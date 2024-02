Spremembe na obeh straneh ulice Nagykörút: 4 budimpeštanske ulice, ki bodo kmalu prerojene

Prebivalci ulic Erzsébetváros, Józsefváros in Palotanegyed lahko pričakujejo velike spremembe v svojem mestnem okolju. Tukaj si oglejte, kaj se na tem območju pripravlja!

Prenova trga Klauzál

Trg Klauzál tér je srce četrti Erzsébetváros: je vhod v ulice Klauzál, Drum, Nyár, Kis Diófa in Nagy Diófa, kultna knjigarna Klauzál13 in največji trg v 7. okrožju, ki je tudi nepogrešljivo prizorišče nočnega življenja v Budimpešti. Prve govorice o prenovi območja so se pojavile v začetku leta 2021, zdaj, tri leta pozneje, pa je izvajalec začel z deli. Dolgo pričakovana prenova se bo začela z rušitvenimi deli in urejanjem okolice, sledila bo gradnja, ki bo predvidoma trajala do tretjega četrtletja leta 2024 in bo vključevala sodobno otroško igrišče, večnamensko športno igrišče in fitnes park na prostem ter nadaljnjo ozelenitev trga.

Ozelenitev ulice Dankó

Prebivalci Józsefvárosa so bili povabljeni, da s spletnim vprašalnikom izrazijo svoje mnenje o prenovi ulice Dankó, ki povezuje dva osrednja trga okrožja Magdolna, trg Mátyás in trg Kálvária. Cilj načrtovane prenove je vključiti ulico Dankó v mrežo parkov in kolesarskih poti v okrožju, povečati promet pešcev, zmanjšati motorni promet in izboljšati prometno varnost, hkrati pa zasaditi čim več dreves ter urediti zelene površine in gredice z rastlinami.

Nemška ulica postaja bolj prijetna za bivanje

Dolgo pričakovani projekt je tudi oživitev Nemške ulice, povezave med trgom Horvátha Mihályja in Rákóczijevim trgom. Koncept ekipe LArch Design, zmagovalcev lanskega natečaja, je bil sredi januarja predstavljen širši javnosti, ki je lahko podala svoje pripombe, načrti pa naj bi bili potrjeni do konca poletja, gradnja pa naj bi se začela prihodnje leto. Če bo vse potekalo uspešno, bo imela nova Nemška ulica 280 kvadratnih metrov zelenih površin, kolesarsko stezo vzdolž celotne ulice, novo ulično opremo za prebivalce in pešce, sedanjih 83 parkirnih mest pa se bo zmanjšalo na 38.

Mirnejša soseska

Območja, ki ga omejujejo ulice Békési-Kölcsey-Scheiber Sándor in ki ga domačini imenujejo ocvrto jajce, kmalu sploh ne bomo več prepoznali. V skladu z načrti občine VIII. okrožja bosta razširjeni pločnik in vozišče izravnana (podobno kot na bližnjih ulicah Horánszky ali Mária), ustvarjene bodo nove zelene površine, število parkirnih mest pa se bo zmanjšalo, kar bo koristilo pešcem, ljudem, ki želijo uživati v mirni kavi, in rastlinam.