Gledališče za zimo: 7 odličnih predstav v Budimpešti februarja in marca

Odlične predstave v prestolnici v februarju in marcu, saj imamo ponovno na izbiro najboljše iz raznolikega budimpeštanskega repertoarja. Lutkovno gledališče, družinski muzikali, sodobna glasbena drama in domače gledališče so med našimi najljubšimi.

Vrata vetra

„V mnogih kulturah je Veter metafora za silo, ki premika svet in človeka, silo, ki je nikoli ne vidimo same po sebi, čutimo le njene učinke. Prek nje se materialni svet trese in premika, se prebuja, živi, umira in se obnavlja. Vrata vetra so človek sam, vrata med materialnim svetom in duhovnim prostorom. Veter prežema in povezuje te svetove, hkrati pa uničuje meje in je tako vseprisoten. Kje iščemo svoje misli, svoja čustva? V možganih? V srcu? V naših celicah? Drug v drugem? V prostoru naših odnosov? V naših dejanjih? Svet gibanja v tej predstavi je kombinacija tai chi chuana, shen dao kung fuja in naravnih gest, ki jih nadgrajujejo.” (Gábor Goda)

Artus – Predstava skupine Gábora Goda.

Nacionalno plesno gledališče | 4. februar 2024, 19:00

Vrata

Ildikó Gáspár je v Örkényjevem gledališču režirala predstavo po znanem romanu Magde Szabó z naslovom Vrata, vendar ne gre za tradicionalno priredbo. Iz odnosa med mlado pisateljico in njeno gospodinjo se na odru rodi veliko bolj vznemirljiva uprizoritev s spektakularnimi kostumi, glasbo, ki doseže čute, in scenografijo v obliki Koloseja, ki razkriva svet za zaprtimi vrati kondominija, ki je bil spremenjen iz vile. Kot smo od Örkényja že vajeni, nas nepozabne predstave in vrtinčenje čustev spremljajo še dolgo po predstavi.

Örkény Theatre | 4, 15. februar, 14. marec 2024.

Gospodar divjine

Muzikal Gospodar divjih živali obljublja družinsko zabavo, in to ne na katerem koli drugem prizorišču, temveč prvič v biodomu budimpeštanskega živalskega vrta. Živalski vrt bo v dveh dneh pripravil štiri predstave tega vznemirljivega plesno-glasbenega spektakla, polnega vpadljivih pesmi, neverjetnih vizualnih prizorov in srce parajočih zgodb. V tem nepozabnem večeru se pred našimi očmi odvije nevarno življenje Velikega gozda, ki ga vodi osem klanov. Priporočamo za otroke od 6. leta dalje.

Budimpeški živalski in botanični vrt (Biodom) | 10., 11. februar 2024.

Iskani klovn

Predstava za odrasle Bozsik Yvette Company je nastala po naročilu Nacionalnega plesnega gledališča in temelji na groteskni drami svetovno znanega romunsko-francoskega pisatelja Mateja Višnjeca. Zgodba spremlja dva starajoča se, dolgo spregledana klovna, ki prideta na razgovor za službo. Filippo je bolj ognjevit lik, Niccolo pa nežnejši klovn. V njunem prizadevanju, da bi se uveljavila, postane mračna čakalnica bojišče, nato namišljen oder in nazadnje prizorišče zločina. Zdaj že kultne slogovne značilnosti Yvette Bozsik Company, ki izhaja iz prozne igre in jo preoblikuje v plesno gledališče, združujejo novo energijo in zagon ter ustvarjajo groteskno komično-klaunsko predstavo. Rezultat je absurdni prehod med humorjem, dramo, gledališčem, cirkusom in plesom.

Nacionalno plesno gledališče | 18. februar 2024.

Božanska končna igra

Predstava The Divine Endgame (Božanska končna igra), ki jo je leta 2020 pripravila Kulturna brigada in v kateri Bog v osebi Róberta Alföldija deli svoja razmišljanja o dogodkih in izkušnjah zadnjih nekaj deset tisoč let, odgovarja na vprašanja, ki so se pojavila v tem času, ter predstavlja svojih posodobljenih deset zapovedi, bo februarja dvakrat na sporedu v gledališču Atrium. Igra Davida Javerbauma, ki je pri nas doživela velik uspeh, se je rodila iz zamisli o kanalu na Twitterju, ki ga je začel avtor.

Atrij | 20, 28. februar 2024

Ana Karenina

Če želite doživeti gledališče iz prve roke, vam priporočamo predstave gledališke skupine Troika. „Nedokončana zgodba Ane Karenine – Love is the answer” je na sporedu v intimnem gledališču dnevne sobe salona KuglerArt, kjer lahko občinstvo postane del predstave. Predstava, ki temelji na svetovno znanem ruskem romanu, uspe nagovoriti sodobnega človeka, hkrati pa spoštuje okvir velikega dela. Glasba, ljubezen, trpljenje in humor – vse, kar potrebujete za smiseln gledališki večer. Z Dorko Gryllus v naslovni vlogi.

Salon KuglerArt | 26. februar 2024.

Krabat v Črnem mlinu

Lutkovno gledališče iz Budimpešte bo 2. marca predstavilo predstavo Krabat v Črnem mlinu, namenjeno otrokom od 12. leta dalje. Zgodba pripoveduje, kako Krabata sprejmejo v skrivnostni Črni mlin, kjer spozna svet čarovnije in tudi mlinarsko obrt. Krabat odkrije, da njihov učitelj, Mojster, ni tisti, za katerega se izdaja, in da je mlin črna šola. V zameno za svoje delo učenci dobijo posebne sposobnosti, vendar za določeno ceno. Igro je režiral Máté Hegymegi.

Budapest Bábszínház | 2., 3., 19., 20. marec 2024.