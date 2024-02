6+1 edinstvenih lokacij in dejavnosti za zmenke v Budimpešti

Če se vam zdi, da ste že preverili vse tipične lokacije za zmenke, vam bomo pomagali pri odločitvi, kam se odpraviti na romantiko.

Slikarska delavnica v Muzeju mačk

Popolna ustvarjalna dejavnost za pare, vikend slikarske delavnice Muzeja mačk, na katerih se bosta oba naučila ene od tehnik slikanja z akvarelom in akrilom. Na srečanjih bodo udeležence posebej naučili, kako slikati mačke, in jim priskrbeli vsa potrebna orodja. Med tečajem vas bo obkrožalo (in razveseljevalo) deset muzejskih mačk, ob koncu 120-minutnega tečaja pa boste vsak ponosni lastnik svoje slike. V vstopnino je vključena brezplačna pijača, bodisi kava, čaj ali vroča čokolada.

1054 Budimpešta, Vadász utca 26.

Garden of Lights

Osupljiva multimedijska razstava Garden of Lights v muzeju ELTE Füvészkert, ki bo na ogled do 3. marca, je popolna valentinova poslastica. Razstava z več kot 500.000 lučmi LED, barvitimi instalacijami in zvočnimi učinki obiskovalce popelje na čarobno potovanje po Alici v čudežni deželi. Med čarobnim programom lahko nekaj časa preživite sami med sprehodom na prostem, ki ga ob poti spremljajo privlačne luči. Pridite po mraku, ko bo razstava v poplavi svetlobe dosegla svoj zadnji sijaj!

Na valentinovo lahko na razstavi Garden of Lights uživate v posebni ponudbi! Za vse parne vstopnice po polni ceni, kupljene na ta dan, bo za razstavo, ki bo odprta od 17.00 do 20.00, veljal 20-odstotni popust. Andalginski pari so dobrodošli v Vrtu luči!

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Fröcskölő

Vznemirljiva storitev Muzeja selfie na cesti Rákóczi je Fröcskölő, odličen program za zmenke, kjer lahko sprostite svojega notranjega umetnika in skupaj igrivo pobarvate karkoli (ali drug drugega), ne da bi vas skrbelo za nered. Med programom udeleženci dobijo zaščitna oblačila, platno in barve, vse ostalo pa je odvisno od nas, seveda pa za ustvarjanje ni potrebno predhodno znanje. Na kraju samem lahko izbirate tudi med različnimi paketi, med katerimi je tudi paket za zmenek, v katerem par dobi skupno platno, vsak s tremi barvami, tako da lahko skupaj ustvarita nekaj trajnega, kar pozneje odneseta domov.

1072 Budimpešta, Rákóczi út 40.

Cake Factory workshop

Na delavnicah Cake Factory se lahko potopite v skrivnosti peke in skupaj ustvarite slastne dobrote, kot so makaroni, zrcalne torte in brioške. Program je vznemirljiva izkušnja za začetnike, saj ni potrebna predhodna izobrazba, vendar se lahko tečajem pridružijo tudi ljubiteljski peki. Februarja bodo v ospredju makroni, saj se boste na več srečanjih 3., 16., 18. in 25. februarja naučili skrivnosti izdelave te francoske slaščice, pozneje pa boste lahko eno izdelali tudi drug za drugega doma.

1132 Budimpešta, Váci út 32.

Degustacija piva Brew!Studio

Sta oba ljubitelja posebnih vrst piva? Potem so pivski programi podjetja Brew!Studio namenjeni prav vam! Degustacije piva bodo namenjene predvsem spodbujanju vaših brbončic. Naučili vas bodo profesionalnega okušanja, hkrati pa boste opazovali, da ima pivo še boljši okus. Kutina IPA in tartufni stout? Vse to in še več v šoli domačega pivovarstva Brew!Studio. Med degustiranjem boste izvedeli tudi zanimiva dejstva o gastronomiji in zgodovini piva, lahko pa se celo vpišete v tečaj varjenja piva!

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22.

Valentinovo v Hiši Mai Manó (14. februar 2024)

„Dva za ceno enega” popusti na valentinovo v osemnadstropni neorenesančni ateljejski hiši Emánuela Maya alias Mai Manó, zgrajeni leta 1894. Studio Sunlight iz 19. stoletja nekdanjega cesarskega in kraljevega dvornega fotografa je eden najbolj impresivnih prostorov za meščansko fotografijo v Evropi. Freske, ki so bile ozadje za fotografije iz preteklih let, si lahko ogledate v njihovi izvirni lepoti. Obiskovalci, ki bodo 14. februarja prišli v paru, si bodo lahko za ceno ene vstopnice ogledali impresivne prostore ter razstavi Napovedovanje preteklosti – Fotografije Zoharjevega studia in V koži drugih – Številna življenja Else in Johanne.

