Jazz na svetu v februarju: 5 super glasbenih dogodkov v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi

Ljubitelji džeza februarja ne bodo ostali na cedilu, saj bo v jazz klubu Opus potekal niz zanimivih glasbenih večerov.

BonBon Flamme (7. februar 2024)

Valentin Ceccaldi, izjemno priznani violončelist sodobnega francoskega jazza, se 7. februarja vrača v Jazz klub Opus s tremi edinstvenimi umetniki evropske improvizirane glasbe. Eksplozivno bobnanje Etienna Ziemniaka, žareči toni kitare Luisa Lopesa in mavrično mavrične klaviature Fulca Ottervangerja spremljajo Bonbon Flamme v njegovi najnovejši zasedbi, ki niha med akustiko in rockom. Obeta se razburljiv večer!

Krisztián Oláh Evropski kvartet (10. februar 2024)

Edinstveno srečanje individualnih slogov 10. februarja v Jazz klubu Opus. Tokrat se bodo Krisztiánu Oláhu pridružili Alex Hitchcock na saksofonu, Michelangelo Scandroglio na kontrabasu in Ferenc Dániel Szabó na bobnih.

Kvintet Veronica ChiChi (15. februar 2024)

15. februarja ne bo razloga, da bi ostali doma: Veronika ChiChi, ena najboljših litovskih jazzovskih pevk, bo s svojim očarljivim glasom in osebnostjo 15. februarja v Jazz klubu Opus s potrebnim pogumom oživila svoje skladbe in jazzovske izvedbe. Ob tej priložnosti boste slišali njihov program Namai, živahno zlitje latinskoameriške glasbe in jazza v litovščini. Pevkino glasbo opredeljujejo tako orodja tradicionalne improvizacije kot prefinjenost sodobnega jazza.

Valia Calda (16. februar 2024)

Valia Calda, ki jo je ustanovil grški bratski in sestrski duo Nikos in Thodoris Ziarkas iz Londona, preoblikuje drift grške ljudske glasbe v psihedelični jazz. Znani kitarist in kontrabasist v glasbo, ki jo navdihujejo tradicionalne grške melodije iz Epira, eksplozivni ritmi, punkrockovski zvoki kitare in meditativne modalne improvizacije, vnaša brezčasne boje emigracije in izgnanstva ter sprijaznjenje z njimi – 16. februarja v Opusu!

SlovenijaJazz & Beyond | Zhlehtet (22. februar 2024)

Zhlehtet, kolektiv, ki ga vodi slovenski pianist, skladatelj in producent Rok Zalokar, predstavlja edinstven spoj akustične in elektronske glasbe, sodobne in ljudske glasbe v različnih okoljih. Na februarski turneji bodo člani zasedbe Zhlehtet 22. februarja v jazzovskem klubu Opus v Budimpešti predstavili drugi del nedavno izdanega albuma Portals s skladbami za jazzovski kvintet.