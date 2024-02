Od Smashyja do baoburgerja: 6 novih krajev v Budimpešti, kjer si lahko privoščite odličen burger

Gastronomski zemljevid glavnega mesta je bil dopolnjen z nekaj obetavnimi restavracijami. Sledite nebeškim vonjavam in odkrijte najboljše nove lokacije za burgerje v Budimpešti!

Smashy

Ljubitelje burgerjev bo pritegnil Smashy, najnovejša meka za tanko stisnjene mesne krofe. Ekipa, ki iz kakovostnih sestavin ustvarja osupljive okuse, z le nekaj točkami na meniju dokazuje, da je včasih manj več. Vsi, ki so poskusili klasične cheeseburgerje restavracije na ulici Baross Street ali tiste z domačo omako, jo bodo hvalili. Kot poklon neprekosljivim okusom ameriške hitre hrane so mehkim žemljam dodane dvojne mesne kroglice, čebula, ocvirki, sir, gorčica in kečap.

1085 Budimpešta, Baross utca 4.

Quentin’s Burger Budapest

Če ste ljubitelj del Quentina Tarantina, morate poskusiti burger na trgu Ferenc, ki nosi njegovo ime. Vsaka malenkost v bleščeči notranjosti je poklon z oskarjem nagrajenemu italijansko-ameriškemu režiserju, na Tarantinov edinstveni svet pa spominja tudi meni, ki ponuja številne možnosti. Seveda bi bil poseben ambient brez nepozabnega doživetja okusa nič vreden, zato po dobrem ogledu poskusite neustavljive obrtniške burgerje tematske restavracije in izberite med ponudbo božanskih mlečnih koktajlov.

1094 Budimpešta, Ferenc tér 2-3.

Simon’s burger

Ena od najljubših mestnih restavracij z burgerji Simon’s je odprla novo restavracijo na ulici Arany János. Idejni vodja Simon’s si je zastavil visok cilj: ustvariti najboljši burger na svetu za prebivalce Budimpešte. Kar zadeva izbor, niso pretiravali, vendar je vse kakovostno in dobro premišljeno. Še več, burgerje, ki so narejeni iz razbitega mesa, je mogoče na zahtevo spremeniti. Krompir prihaja z Nizozemske, žemljice pa so naročene pri neprekosljivih Dancih. Rezultati so fenomenalni, preizkusite jih! (Če si želite dobrega, ne izpustite srce parajočega sladkega domačega smoothieja).

1051 Budimpešta, Podmaniczky Frigyes tér 3.

Meat Boutique

Meat Boutique na ulici Lánchíd, ki je že dolgo priljubljen med ljubitelji mesa, ponuja človeške porcije in kulinarične pustolovščine čez lužo za lačne. Težko se je odločiti, saj so omamne tako dimljene mesnine, navdihnjene z Bližnjim vzhodom, ki jih pripravlja priznana ekipa kuharjev, kot tudi osupljive zelenjavne priloge (med drugim turške kumare, marinirano zelje in pečena cvetača). Burger, polnjen s sočno, sočno mesno pito, je prav tako neprekosljiv kot preostala hrana, zato ga poskusite.

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 7.

ZEN Eatery

ZEN Eatery, otok miru in tišine na trgu Hunyadi, ponuja napredne azijske okuse. Skoraj umetniška predstavitev in dobro izdelani, vznemirljivi pari okusov so plod dela navdušene tričlanske vietnamsko-madžarske ekipe; vidite in čutite, da je to delo iz ljubezni. K dejavniku presenečenja pripomorejo nepričakovane specialitete, kot sta vietnamska kava s kakavovimi zrni ali burger bao z ocvrtim piščančjim filejem. Lahko se odločite tudi za enako okusno govedino.

1067 Budimpešta, Hunyadi tér 10.

Restavracija Kata Buda

Iščete okusen burger, vendar le takega, ki ga lahko pojeste vsi? Ni problema, saj vas po Pešti zdaj tudi v Budi čaka Kata, ki ponuja 100-odstotno brezglutenske in brezlaktozne jedi. Poleg juh in glavnih jedi so na pestrem jedilniku tudi trije okusni burgerji, solata iz zelene solate ter zrezek s krompirjem, ki so bili pripravljeni z mislijo na vse. Poleg klasičnega govejega burgerja je na voljo tudi račji burger s paradižnikovim čatnijem in vegetarijanski burger, slednji s sirom camembert in borovničevo majonezo.

1025 Budapest, Törökvész út 87-91.

+1 Posebna valentinova ponudba Zing Burgerja

Zing Burger je za valentinovo pripravil lepo presenečenje. Ponudba za pare (vključno z Xtra hrustljavimi hašiševimi kruhki in omakami), ki je na voljo le tri dni, se bo prvič pojavila 13. februarja in vključuje burger v obliki srca, ki vas bo zapeljal k romantiki. Navdih zanj sta dobila najbolj očarljiva zaljubljenca v državi, zakonca Korda, sam stric Gyuri pa ga je poimenoval Korda-Klári burger. Posebno žemljico so izdelali kuharji podjetja Zing Burger, v njej pa so goveje meso Angus, sir čedar, ledena solata, slanina, hišni kečap in kisle kumarice. V navedenem obdobju bo na voljo v restavracijah Wolton in Zing v Budimpešti, Győru, Székesfehérváru in Debrecenu.