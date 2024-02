5+1 čudovitih krajev v Budimpešti, kjer lahko poskusite slastne pustne krofe

Februarja letos bi bilo škoda zamuditi doživetje pustnega krofa, ki je povezan s številnimi zanimivimi vraževerji. Tukaj so naši najljubši kraji v prestolnici!

Avgust 1870

Za ljubitelje tradicionalnih madžarskih slaščic je Auguszt pravi kraj, kamor se morate odpraviti, če ste razpoloženi za pustno poslastico. Reprezentativni krofi, ki so na voljo tukaj, so narejeni po tradicionalnem receptu, napolnjeni z božansko vanilijevo kremo in posuti s sesekljanimi orehi. Če imate raje krofe s trakom, ne obupajte, saj jih lahko v pustni sezoni dobite tudi v slaščičarni Fény utcai!

1024 Budimpešta, Fény utca 8.

Paletta Budapest

Poleg odličnih tedenskih menijev Paletta Budapest so v pustnem času na jedilnik dodani tudi sveže pečeni krofi. Tako zelo, da lahko vsako soboto do pepelnične srede s to kultno pustno sladico preženete zimo in privabite pomlad. Poskrbite le, da boste izbirali med štirimi okusi (cimet, lešnikova krema, domači breskov kolač, čokoladna banana) in privlačnimi krofi!

1094 Budimpešta, Páva utca 18.

A Piškotki

Nekaj korakov stran od Bálna boste našli res lepo trgovino s piškoti, kjer se je sezona krofov začela sredi januarja, da nihče ne bi zamudil teh dobrot. Podjetje Sütis, ki ima impresivno ponudbo izdelkov, ponuja prav poseben izbor krofov, ki imajo v sredini krofov borovničevo-vaniljevo in kavno-karamelno kremo, kar ustvarja vznemirljivo okusno doživetje.

1093 Budimpešta, Közraktár utca 22.

Fánki Donuts – samo s seboj!

Če se pripravljate na poseben dogodek in se težko odločite, kaj postreči svojim gostom, vam bo podjetje Fánki Donuts zagotovo pomagalo in vam krofke celo dostavilo do vrat. Poleg tega lahko poleg standardne ponudbe oblikujete tudi svoje slaščice in jih tako naredite popolnoma edinstvene. Krofi Fánki so izdelani lokalno iz izbranih in kakovostnih sestavin, naročite pa jih lahko tudi brez glutena, sladkorja in laktoze, tako da nihče ne sme zamuditi te grešne (a okusne!) poslastice.

Donuterie

Na sedežu romunske franšize v Budimpešti se končni krofi pred vašimi očmi okrasijo z različnimi glazurami, posipi, kremami in bonboni. Stalna ponudba Donuterie obsega 24 okusnih različic krofov, tako da vsakdo lahko najde nekaj zase. Ne pozabite tudi na njihovo sezonsko ponudbo in več okusov v škatlah, s katerimi bo vsaka zabava še bolj nepozabna.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56.

+1 Kalász, Érd

Aglomeracijo v Budimpešti je vredno obiskati tudi, če iščete krofe z lahkim penastim testom in različnimi kremami. V obrtni pekarni Kalász v Érdu ne boste razočarani nad izbiro, ne glede na to, ali iščete okus marmelade, pistacije, vanilije, čokolade ali bele čokolade. Pomembne informacije: če želite biti prepričani, da boste dobili okus, ki ga želite, pred prihodom naročite po telefonu +3630-371-4904.

2030 Érd, Iparos utca 52.