4 genialni recepti za krofe, ob katerih si boste polizali vseh deset prstov

Nepogrešljiv dodatek pustne sezone je pustni krofi, ki si jih morate pred prihajajočim postnim časom vsekakor priskrbeti na zalogo! To ne ravno dietno pecivo je mogoče pripraviti na različne načine in okuse, zato se bo zagotovo našlo za vsakogar.

Krof s trakom in breskovo marmelado

Za začetek vam ponujamo recept za najbolj priljubljeno jed pustne sezone, v notranjosti mehak, zunaj hrustljav trakec, ki je večna klasika med slastnim pecivom.

Skutin krof z malinovo jagodno marmelado

Pustni skutin krof je odlična izbira, če iščete hiter in enostaven recept brez vzhajanja, ki ga lahko najprej poskusite, z nebeškim okusom sladkega testa v kombinaciji s trpko marmelado.

Mini karamelni kongresni krof

Tradicionalni pustni krofi so narejeni iz testa in ocvrti v olju, če pa iščete nekaj lažjega in ne želite plavati v olju, poskusite ta karamelni kongresni krofi, ki bo zagotovo tekmoval s svojim tradicionalnim kolegom.

Karnevalski kovanec s kladivom

Za konec je tu eden izmed najlažjih in najhitreje pripravljenih krofov: kladivarski krof, znan tudi kot čipsasti krof, ki ga sploh ni treba vzhajati, z glazuro iz sladkorja v prahu in domačo marelično marmelado pa lahko pregreši tudi najbolj zagnane dietetike.