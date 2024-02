11 odličnih brezplačnih dogodkov v Budimpešti v februarju

Februar bo v prestolnici Budimpešta zaznamovan s številnimi odličnimi brezplačnimi prireditvami. V Budimpešti lahko izbirate med razstavami, festivali hrane, dejavnostmi za otroke in sejmi!

Festival kitajskega novega leta // Kitajska četrt Budimpešta (3.-4. februar 2024)

Po kitajski tradiciji je leto 2024 leto zmaja. Ob tej priložnosti bo kitajska skupnost v Budimpešti 3. in 4. februarja v budimpeštanski kitajski četrti organizirala brezplačen novoletni festival. Na festivalu bodo potekali številni posebni programi, degustacije in predstave v zaprtih prostorih in na prostem.

Fonó Session (5., 6., 13., 19., 20., 27. februar 2024)

Serija Fonó Session bo februarja ponudila šest večerov glasbe in plesa. Ne glede na to, ali ste začetnik ali napredni glasbenik ali plesalec, vas prijatelji Pešpoti Csángók ob ponedeljkih in torkih vabijo na tematske irske, ciganske, godalne in citrarski seanse.

Artist Talk – Flora in umetniško izražanje // Galerija Tér-Kép (9. februar 2024)

Kako delo Adrienn Dér skozi njena umetniška dela odraža delovanje flore ter kako se v tem kontekstu odigrava idealizirana in realizirana percepcija? Ta in podobna vprašanja bomo raziskovali na tem predavanju. Razpravo bo vodila: Nikolett Nagy Colette. Razstava Adrienn Dér Brez glave je v galeriji Tér-Kép na ogled do 16. februarja.

Gerida Farsang // Kulturni center Józsefa Attile v Angyalfeldu (10. februar 2024)

Prireditev Policijskega kulturnega in tradicionalnega društva ponuja spretnostne igre, uganke, tekmovanje v kostumih, tombolo in otroško zabavo za otroke, stare od 3 do 14 let, in njihove starše od 16. ure dalje v kulturnem centru József Attila v Angyalföldu.

Mala vrtna tržnica // Madhouse (11. februar 2024)

Prva letošnja mala vrtna tržnica je tik pred vrati. Priljubljena oblikovalska tržnica rastlin in narave v prestolnici se bo 11. februarja znova preselila v Anker köz. Predvalentinov dogodek bo poln cvetja, rastlin in gastronomskih dobrot v resnično ljubečem vzdušju.

Tebe ni in tebe ni bilo // Főfoto (14.-25. februar 2024)

Od 14. do 25. februarja bo v galeriji Főfoto potekala izjemna razstava Lille Kizlinger. Razstava z naslovom Tebe ni in tebe ni bilo tukaj bo predstavila zadnjih osem let igralkinega življenja in obiskovalcem omogočila vpogled v konec nekega preteklega obdobja in njeno slovo od njega.

Frizzica // Zsír (17. februar 2024)

17. februarja je čas, da si obujete plesne čevlje, saj bo polnočno plesno zabavo poživil Zsír. V baru, ki je znan tudi kot budimpeštanski Kulipintyó, bo skupina Frizzica igrala sredozemsko plesno glasbo. Če ste začetnik, ne skrbite, naučili vas bodo osnov.

Večeri BJC Jam Session // Budapest Jazz Club (od torka do sobote zvečer)

Vsak večer, razen v nedeljo in ponedeljek, v Budimpeštanskem jazz klubu potekajo brezplačni jam sessioni. Na koncertih ob 22.00 in 22.30 bodo med drugim nastopili Róbert Szakcsi Lakatos in János Egri Trio ter mladi glasbeniki iz Lisztove akademije.

Otvoritev razstave Madžarska 365 // Hiša Virág Benedek (23. februar 2024)

Hiša Benedek Virág v sodelovanju s fotografskim natečajem Madžarska 365 začenja serijo pogovorov o fotografiji. Serija se bo začela z odprtjem razstave najboljših fotografij z natečaja 2023, kjer bodo člani žirije izvedli neformalni vodeni ogled. Vstop je brezplačen, vendar je potrebna prijava.

Odprtje samostojne razstave Violette Vigh // K11 Lab (27. februar 2024)

Violetto Vigh, študentko medijskega oblikovanja na Univerzi za umetnost in oblikovanje Moholy-Nagy, zanimajo različne oblike in tehnologije medijske umetnosti, pri čemer išče vizualne metafore za izražanje pojava, koncepta ali zgodbe. Zanimajo jo interdisciplinarni in raziskovalni projekti ter zgodovinske in sociološke teme.

V salon! – ali obisk pri družini Mendelssohn // Salon Jókai Anna (28. februar 2024)

Mendelssohnova palača na Leipziger Strasse v Berlinu se je vsako nedeljo odprla za izbrano in zahtevno občinstvo, člani družine pa so pod Fannyjinim vodstvom koncertirali. Ti dogodki so bili tudi družabna srečanja. Na družinski duh podpiranja kulture in umetnosti ter cenjenja vrednot spominja cikel Vodna glasba, ki ga je vodil z Lisztovo nagrado nagrajeni pianist Gábor Eckhardt s svojim običajnim lahkotnim, prijetnim slogom in mladim talentom.