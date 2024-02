5 čudovitih knjižnih kavarn v aglomeraciji Budimpešte, v katerih si lahko prikradete kavo in knjigo

Le malo je boljših kombinacij kot dobra kava in dobra knjiga. Na srečo nismo edini, ki mislimo tako, zato smo pripravili seznam najboljših krajev v budimpeštanski aglomeraciji, ki jih lahko obiščete za skodelico kave.

Tandem Book and Coffee, Nagykovácsi

Tandem v Nagykovácsiju ponuja nekaj za vsakega ljubitelja knjig in kave, peciva ali zajtrka. V desetih letih je Tandem, ki je postal skoraj sinonim za Nagykovácsi, zaslovel tako po izbiri knjig kot po odlični kavi. Če torej iščete miren kraj, kjer bi si lahko oddahnili, se skrili pred vrvežem prestolnice ali izmenjali nekaj besed o svojih najljubših knjižnih doživetjih, vam Tandem toplo priporočamo. Vredno je spremljati tudi njihove dogodke, saj so priljubljeno mesto za predstavitve knjig in pogovore.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 3.

Obalni medved, Szentendre

Priljubljena knjigarna-kavarna v Szentendreju v središču mesta, v odmaknjeni, mirni ulici, pričakuje tiste, ki si želijo nebeške kave, brskanja in prebiranja knjig. Dvonadstropni knjižni kanal v Parti Medve je raj za knjižne molje, saj ponuja širok izbor knjig za otroke in mladino ter leposlovje, gastronomijo in psihologijo. Če je nekaj gotovo, je to, da lahko v Parti Medve vedno najdete biser, pa naj bo to knjiga, igra, prijeten spomin na Šentendre ali slasten kolač ob dobri kavi.

2000 Szentendre, Városház tér 4.

Knjigarna Pillangó, Monor

Kaj si lahko ljubitelj knjig, ki išče in raziskuje knjige v Monoru, želi drugega kot knjigarno-kavarno z izdelki domače obrti? Knjigarna Pillangó v Monoru vse to uteleša v eni osebi, kjer se lahko ustavite na kavi, pogovoru, želeni knjigi ali lokalni dobroti, ki jo lahko odnesete domov. Ljudje, ki jo obiščejo, pravijo, da je to miren in prijeten kraj, kjer se lahko kadar koli zavihtite s koščkom torte in skodelico črnega ter se zavihtite ob svoji najljubši knjigi, vredna pa je obiska tudi zaradi njihovih družabnih in ustvarjalnih dogodkov.

2200 Monor, Petőfi Sándor u. 7.

Trije zajci, Törökbálint

Három Nyulak v Törökbálintu, ki se je odprl pred kratkim, je kulturni prostor, knjigarna in na prvi pogled kavarna s pridihom zaljubljenosti. Prostor je 150 let stara koča, za katero se skrivajo divji gozd in njegovi pravljični prebivalci. Čar Treh zajčkov se skriva v starinskih zakladih in pohištvu, skritih v kotičkih, ki skupaj pripovedujejo zgodbo o Treh zajčkih. Če ste razpoloženi za okusno kavo, pecivo in dobro branje, so vredni obiska od blizu in daleč.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 34.

Kavarna Különc in trgovina z igračami, Göd

Medtem ko se otroci igrajo, se lahko njihovi starši napolnijo s skodelico kave, vrčkom vroče čokolade in kosom domače torte v kavarni in trgovini z igračami Különc v mestu Göd. Tudi če iščete nekaj novega ali pa ste že nekaj časa izven ustaljenih okvirov, so vrata odprta. Zahvaljujoč skupnostnemu prostoru v zgornjem nadstropju ne manjka dejavnosti, vključno z delavnico pripovedovanja zgodb in literarnim glasbenim večerom. Poleg kakovostnih igrač so v zbirki Különc na voljo tudi skrbno izbrane knjige.

2131 Göd, Pesti út 42/A