvarjalne jedi, pripravlja tudi posebno valentinovo ponudbo s čarobnim pogledom na hrib Gellért in kip svobode. Restavracija bo 14. februarja gostom kot darilno sladico postregla s peno iz bele čokolade z malinovim želejem, od srede do sobote v valentinovem tednu pa lahko poskusite tudi francoske koktajle martini in negroni z valentinovim pridihom. Gostje, ki bodo obiskali februar, pa bodo ob sveže pripravljenih tapasih prejeli darilo v obliki sangrije.

1056 Budimpešta, Belgrád rkp. 24.

Petrol Beer & Barbeque

Petrol Beer & Barbeque vabi na nenavadno praznovanje z dimljenimi okusi in ne le s kakšnimi prigrizki za letošnje valentinovo. Na tem posebnem valentinovem večeru boste med dvema grižljajema s strani BBQ, nebeškimi mac’n’cheese in mini burgerji komajda potrebovali besede. Poleg vsega tega lahko na večerji „Be My BBQ Valentine” razpravljate o tem, kdaj se vrniti na Petrol za naslednji zmenek z govejim brancinom, postreženim z guacamolom in hrustljavim tacosom, dimljenim kimčijem, hišnimi ocvirki, pečenim fižolom s svinjino, smetanovo koruzo, jalapenovimi poppers s slanino in kmečkimi krompirčki, namočenimi v chipotle majonezo.

1085 Budimpešta, József krt. 35.

Restavracija Gléda

Restavracija Gléda v Budi spominja na svetovljansko vzdušje restavracij z začetka prejšnjega stoletja. Klasične in priljubljene jedi so postrežene s sodobnim pridihom, ne glede na to, ali gre za poslovno kosilo ali romantično večerjo. Za valentinovo imajo posebno ponudbo za pare. S prazničnim menijem lahko poskusite dobrote, kot so pašteta iz račjih jeter z mangovim hruškovim čatnijem, kremna juha iz zelene z mariniranim jabolkom in čičerko ali račje prsi s sladko krompirjevo kremo s tartufi in parmezanovim čipsom. Seveda so na voljo tudi klasične jedi Gléda!

1037 Budimpešta, Mikoviny utca 2-4.

Macesz Bistro

Ko gre za večerje ob svečah, ne smete zamuditi bistroja Macesz Bistro v središču mesta. Od 14. februarja bo restavracija z edinstveno notranjostjo navdušila pare, ki iščejo romantiko v središču mesta. Za razpoloženje poskrbi gravlax iz lososa s toplo krompirjevo solato, enako pa velja tudi za račja jetra v ponvi s popečenim kruhom in figovo marmelado. Med glavnimi jedmi so piščančje prsi s kožo in hanger steak, za sladico pa je na voljo čokoladna torta. Vendar vam ni treba čakati do večera, saj lahko okusite omamne kuharske dobrote v okviru ponudbe kosil.

1072 Budimpešta, Dob u. 26