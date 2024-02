Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih februarja ne smete zamuditi

Letos se v prestolnici ponovno odpirajo najboljši in najzanimivejši kraji, kjer lahko jeste in pijete. Tukaj so novi kraji, ki jih priporočamo za februar!

LuLu Budapest

LuLu Budapest, najnovejši kraj za zajtrk v središču Bude, je že med testnim obratovanjem postal romarski kraj za vegane in zdrave jedce. Igrivost, ki jo vnesejo v čas, ki ga preživite pri njih, vas v nekaj minutah odpelje iz vrveža trga Széna, tako v prostoru kot v času, enako pa velja za božanske okuse, čudovito sestavljene sklede in hrenovke, ki delujejo kot vitaminske bombe. Če iščete lagoden začetek dneva, zdravo kosilo ali odličen način za sprostitev, vas LuLu pričakuje!

1027 Budimpešta, Csalogány u. 55.

101NEO

Najnovejša lokacija 101Bistro, 101NEO, je ena največjih letošnjih uspešnic na azijskem področju in se je odprla na mestu Ramenke na ulici Kazinczy. 101NEO, kot pove že ime, predstavlja nov pristop h gastronomiji s prevladujočo črno barvo – tako v hrani kot v oblikovanju – in seveda fusion okusi, po katerih je ekipa že znana. Kuhinja, ki jo vodi Marci Keve, obljublja le dobro pripravljene azijske jedi s preobratom, ki so predstavljene v kratkem, a privlačnem meniju.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 9.

Majhna železniška postaja počitek

V prenovljeni stavbi končne postaje otroške železnice Széchenyi Hill v dolini Veszprém boste našli Meko za vse, ki si želijo celodnevni izlet popestriti s kulinaričnimi dobrotami, restavracijo Mala železnica. Glavna posebnost prijetne turistične restavracije so neapeljske pice, ki jih v peči na drva pečejo v leopardji koži: izbira sega od klasičnih margerit do vrhunskih izdelkov, kot je mravljinčasto pikantna salama ali neustavljiva različica s tartufi. Italijansko linijo dopolnjujejo nebeške kavne specialitete in slaščice ter prvovrstni barski meni.

1029 Budimpešta, Gyermekvasúthoz út 5.

Elysian Budapest

Trajnost, sezonskost in lokalni mali proizvajalci – vse zgoraj! To je filozofija lokala Elysian, ki se je odprl na mestu znamenitega Kispipa in želi revolucionirati madžarsko kulturo koktajl barov. Minimalizem intimne, umirjene notranjosti se kaže tudi v koktajlih, kjer namesto domišljenih okraskov prevladujejo preproste, a značilne sestavine. Poleg gostujočih barmanov je češnja na torti tudi nenavaden izbor prigrizkov: ob pijači si lahko privoščite domači pesin čips ali arašide s soljo in cimetom, za bolj drzne pa priporočamo pikantne čričke!

1072 Budimpešta, Akácfa utca 38.

Zenobia

Bi se radi udeležili nepozabnega potovanja po neizčrpnem bogastvu libanonske in sirske gastronomije? Potem se odpravite na avenijo Andrassy in v Zenobijo, poimenovano po legendarni kraljici Palmire! Na jedilniku bližnjevzhodne kuhinje, ki temelji na tradicionalnih receptih in uporablja sveže in kakovostne sestavine, se za vsakogar najde nekaj: od toplih in hladnih mezz do sočnih jedi na žaru in dekadentnih sladic, koktajli s podpisom Zenobije pa pletejo zgodbo o razkošnem dvoru starodavne vladarice, ki bo navdušila vse čute.

1061 Budimpešta, Andrássy út 8.

Hippeace

Feri “Főzelékes” Szatmári, neizogibna osebnost madžarskega gastronomskega bloga, si je zadal cilj preseči družbeno negativne stereotipe o glavni jedi in klasično jed madžarske kuhinje povzdigniti na mesto, ki ji pripada. Hippeaceove kremne zelenjavne enolončnice, preoblikovane tako, da ustrezajo sodobnim okusom, prelomijo s trendom iz otroštva in v papirnate jedi dodajo zelenjavo, kot so rdeča pesa, krompir in rdeča leča, v okusni in hranljivi obliki z izbranimi dodatki. Obiščite nas na tržnici Klauzál Square in odkrijte novo podobo enolončnice!

1072 Budimpešta, Klauzál tér 11.

Goli

Bližnjevzhodna kuhinja na novo. To obljublja Goli, ki se nahaja v stari pisarniški stavbi tovarne tekstila Goldberger, katere restavracijo v Tel Avivu je nekoč obiskoval tudi kuharski mojster Jamie Oliver. Konceptni meni, ki je odprt izključno za kosilo in večerjo, je v glavnem veganski (na primer divjačinske šalame in svilnat sojin labneh), vendar tudi mesojedcem ni treba ostati doma: jagnječja pita ali goveji onglet, začinjen samo s poprom, vas bosta zagotovo prevzela!

1051 Budimpešta, Arany János utca 32.

Szatócska Trgovina brez embalaže

Želite živeti bolj trajnostno? Rešitev je na polici najnovejše budimpeštanske trgovine brez embalaže, Szatócska! Od madžarske naravne kozmetike iz naravnih sestavin, okolju prijaznih čistil do široke ponudbe sladkih in slanih prigrizkov ter ekološke hrane. Prinesite svoje posode, kozarce in kozarčke ter jih napolnite z zdravo in z vlakninami bogato granolo z okusom piva, testeninami, začimbami in mleto kavo ter naredite korak k bolj zeleni prihodnosti!

1114 Budimpešta, Szabolcska Mihály utca 9.