Najljubša restavracija v predmestju Bude se ponovno odpira: VakVarjú Buda je ponovno odprt

Ena najbolj priljubljenih družinskih restavracij v Budi, enota družine VakVarjú na ulici Érem, ki slovi po domači kuhinji in gostoljubnosti, je ponovno na široko odprla svoja vrata. Priljubljena restavracija s prenovljenimi prostori in sodobno igrivostjo vnaša novo barvo v vsakdanje življenje v Albertfalvi, kjer je njeno ponovno odprtje konec januarja pričakala množica rednih obiskovalcev.

Najstarejša restavracija VakVarjú je z okusnimi jedmi in prijaznim vzdušjem prebivalcem Budimpešte služila že od leta 2008, vse do lanskega aprila, ko so se njeni upravljavci odločili za popolno prenovo in zaprtje restavracije. Skoraj deset mesecev smo morali čakati, da smo spet uživali v gostoljubnosti budimpeške restavracije, vendar sta se prenovljena notranjost in zunanjost izplačali.

Dobrosrčnost, skrita v časovni kapsuli

Seveda se predmestno okolje in zreli vrtovi niso spremenili, spremenilo pa se je vse ostalo, saj je bila restavracija razgrajena do temeljev in na novo zgrajena. Pod novo stavbo je bila med gradbenimi deli skrita časovna kapsula, ki hrani dobre želje, lepe spomine in fotografije nekdanje restavracije. S to gesto je ekipa VakVarjú želela razveseliti vračajoče se goste in pokazati, da današnja restavracija temelji na ljubezni, ki je obdajala staro.

Igriva ustvarjalnost v bližini narave

Ob vstopu pod znanim znakom VakVarjú nas pozdravi čista glavna stavba z velikimi steklenimi okni, ki omogočajo vpogled v elegantno notranjost, ki jo je zasnoval Attila Szabó. Bujne rastline, pisane vzorčaste tapete, zlate svetilke v obliki kletke, žametni stoli in veliko naravne svetlobe vas od trenutka vstopa prevzamejo. Ko se razgledate po prostoru, lahko opazite, da si lahko med dobro ločenimi oddelki v različnih slogih izberete svoj najljubši, odvisno od tega, ali ste prišli na poslovno kosilo v poplavi svetlobe ali pa se raje skrijete za okusno večerjo v temnejšem prostoru, ki spominja na staro gostilno.

Prostoren prostor je zamenjal sodoben igralni kotiček za najmlajše, kjer lahko rišejo ali kuhajo v otroški kuhinji, ob koncih tedna pa je na voljo celo animator, ki jih zaposli, da lahko starši brezskrbno uživajo v doživetju VakVarjú. Vsak večer klavirska glasba v živo ustvarja intimno vzdušje v restavraciji, do pomladi pa bodo terasa, igrišče in zeliščni vrt pripravljeni in obdani z zelenjem.

Nepozabna kulinarična doživetja po prijaznih cenah

Kar zadeva hrano, se bo v Budo vrnila visoka kakovost in dostopne cene restavracije VakVarjú. Raznolik jedilnik vključuje klasične priljubljene jedi ter priporočila kuharskega mojstra Róberta Urbána, ki se spreminjajo vsakih nekaj tednov, in eno ali dve posebni jedi po okusu obiskovalcev.

Ne moremo oditi, ne da bi omenili dve največji favoritinji, konfitirano govedino z domačimi prtičkastimi cmoki in kislo smetano ter govejo juho s švabskimi cmoki in juliensko zelenjavo. Če iščete tipično domač okus, ob obisku VakVarjú ne zamudite teh jedi!

Za tiste, ki imajo raje novejše okuse in lažje jedi, je na voljo več alternativ. Kot predjed prisegamo na mousse iz račjih jeter, ki se skriva pod tokaji borzelo, postrežen s hruškovimi piteki in popečenim kalabasom. Posebna poslastica je, da je slednja na voljo tudi kot brezglutenska različica. Vredno je poskusiti tudi na česnu pečene tigrove kozice, ki so s kremnimi tagliatelli z otroškim maslom znanilka sredozemskega poletja. Poleg tega je bil meni zasnovan z mislijo na veganske goste, z okusnim veganskim nadevanim zeljem z dimljenimi okusi, rdečo lečo in bulgurjem.

In škoda bi bilo, če bi se gastronomska pustolovščina VakVarjú končala brez sladkega priboljška! Težko je izbrati med boljšimi in boljšimi sladicami; če nas boste poslušali, se boste odločili za v ustih topljive cezarjeve drobtine in kot pena lahke skutine cmoke.

Poleg odličnih okusov je na voljo tudi širok izbor pijač: vinska karta z več kot 50 točkami večinoma madžarskih vin, zavidljiva ponudba žganih pijač, gina in tonikov s posebnim okusom, domačih sadnih čajev, sadnih gaziranih pijač in vročih zimskih pijač, ki spominjajo na vzdušje v kočah.

V budaškem VakVarjú torej ni vprašanje, kaj izbrati, in tudi ne, kako se zabavati v tako prijaznem in pozornem okolju. Če iščete varno izbiro za družinsko, romantično ali poslovno srečanje, vam to očarljivo budaško restavracijo in njeno ekipo iskreno priporočamo!

VakVarjú Buda

1116 Budimpešta, Érem utca 2.

buda.vakvarju.com