6 senzacionalnih zimskih razstav v Budimpešti v februarju

Vnesite malo kulture v februarske delovne dni! Muzeji in galerije v Budimpešti vas vabijo, da uživate v pestrem repertoarju kulturnih užitkov, od razstav 4k Van Gogha do otroških risbic, ki jih je navdihnil Panni Črtica.

Van Gogh – večno doživetje

V Budimpešto prihaja svetovno odmevna razstava Van Gogh – The Immersive Experience, ki na 2.000 kvadratnih metrih predstavlja najbolj znana dela nizozemskega slikarja in vključuje zvočne in svetlobne predstave. S pomočjo inovativne tehnologije lahko na tej edinstveni razstavi vstopite v Van Goghove slike, se seznanite z njegovim vsakdanjim življenjem in celo uporabite svojo ustvarjalnost ter ustvarite svetovno znane slike. Ne zamudite te nepozabne razstave, ki bo na novo opredelila izkušnjo obiska muzeja!

Dvorana BOK | od 2. februarja 2024

Čarobnost pravljic

Knjižna založba Móra in fundacija Szepes Mária sta razpisali natečaj za otroško risbo o dogodivščinah Panni Pöttyös, galerija Deák17 pa bo februarja gostila razstavo zmagovalnih del. Priložnost za razstavo je 115. obletnica rojstva pisateljice Márie Szepes, ki jo je lani praznovala literarno usmerjena javnost. Na tisoče otrok je odraščalo ob očarljivih likih in zgodbah iz knjig Pöttyös Panni, zdaj pa jih ustvarjalne otroške risbe vabijo, da se jih spomnijo na brezplačni razstavi v Deák17, ki bo trajala do 24. februarja.

Galerija Deák17 | 5.-24. februar 2024.

Rim-Budimpešta

Nadomestna razstava bo odprta 22. februarja v galeriji Virág Judit na ulici Falk Miksa. Razstava Rim-Budimpešta pripoveduje o vplivu italijanske prestolnice na madžarske umetnike v stoletju in pol med letoma 1800 in 1948 prek kipov, umetniških del in slik največjih ikon madžarske umetnosti. Na brezplačni razstavi, ki spominja na večno mesto, so med drugim na ogled mojstrovine Lajosa Gulácsyja, Jánosa Vaszaryja in Judit Reigl, in sicer od ponedeljka do petka od 10. do 18. ure ali v soboto od 10. do 13. ure.

Galerija Virág Judit | 22. februar – 28. marec 2024.

Rigójancsi – Ljubezen kot sladek navdih

Morda najslajša razstava doslej v Madžarskem muzeju trgovine in gostinstva v osrčju Óbude obiskovalcem predstavi izvor čudovito kremaste torte Rigójancsi. Razstava nas popelje v čas Avstro-Ogrske, kjer je črnooki ciganski duhovnik Jancsi Rigó živel svoje življenje, dokler se ni zaljubil v Klaro Ward, mlado ženo belgijskega princa Chimayja. Da bi jo osvojil, je moral uporabiti vsa svoja orožja, zato si je zanjo izmislil neskončno čokoladno sladico. Ostalo je zgodovina.

MKVM | 31. marec 2024 | Spletna stran

Béla Lajta 150 – Gradnja usod v Budimpešti

Béla Lajta, arhitekt Budimpešte preloma stoletja, se je rodil leta 1873, v letu združitve mesta, in v muzeju Kiscelli so pripravili razstavo o njegovi karieri v dveh desetletjih. Edinstvena razstava obiskovalcem približa Bélo Lajto skozi glavna vozlišča njegovega življenjskega dela, hkrati pa spremlja zgodovino Budimpešte. Deli Lajtovih stavb, fotografije, načrti in animacije prikazujejo trajektorijo njegove kariere, ki se je razvila v lechnerjevski secesiji na prelomu stoletja in nato pred art decom in modernizmom po prvi svetovni vojni.

Muzej Kiscelli | do 28. aprila 2024

Secesija, art deco, ljudska umetnost – ženska duša, ljudske oblike

Nova občasna razstava v Hiši tradicij raziskuje srečanje dveh velikih slogov z začetka 20. stoletja – art nouveauja in art deco – ter ljudske umetnosti z edinstvene perspektive ženskih umetnic. To obdobje predstavlja skozi oči vplivnih umetnic, kot so Anna Lesznai, sestre Zsolnay in Gitta Mallász, ki so bile v svojem času pionirke. Ta edinstvena razstava, ki jo je zasnovala in kurirala Dr. Szilvia Czingel, vodila pa Krisztina Üveges, bo na ogled do 22. junija v času odprtja Hiše tradicij, vodeni ogledi pa bodo na voljo ob vnaprej napovedanih urah.

Hiša tradicij | do 22. junija 2024