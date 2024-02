10 velikih festivalov ob koncu zime v Budimpešti februarja 2024

Zadnji mesec zime je v Budimpešti še vedno poln odličnih dogodkov. Od filmskih festivalov do karnevalov februarja lahko izbirate med pisano paleto najboljših festivalov v prestolnici.

Dnevi krofov v Piskoti (8. in 9. februar 2024)

Zadnji konec tedna pustne sezone, 8. in 9. februarja, bo Mentes Piskóta v kraju Újbuda sladokusce razvajal z dnevom krofov. Samo ta dva dni bodo poleg običajnih brezplačnih dobrot ponujali tudi krofe brez glutena in mleka, ki bodo postregli s številnimi dobrotami za tiste, ki so občutljivi na hrano.

Fiesta de Carnaval // Tereza (8.-11. februar 2024)

Pokopljite zimo in pozdravite pomlad s štirimi dnevi karnevalske zabave v Terezi. Od 8. do 11. februarja vas čakajo nepozabne noči barv, glasbe, hrane Tex-Mex, posebne ponudbe koktajlov, karnevalsko vzdušje in seveda mehiške vibracije.

Festival neodvisnega filma v Budimpešti // Kino Cafe (9.-10. februar 2024)

Po lanskem uspehu se Festival neodvisnega filma v Budimpešti od 9. do 10. februarja 2024 vrača v kino Kino Cafe in ponuja edinstveno filmsko doživetje. Letošnji izbor vključuje kratke in celovečerne filme madžarskih in mednarodnih režiserjev. V pestrem programu 15 pripovednih in dokumentarnih filmov bodo predstavljeni dragulji neodvisne kinematografije.

360 BAR PRESENTS: THE ROOFTOP CARNIVAL (10. februar 2024)

Rio, New Orleans, Benetke – karneval, karneval, maškarada. V 360 Baru bo v soboto, 10. februarja, od 17. ure dalje nad oblaki vladalo karnevalsko vzdušje. Za to posebno priložnost so si zamislili koktajl, ki ga bodo pripravili v višini neba, imenovan “Masquerade Mirage”. Rum Don papa, ki je 7 let zorel v ameriških hrastovih sodih na Filipinih, daje temu koktajlu posebne izdaje sladek okus po vaniliji. Sladkost lepo uravnotežita kislost jabolčnega soka in grenak okus citrusov. Poleg vznemirljivih koktajlov bo ta večer za pustno vzdušje poskrbel eden najbolj vsestranskih budimpeštanskih nočnih didžejev, Ratkay, ki bo poskrbel za zvočno kuliso.

Veličastni Valentin (14.-17. februar 2024)

Štiri dni od 14. do 17. februarja praznujte ljubezen z romantično in mladostno večerjo v restavraciji Pompás Budapest. V praznično rožnati restavraciji bodo intimna svetloba sveč, nežna glasba in najboljša vina poskrbeli, da bo teh nekaj dni nepozabnih.

Dnevi finskega filma // Kino Toldi (14.-18. februar 2023)

Dnevi finskega filma bodo potekali že trinajstič, in sicer od 14. do 18. februarja. V kinu Toldi, ki bo gostil dogodek, bodo po tradiciji predstavljena najnovejša dela sodobnega finskega filma. Na programu bodo med drugim filmi Babičina hiša, Padajoče listje, Igralec ali smrt je problem živih in Štirje mali odrasli ter dokumentarni film Šepetanje z bobnarji. Poleg projekcij se lahko udeležite tudi programov, povezanih s filmom.

Festival piva Indoor // Bazar na grajskem vrtu (22.-24. februar 2024)

Edini zimski festival piva na Madžarskem bo tudi letos februarja ponudil neomejeno degustacijo piva in pivsko kulinariko. Festival notranjega piva bo med 22. in 24. februarjem na bazarju Várkert Bazár združil pisano paleto domačih in tujih pivovarskih specialitet iz malih in velikih pivovarn.

Zimska noč zborov // Madžarska hiša glasbe (24. februar 2024)

24. februarja bo od 18. ure dalje v Madžarski hiši glasbe potekal poseben dogodek: Zimska noč zborov bo ponudila 50 koncertov madžarskih in tujih zborov na petih različnih prizoriščih. Na sporedu bodo različni glasbeni slogi in petje!

Dnevi frankofonskega filma (28. februar – 10. marec 2024)

Letos bodo od 28. februarja do 10. marca potekali 14. Dnevi frankofonskega filma, v okviru katerih bo v Narodnem filmskem gledališču Uránia, Francoskem inštitutu in Turbini v Budimpešti prikazanih 24 sodobnih frankofonskih filmov v izvirnem jeziku in z madžarskimi podnapisi. Številni med njimi so bili že prikazani na največjih svetovnih festivalih.

Art and Antique Budapest // Bálna Budapest (29. februar – 3. marec 2024)

Art and Antique Budapest, največji madžarski sejem klasične in sodobne umetnosti, bo od 29. februarja do 3. marca odprl svoja vrata na Bálna Budapest. Obiskovalci si bodo lahko ogledali in kupili slike, skulpture, nakit, pohištvo in antikvarne knjige.