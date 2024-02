Dolce vita v Budimpešti: picerija Capri ponuja okusne mediteranske jedi

V Budimpešti ima picerija Capri Pizzeria trenutno štiri poslovalnice, kjer ponuja široko paleto posebnih italijanskih jedi. Izbira vključuje vse mediteranske dobrote, ki jih potrebujete, da začutite pravo dolce vita.

Avtentični italijanski okusi

Grana padano in paradižniki prihajajo naravnost iz Italije, kar zagotavlja najboljšo možno kakovost pri pripravi jedi.

Čista, a italijansko navdihnjena notranjost in ponudba sta enaki v vseh štirih restavracijah v Capriju, zato boste v katerikoli izmed njih zagotovo uživali v gastronomskem doživetju. Poleg rednega menija je na voljo tudi meni, ki se spreminja vsake štiri tedne, tako da je za redne goste vedno na voljo nekaj novega.

Meni se začne z izjemnim izborom pic, saj je na voljo 53 različnih pic in gurmanskih možnosti, kot sta Bufalina z bivoljo mocarelo in koktajl paradižnikom, ki je kot nalašč za vegetarijance, ali Tartufo z okusno tartufovo kremo in kakovostnim pršutom bresaola.

Zaradi razstavnih kuhinj v središču restavracij lahko opazujete, kako se pice v peči pripravljajo do hrustljave popolnosti.

Sveže pripravljene domače testenine

Predjedi in juhe vključujejo dobrote, kot sta nebeški paradižnik Capri s kozicami in domačo focaccio ali goveja juha z domačimi ravioli.

Na tem mestu velja omeniti, da je restavracija pred nekaj leti kupila linijo za proizvodnjo testenin, kjer izdelujejo eno od glavnih sestavin jedi, testenine. To pomeni, da so tako testenine kot pice na voljo v polnozrnati različici.

Tako so sveže domače testenine samoumevne, pripravljene na različne načine, pa naj gre za črne testenine z rakovicami, eno od šestih vrst polnjenih raviolijev ali njoke s smetanovo omako.

Prizadevanje za kakovost, ki je bilo že večkrat dokazano, se odraža tudi pri glavnih jedeh in sladicah, pri čemer se različno meso, ki se uporablja v jedeh, suši v pripravljalnici, tu pa se pripravljata tudi neizogibna tiramisu in panna cotta.

Poudarek na kavi in vinu

Poleg italijanske kulinarike se ekipa Capri zelo trudi najti in postreči najboljšo možno kakovostno kavo, ponaša pa se tudi s širokim izborom vin.

Ob torkih zvečer lahko gostje na vinskih večerjah okusijo vina lokalnih vinarjev, pri čemer se vsakič predstavi nova vinarska hiša z osebnim prispevkom vinarjev.

Vinska večerja se imenuje Keddfeszt in bo potekala v restavraciji v mestu Újpest od oktobra do začetka decembra, po krajšem premoru pa od sredine januarja do aprila. O aktualnih dogodkih se lahko pozanimate na Caprijevi strani na Facebooku.

Druge Caprijeve posebnosti

Capri se tako zelo zanima za vino, da ima zdaj tudi lastno peneče vino. Belo vino, ki je značilno za restavracijo, prihaja naravnost iz vinorodnega okoliša Tokajski griči, vključno z Mádom, in je odlična spremljava vsem italijanskim jedem.

Eno je gotovo, takoj ko se vreme zjasni, se je vredno vrniti na vse štiri lokacije, ki odprejo svoje prijetne in prostorne terase, da bi uživali v prvih pomladnih sončnih žarkih. Poleti – z izjemo restavracije v okrožju IX – je ponudba okrepljena z dodatkom domačega sladoleda, ki le še poudari Caprijev čar.

Če ste razpoloženi za okus teh gastronomskih užitkov, pred prihodom pokličite 061-230-7662 in naredite rezervacijo!

Capri Újpest – 1046 Budapest, Fóti út 68.

Capri Buda – 1025 Budapest, Csatárka út 54.

Capri Zugló – 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Capri Duna – 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.