6 posebnih ur joge in pilatesa na nenavadnih lokacijah v Budimpešti v februarju

Februarja vas na nekaterih najbolj nenavadnih lokacijah v Budimpešti čakajo dinamične ure joge in pilatesa za celo telo. Če bi radi preizkusili, kako je premikati mišice v muzeju ali ob DJ-ju, ki ga spremlja ročni drak, vam priporočamo naslednje programe, s katerimi si boste v februarju napolnili baterije.

Air Kids Yoga // MoM Playhouse (1. februar 2024)

V igralnici MoM Playhouse, ki je raj za majhne otroke, ob torkih in četrtkih potekajo igrive ure joge Air Kids. Dve uri, ob 16. in 17. uri, vodijo certificirani inštruktorji joge in otroške joge ter izkustveni pedagogi. Tako kot ob drugih priložnostih se lahko malčki in šolarji tudi 1. februarja udeležijo ure joge v majhni skupini z igrami in zgodbami, varno pritrjenim svilenim materialom in plavajočimi gibalnimi vajami.

Ostanite na toplem! // Joga in rokodelstvo v Madhousu (4. februar 2024)

Odličen program za zaspana februarska nedeljska jutra je dinamična ura joge, ki prikliče pomlad in poletje, ki se prijetno približujeta. Priljubljeni gastropub v mestnem središču, Madhouse, bo 4. februarja na široko odprl svoja vrata ljubiteljem joge. Sziszi bo skrbel za energične jogijske gibe, ki vas bodo spravili iz zimskega spanja, Adél pa bo skrbela za energični pandal z rokami. Tečaju se lahko pridružite kot začetniki, vendar ne pozabite na podlogo za jogo!

Dnevni umik aštanga joge z Mushujem // MANYI (4., 7., 9., 11. februar 2024)

V MANYI, kulturni delavnici na bulvarju Margaret, boste imeli februarja ob delavnikih in koncih tedna priložnost napolniti baterije in sprostiti nakopičeno napetost z jogo. Ob nedeljah lahko poglobite svojo prakso aštanga joge, meditacije, manter in dihanja z Mushu Israelom na 4-urnih delavnicah, ob delavnikih pa na krajših, bolj osredotočenih urah.

Techo Yoga | Aquarius // Aquarium Club (7. februar 2024)

7. februarja bo velika dvorana Akvarija, ki vsak večer gosti razprodane koncerte, ponovno postala raj za jogije, ki se bo kopal v UV-lučkah in melodijah tehno glasbe. Dogodek Aquarius bo znova vodila Kinga Tauber, na voljo pa bodo tudi neonsko poslikavanje telesa, dinamične vaje in sproščanje pred jogo. Za elektronsko glasbo, ki bo spremljala jogo, bosta poskrbela DJ Carner_ofc in Sabira. Ne pozabite na podlogo za jogo!

Pilates v Madhousu (18. februar 2024)

18. februarja bodo vrata Madhousa znova na široko odprta za vse, ki si želijo napolniti baterije z gibanjem, vendar tokrat na vadbi pilatesa za celo telo. V nedeljo dopoldne se boste lahko udeležili talnega pilatesa z glasbo v živo, raztezanjem in sproščanjem, ki ga bo vodila Fanni Bora. Ker je število mest omejeno, se čim prej prijavite na fannibora@gmail.com. Tudi tokrat ne pozabite na podloge za jogo!

Nedotaknjeno telo, nedotaknjena duša // Madžarski narodni muzej (18. februar 2024.)

Madžarski narodni muzej vam enkrat mesečno ponuja priložnost, da si v slavnostni dvorani Madžarskega narodnega muzeja z jogo napolnite telo in dušo. Netradicionalna lokacija bo 18. februarja od 10.30 dalje na voljo za vaditelje joge, ki bodo tako ohranjali svoje telesno, duševno in duhovno zdravje. Z vstopnico za jogo si boste lahko ogledali tudi stalno razstavo.